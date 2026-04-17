Češi v akci, pátek 17. 4. Muchová proti těžké výzvě. Nosková, Macháč a Kopřiva končí

VČERA, 20:00
Karolína Muchová absolvuje velmi těžkou výzvu ve čtvrtfinále ve stuttgartské hale, kde už vypadla Linda Nosková. Ve čtvrtfinálové fázi skončili i Tomáš Macháč v Barceloně a Vít Kopřiva v Mnichově. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Muchová bude bojovat o semifinále ve Stuttgartu (© Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 16. 4.středa 15. 4. | úterý 14. 4. | pondělí 13. 4. | neděle 12. 4. | sobota 11. 4.

 

Těžká výzva pro Muchovou i Noskovou

Dvě české tenistky se porvou o postup do semifinále na antukové pětistovce ve stuttgartské hale. Pokud obě zaznamenají vítězství, dojde v semifinálové fázi na ryze český souboj o postup do finále. Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou však čeká v pátek velmi těžká výzva.

Muchová, která do čtvrtfinále postoupila po famózním obratu proti Elise Mertensové, vyzve obávanou soupeřku Coco Gauffovou. S Američankou prohrála všech šest soubojů včetně dvou v této sezoně.

Nosková bude čelit favorizované Elině Svitolinové. Se světovou sedmičkou vyhrála oba předchozí souboje (Monterrey 2024 a skreč na Australian Open 2024), nicméně ukrajinská hvězda má letos fantastickou formu, která budí respekt. Nosková absolvuje své teprve druhé antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu a zatím největší.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Svitolinová (4-Ukr.) – Nosková (ČR) 7:6 (7:2), 7:5
14:00 | Muchová (7-ČR) – Gauffová (2-USA)

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Rubljov (5-) – Macháč (ČR) 6:4, 6:3

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Pavlásek/Rikl (ČR) – González/Molteni (Arg.) 5:7, 6:3, 10:7

 

ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Cobolli (4-It.) – Kopřiva (ČR) 6:3, 6:2

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Kozyrevová/Šymanovičová (2-)

 

ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
19:30 | Bartoň (ČR) – Mmoh (USA)

 

ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Martincová (ČR) – Maristanyová (5-Šp.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Bulatovová/Lovričová (-/Slovin.) – Novaková/Šebestová (3-Slovin./ČR) / bez boje
14:00 | Hrunčáková/Sisková (1-SR/ČR) – Primoračová Pavičičová/Senicaová (Chorv./Slovin.)
16:00 | Laboutková/Vlčková (ČR) – McAdoová/Zaarová (2-USA/Švéd.)
* bude se hrát i semifinále

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Wobkerová (Něm.) – Štruplová (4-ČR) 6:3, 3:6, 6:0

 

ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Erel (5-Tur.) – Donald (ČR) 1:6, 6:3, 6:4

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Donald/Pawlak (ČR/Pol.) – Chopra/Johansson (1-USA/Švéd.)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hejtmánková/Suchá (3-ČR) – Zelinská/Zelníčková (1-/SR)

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Sperle (Něm.) – Nicod (ČR) 5:2 / skreč

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Dong/Hewitt (Austr.) – Palán/Yap (ČR/Brit.) 6:3, 6:3

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Čížek (ČR) – Ghetu (Rum.)

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Popová (5-Rum.) – Oliveriusová (14-ČR) 6:3, 6:0
Depešová (12-SR) – Levinská (ČR) 6:2, 6:0

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – čekají na soupeře

• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – Bevizová/Farkašová (6-Maď./SR)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Mačej/Vrtílka (8-SR/ČR) – Savano/Vterkovskij (2-USA/Ukr.)
* bude se hrát i semifinále

 

J30 HASSELT (Belgie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
Šulcová (4-ČR) – Fennisová (1-Niz.) 6:4, 6:4

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Maierová (6-Rak.) – Havlíková (15-ČR) 7:6, 5:7, 7:5
Nantlová (ČR) – Gombáriková (7-SR) 6:3, 6:3

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Jan Svoboda/Wirgler (ČR) – Grasl/Klaunzner (1-Rak.)
13:00 | Laššan/Vymazal (5-ČR) – Hemetzberger/Hofer (6-Rak.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Havlíková/Schovancová (ČR) – Daubnerová/Tekerová (5-SR/Maď.)

