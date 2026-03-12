Češi v akci, pátek 13. 3. Nosková o finále na Masters. Kovačková a další naděje hrají čtvrtfinále
Nosková si zahraje o finále na Masters
Velmi těžká výzva čeká Lindu Noskovou na prestižní tisícovce v Indian Wells. Poslední česká naděje ve dvouhře totiž vyzve v souboji o finále na "pátém grandslamu" loňskou finalistku a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Nosková prožívá v kalifornské poušti znovuzrození a fantasticky využila příznivý los po cestě do semifinále. V pátek tak zabojuje o své sedmé kariérní finále a druhé na úrovni WTA 1000 po loňském Pekingu.
Více informací přineseme v pátek odpoledne v našem denním preview.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
23:59 | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Sabalenková (1-)
Čtyři naděje zabojují o semifinále
Kvarteto Čechů bude hrát v pátek čtvrtfinále dvouhry na různých úrovních. Na challengerech čekají boje o semifinále Zdeňka Koláře a Maxima Mrvu a oba mají velmi solidní šanci svůj pobyt na turnajích protáhnout. Kolář ve Rwandě i Mrva v Řecku totiž nastoupí ve čtvrtfinálové fázi proti nenasazeným protivníkům.
O účast mezi nejlepším kvartetem budou usilovat i finalistky čtyřhry na letošní juniorce Australian Open. Jana Kovačková na rozdíl od své sestry postoupila do čtvrtfinále v řeckém Heraklionu a její soupeřkou bude Rositsa Denčevová z Bulharska, jež rovněž prožila úspěšnou juniorskou kariéru.
Nastoupí také další talentovaná česká teenagerka Denisa Žoldáková v Egyptě. Ta si zahraje své druhé čtvrtfinále mezi dospělými a bude proti favorizované Federice Saccové útočit na nové osobní maximum na profesionální tour.
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Carléová/Cavalléová (Arg./Šp.)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Kolář (5-ČR) – Jianu (Rum.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Mrva (ČR) – Nesterov (Bulh.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | J. Kovačková (ČR) – Denčevová (Bulh.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Aliceaová/M. Ngounoueová (USA)
ITF M25 CRÉTEIL (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:00 | Donald/Nagel (4-ČR/Fr.) – Broom/Masur (1-Brit./Něm.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Saccová (6-It.)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Cirotteová/Cortezová (2-Fr./Šp.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Fondriest/Potenza (It.)
J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
19:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Burcescuová/Hettlerová (2-Rum./ČR)
J200 BENICARLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Krejčí/Jak. Kusý (2-ČR) – Baybars/M. Kovács (Tur./Maď.)
• Čtyřhra dívky - finále •
10:00 | Barháčová/Ďulíková (4-SR/ČR) – Ručkinová/C. Vázquezová (-/Šp.)
J100 HAMBURK (Německo), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
13:30 | Čank/Komínek (4-ČR) – Müller/Nyqvist (6-Švéd.)
J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:30 | Luxa (8-ČR) – M. Novák (7-ČR)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Havlíková (ČR) – Dragová (4-Pol.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
11:00 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Laššan/Vymazal (4-ČR)
12:30 | Hrubý/Rousek (ČR) – M. Novák/Perutka (ČR)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
09:30 | Kučerová/Langášová (ČR) – Hubáčková/Padrnosová (2-ČR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
