Češi v akci, pátek 17. 4. Muchová proti těžké výzvě. Nosková, Macháč a Kopřiva končí
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 16. 4. | středa 15. 4. | úterý 14. 4. | pondělí 13. 4. | neděle 12. 4. | sobota 11. 4.
Těžká výzva pro Muchovou i Noskovou
Dvě české tenistky se porvou o postup do semifinále na antukové pětistovce ve stuttgartské hale. Pokud obě zaznamenají vítězství, dojde v semifinálové fázi na ryze český souboj o postup do finále. Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou však čeká v pátek velmi těžká výzva.
Muchová, která do čtvrtfinále postoupila po famózním obratu proti Elise Mertensové, vyzve obávanou soupeřku Coco Gauffovou. S Američankou prohrála všech šest soubojů včetně dvou v této sezoně.
Nosková bude čelit favorizované Elině Svitolinové. Se světovou sedmičkou vyhrála oba předchozí souboje (Monterrey 2024 a skreč na Australian Open 2024), nicméně ukrajinská hvězda má letos fantastickou formu, která budí respekt. Nosková absolvuje své teprve druhé antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu a zatím největší.
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Svitolinová (4-Ukr.) – Nosková (ČR) 7:6 (7:2), 7:5
14:00 | Muchová (7-ČR) – Gauffová (2-USA)
ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Rubljov (5-) – Macháč (ČR) 6:4, 6:3
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Pavlásek/Rikl (ČR) – González/Molteni (Arg.) 5:7, 6:3, 10:7
ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Cobolli (4-It.) – Kopřiva (ČR) 6:3, 6:2
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Kozyrevová/Šymanovičová (2-)
ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
19:30 | Bartoň (ČR) – Mmoh (USA)
ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Martincová (ČR) – Maristanyová (5-Šp.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Bulatovová/Lovričová (-/Slovin.) – Novaková/Šebestová (3-Slovin./ČR) / bez boje
14:00 | Hrunčáková/Sisková (1-SR/ČR) – Primoračová Pavičičová/Senicaová (Chorv./Slovin.)
16:00 | Laboutková/Vlčková (ČR) – McAdoová/Zaarová (2-USA/Švéd.)
* bude se hrát i semifinále
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
Wobkerová (Něm.) – Štruplová (4-ČR) 6:3, 3:6, 6:0
ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Erel (5-Tur.) – Donald (ČR) 1:6, 6:3, 6:4
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Donald/Pawlak (ČR/Pol.) – Chopra/Johansson (1-USA/Švéd.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Hejtmánková/Suchá (3-ČR) – Zelinská/Zelníčková (1-/SR)
ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Sperle (Něm.) – Nicod (ČR) 5:2 / skreč
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
• Čtyřhra - semifinále •
Dong/Hewitt (Austr.) – Palán/Yap (ČR/Brit.) 6:3, 6:3
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Čížek (ČR) – Ghetu (Rum.)
J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Popová (5-Rum.) – Oliveriusová (14-ČR) 6:3, 6:0
Depešová (12-SR) – Levinská (ČR) 6:2, 6:0
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – čekají na soupeře
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR) – Bevizová/Farkašová (6-Maď./SR)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:00 | Mačej/Vrtílka (8-SR/ČR) – Savano/Vterkovskij (2-USA/Ukr.)
* bude se hrát i semifinále
J30 HASSELT (Belgie), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
Šulcová (4-ČR) – Fennisová (1-Niz.) 6:4, 6:4
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Maierová (6-Rak.) – Havlíková (15-ČR) 7:6, 5:7, 7:5
Nantlová (ČR) – Gombáriková (7-SR) 6:3, 6:3
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | Jan Svoboda/Wirgler (ČR) – Grasl/Klaunzner (1-Rak.)
13:00 | Laššan/Vymazal (5-ČR) – Hemetzberger/Hofer (6-Rak.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Havlíková/Schovancová (ČR) – Daubnerová/Tekerová (5-SR/Maď.)
J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Hubáčková/Padrnosová (3-ČR) – Bretscherová/Kriesiová (1-Švýc.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nosková - jasná prohra
Macháč - výhra
Kopřiva - výhra
Jannika Sinnerová je kus!
Zrzka je opravdu kus a táké Srbka Djoko. Ale vlastně nikdo tam není ošklivý(kromě Velkomatky).
AI většinou dost přikrášluje.
Pevně věřím že Tomáš vyhraje nad labilním Rublovem, Vitek nad machrovaným Cobollim a Linda nad Svitolinou i kdyžlehkéto nebude.. Všichnimajíšancina výhru... a Karolína konečně prolomí prohry a zvítězí nad Coco... jen si musí věřit...
Muchová-prohra 1:6 2:6
Macháč-kdo bude mít den
Kopřiva-prohra 10/90
Pavl/Rikl-25/75
Marečková/Škoch-jasná výhra
Snad to bude stačit.