 

J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Hubáčková/Padrnosová (3-ČR) – Bretscherová/Kriesiová (1-Švýc.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

45
Přidat komentář
subaru
17.04.2026 13:43
Dnes bohužel 0:4, jedině Pavlásek
Reagovat
chlebavevaju
17.04.2026 13:24
Dnes budou čeští tenisté ronit krokodýli slzy, nebude se na to koukat hezky.
Reagovat
pantera1
17.04.2026 11:50
Vítku zaber. Slupni toho makaróna, prosím
Reagovat
frenkie57
17.04.2026 11:56
Zatím je to opačně, Vitus projel první set. Asi málo kys.mravenčí.
Reagovat
pantera1
17.04.2026 12:23
Makarón je odolnej, bohužel .
Reagovat
frenkie57
17.04.2026 12:39
Njn, byla tam u Itala přeci jenom vyšší kvalita. Takže na úvod žádné překvapení, uvidíme co se bude dít dál.
Reagovat
PTP
17.04.2026 12:46
Víťo, hoď to za hlavu, dej si Bratwurst a Erdinger Weissbier, uvidíme se v Madridu?
Reagovat
tommr
17.04.2026 11:20
Muchová - jasná prohra č.7
Nosková - jasná prohra

Macháč - výhra
Kopřiva - výhra
Reagovat
Krisboy
17.04.2026 11:22
Tak to jsem vsadil dobře!
Reagovat
Petr_Fisk
17.04.2026 12:21
Pokud si vsadil přesně naopak tak ano...
Reagovat
Diabolique
17.04.2026 12:00
Ten Vitek zatim moc nevypada ...
Reagovat
misa
17.04.2026 09:55
Doufám, že Rybakina smete Kanaďanku z kurtu. Už včera Sonmez ji měla poslat pryč z turnaje, ale nevyužila vedení 5-1 ve třetím setu a třikrát nedopadávala zápas
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 10:00
žádný takový! Má velkou kliku, že bude chudák Leyla ztahaná jak lama, když se tam přetahovaly 3hodiny. Fantastický tenis btw. Sice lehké váhy, ale i tak
Reagovat
Krisboy
17.04.2026 11:14
Proč? Nemáš Leylu (nebo Leyluh...?) rád? Vždyť je tak roztomilá a hraje pěkný tenis...
Reagovat
misa
17.04.2026 12:01
Mám rád žebříček WTA :)
Reagovat
Sinuhet1
17.04.2026 13:43
Leyla je v pohode a sympaticka
Reagovat
baba
17.04.2026 09:29
Tak já, přestože jsem od přírody spíše pesimistka pevně věřím ve dvě české výhry.
Reagovat
PTP
17.04.2026 02:29
https://www.instagram.com/reel/DWb9QnLiA4d/?igsh=cTlobWFhMDVqdHlm
Jannika Sinnerová je kus!
Reagovat
frenkie57
17.04.2026 05:36
Nejlepší je Velkomatka. Jsem se tak lekl, že jsem začal půl dne koktat.
Zrzka je opravdu kus a táké Srbka Djoko. Ale vlastně nikdo tam není ošklivý(kromě Velkomatky).
AI většinou dost přikrášluje.
Reagovat
BM_16
16.04.2026 22:16
Nehsem pesimistická.
Pevně věřím že Tomáš vyhraje nad labilním Rublovem, Vitek nad machrovaným Cobollim a Linda nad Svitolinou i kdyžlehkéto nebude.. Všichnimajíšancina výhru... a Karolína konečně prolomí prohry a zvítězí nad Coco... jen si musí věřit...
Reagovat
frenkie57
17.04.2026 05:39
Tomáš možná Rublíka zdolá, ale to bude dnes asi všechno, v další výhry moc nevěřím.
Reagovat
BM_16
17.04.2026 08:20
Proč jste všichni tak pesimisticky naložený...
Reagovat
Otmar
17.04.2026 08:35
