Češi v akci, pátek 13. 3. Nosková o finále na Masters. Kovačková a další naděje hrají čtvrtfinále

VČERA, 20:00
Aktuality 4
Linda Nosková má před sebou velmi těžkou výzvu v semifinále prestižní tisícovky v kalifornském Indian Wells. Talentované české teenagerky Jana Kovačková v Řecku a Denisa Žoldáková v Egyptě absolvují čtvrtfinálové utkání na okruhu ITF. O semifinále se poperou i Zdeněk Kolář a Maxim Mrva na challengerech. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková bude bojovat o finále v Indian Wells (© SHI TANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Nosková si zahraje o finále na Masters

Velmi těžká výzva čeká Lindu Noskovou na prestižní tisícovce v Indian Wells. Poslední česká naděje ve dvouhře totiž vyzve v souboji o finále na "pátém grandslamu" loňskou finalistku a světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Nosková prožívá v kalifornské poušti znovuzrození a fantasticky využila příznivý los po cestě do semifinále. V pátek tak zabojuje o své sedmé kariérní finále a druhé na úrovni WTA 1000 po loňském Pekingu.

Více informací přineseme v pátek odpoledne v našem denním preview.

 

WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
23:59 | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Sabalenková (1-)

 

Čtyři naděje zabojují o semifinále

Kvarteto Čechů bude hrát v pátek čtvrtfinále dvouhry na různých úrovních. Na challengerech čekají boje o semifinále Zdeňka Koláře a Maxima Mrvu a oba mají velmi solidní šanci svůj pobyt na turnajích protáhnout. Kolář ve Rwandě i Mrva v Řecku totiž nastoupí ve čtvrtfinálové fázi proti nenasazeným protivníkům.

O účast mezi nejlepším kvartetem budou usilovat i finalistky čtyřhry na letošní juniorce Australian Open. Jana Kovačková na rozdíl od své sestry postoupila do čtvrtfinále v řeckém Heraklionu a její soupeřkou bude Rositsa Denčevová z Bulharska, jež rovněž prožila úspěšnou juniorskou kariéru.

Nastoupí také další talentovaná česká teenagerka Denisa Žoldáková v Egyptě. Ta si zahraje své druhé čtvrtfinále mezi dospělými a bude proti favorizované Federice Saccové útočit na nové osobní maximum na profesionální tour.

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
10:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Carléová/Cavalléová (Arg./Šp.)

 

ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Kolář (5-ČR) – Jianu (Rum.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Mrva (ČR) – Nesterov (Bulh.)

 

ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | J. Kovačková (ČR) – Denčevová (Bulh.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Aliceaová/M. Ngounoueová (USA)

 

ITF M25 CRÉTEIL (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:00 | Donald/Nagel (4-ČR/Fr.) – Broom/Masur (1-Brit./Něm.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Saccová (6-It.)

 

ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Cirotteová/Cortezová (2-Fr./Šp.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Fondriest/Potenza (It.)

 

J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
19:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Burcescuová/Hettlerová (2-Rum./ČR)

 

J200 BENICARLÓ (Španělsko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Krejčí/Jak. Kusý (2-ČR) – Baybars/M. Kovács (Tur./Maď.)

• Čtyřhra dívky - finále •
10:00 | Barháčová/Ďulíková (4-SR/ČR) – Ručkinová/C. Vázquezová (-/Šp.)

 

J100 HAMBURK (Německo), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - finále •
13:30 | Čank/Komínek (4-ČR) – Müller/Nyqvist (6-Švéd.)

 

J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:30 | Luxa (8-ČR)M. Novák (7-ČR)

• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Havlíková (ČR) – Dragová (4-Pol.)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
11:00 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR)Laššan/Vymazal (4-ČR)
12:30 | Hrubý/Rousek (ČR)M. Novák/Perutka (ČR)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
09:30 | Kučerová/Langášová (ČR)Hubáčková/Padrnosová (2-ČR)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
tenisman1233
12.03.2026 20:48
Viďmanová dostala divokou kartu do main draw wta 1000 v Miami.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.03.2026 22:20
Je u Mgoua nebo má jiné kontakty?
Reagovat
Diabolique
12.03.2026 23:35
Kde na to vzala? Protoze hravala na tech US univerzitach?
Reagovat
com
12.03.2026 20:04
A když budou hvězdičky dostatečně zářit, tak se z nich můžou stát komety smilesmile
Reagovat