Protože je lepší být příjemně překvapen než těžce zklamán, vycházím z realistické úvahy o výkonnosti a formě jednotlivých hráčů. Vyjímky potvrzují pravidlo.
Reagovat
Kreuz
17.04.2026 09:35
Mas to nejak popleteny, mezi optimismem a zklamanim neni vubec primy vztah, tebe bych si taky najmul jako mentalniho kouce
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 10:13
to jo, optimistou můžeš zůstat i po prohře
Reagovat
Kreuz
17.04.2026 11:22
Nebo treba negativni pesimista (jinymi slovy posera) neveri ze muchova vyhraje, pak je bitva a ona promarni deset mecbolu a on si stejne hodi masli
Reagovat
Otmar
17.04.2026 13:54
Proč? Protože prohrála nebo proto, že měl pravdu? Hluboká myšlenka! A kolik těch mentálních koučů máte, když používáte výrazu: "taky"?
Reagovat
Kreuz
17.04.2026 15:12
Fanousek musi verit v uspech a byt optimista, to je jeho definice, jestli jsi pak zklamanej, to je vec tvy povahy. Dejte si to za ramec, Otmare! A jedte na staz k anglickym fotbalovym fanouskum!
Reagovat
tenisman1233
16.04.2026 21:04
Nosková-61/39
Muchová-prohra 1:6 2:6
Macháč-kdo bude mít den
Kopřiva-prohra 10/90
Pavl/Rikl-25/75
Marečková/Škoch-jasná výhra
Reagovat
Alexandris
17.04.2026 05:41
Blaboly
Reagovat
BM_16
17.04.2026 08:21
Věřím ze vyhrajou všichni
Reagovat
PTP
16.04.2026 20:29
Bude to pěkný pokoukání, ladná atletická těla, procítěné dvojchyby, elegantní osušování obličeje potítkem...
Reagovat
Kapitan_Teplak
16.04.2026 20:23
Tak snad Muška uhraje víc než dvě hry jako posledně.
Reagovat
Diabolique
17.04.2026 01:39
Tomu se rika REALISTICKE FANDENI!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 09:39
skorooptimistické
Reagovat
pantera1
17.04.2026 09:47
Takový tommring light .
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 20:02
Tady si pojďme pořádně zatommrovat, protože to asi bude hodně krutý pátek. VŠICHNI! POVINNĚ!
Reagovat
PTP
16.04.2026 20:09
Muška čeká na soupeřku, co tady chceš tommrovat?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.04.2026 20:10
A myslíš, že to nebude Gauff?
Reagovat
pantera1
16.04.2026 20:11
Ta to dnes tuty uhaluzí .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.04.2026 20:27
poslušně hlásím, uhaluzeno!
Reagovat
pantera1
16.04.2026 20:10
Karo to neuhaluzí, Lindu to nebude bavit, Tomáš dostane křeče a Vítkovi selžou žahadla, líp to nesvedu .
Reagovat
PTP
16.04.2026 20:15
Všichni naši jasná výhra! Ale bohužel jen los před zápasem.
Reagovat
PTP
16.04.2026 20:32
Žádný hněv a žádná rvačka, jen pořádná tommrovačka!
Reagovat
frenkie57
16.04.2026 20:33
Lína se utopí v moři nepřesností s dřevěného zápěstí, Pupík si vybere den blbec, Tomovi prasknou všechny trenky a Vitus Titus Urtica bude žahat, seč mu silice bude stačit, ale nakonec se unaví a padne.
Snad to bude stačit.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist