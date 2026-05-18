Češi v akci, středa 20. 5. Plíšková a čtyři naděje na French Open. Menšík a Bouzková o čtvrtfinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
Plíšková a kvarteto na French Open
Celkem pět českých nadějí se ve středu porve o postup do finále kvalifikace druhého grandslamu sezony. Jmenovitě bývalá světová jednička Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová po zvládnutém derby s Lucií Havlíčkovou, Dominika Šalková, Dalibor Svrčina a Zdeněk Kolář.
Největší pozornost bude mít stejně jako v úterý Plíšková. Semifinalistka ročníku 2017 začala šokujícím kanárem s korejskou outsiderkou, nicméně zápas suverénně otočila a její další soupeřkou bude Marina Bassolsová.
Také v premiérovém vzájemném souboji s touto španělskou hráčkou bude rodačka z Loun jasnou favoritkou. Zatímco Plíšková má nakročeno k návratu do TOP 100, její soupeřka se nachází na 177. místě a ještě nikdy v elitní stovce nebyla.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Plíšková (20-ČR) – Bassolsová (Šp.)
13:00 | Šalková (12-ČR) – Bandecchiová (Švýc.)
14:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Ponchetová (Fr.)
• Dvouhra muži - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Svrčina (8-ČR) – Gómez (Arg.)
13:00 | Kolář (ČR) – Coleman Wong (4-Hong.)
Menšík a Bouzková o čtvrtfinále
Na posledních generálkách před French Open se bude ve středu bojovat už o postup do čtvrtfinále a šanci mají dva čeští tenisté. Jakub Menšík splnil roli favorita proti trápícímu se Janovi-Lennardovi Struffovi a mnohem těžší to může mít s touto úlohou v duelu s Ignaciem Busem. Peruánec prožívá nejlepší období kariéry, je na svém maximu a vyšlápl si po zvládnuté kvalifikace na světovou dvanáctku Flavia Cobolliho.
Jednoduchá výzva nejspíše nečeká ani Marii Bouzkovou. Ta začala ve Štrasburku vyhraným derby s Kateřinou Siniakovou a nepočítaje triumfu v Bogotě si připsala první letošní vítězství na antuce. Její soupeřkou v osmifinále bude Oleksandra Olijnykovová. Kontroverzní Ukrajinka je obvykle právě na nejpomalejším povrchu nejvíce nebezpečná a porazila na probíhajícím turnaji Julii Putincevovou a Alexandru Ealaovou.
ATP 500 HAMBURK (Německo), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | PREVIEW | Menšík (ČR) – Buse (Peru)
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | PREVIEW | Bouzková (8-ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
WTA 250 RABAT (Maroko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
16:30 | Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) – Karamoková/Marčinková (Švýc./Chorv.)
ATP 250 ŽENEVA (Švýcarsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Arends/Pel (Niz.)
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Bartoň (7-ČR) – Matusevich (Brit.)
13:30 | Mrva (ČR) – Poljičak (Chorv.)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Ingildsen/Paris (2-Dán./Brit.)
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
06:30 | Palán (ČR) – Gray (2-Brit.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Palán/Singh (ČR/Indie) – Kalyanpur/Sasikumar (Indie)
ATP CHALLENGER 50 CERVIA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Loof/Poljak (1-Niz./ČR) – Prihodko/Sels (Ukr./Niz.)
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Štruplová (5-ČR) – Céová (Braz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Di Girolamiová/Hejtmánková (Belg./ČR) – Christieová/Jakupovičová (2-Brit./Slovin.)
16:00 | Steurová/Štruplová (Něm./ČR) – Wagnerová/Webleyová-Smithová (4-Bosna/Brit.)
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Laboutková (ČR) – Lénéová (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Gluškovová/Osterreicherová (Bulh./Rak.) – Laboutková/Rajecká (1-ČR/Brit.) / bez boje
ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Mandelíková (ČR) – Pedoneová (2-It.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Fáček (ČR) – Vukadin (Chorv.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Čížek/Vukadin (ČR/Chorv.) – Čepelev/Stanisavljevič (-/Srb.)
ITF W15 GRADO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Ševčíková (ČR) – Viriant (Slovin.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Bayerlová (ČR) – Ivanovičová (Srb.)
13:30 | Pulchartová (ČR) – Tian Jialin (3-Čína)
ITF W15 HURGÁDA (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
18:30 | Prepslová (ČR) – Kapciaová (Švéd.)
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Řeček (ČR) – Trainauskas (Lit.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Baum/Řeček (1-ČR) – Hrazdil/Lánik (ČR/SR)
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:00 | J. Kovačková (2-ČR) – Changová (USA)
11:30 | Zajíčková (ČR) – Yushan Shao (15-Čína)
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Hettlerová (1-ČR) – Nikolajevová (Ukr.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
11:30 | Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Ščerbakov/Skvortcov (-)
J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | B. Marešová (ČR) – Agraová Amorimová (Portug.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
16:00 | Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Bernardová/Freitasová (Portug.)
J60 PODGORICA (Černá Hora), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:30 | Papavasiliu (2-ČR) – Drijver (Niz.)
J60 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Kačenová (ČR) – Kolesovová (2-)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:00 | Kačenová/Lakhatová (ČR/USA) – Murageová/Woldesenbetová (Keňa/USA)
J30 TALLINN (Estonsko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:00 | Barina (5-ČR) – Finnila (2-Fin.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
10:30 | Barina/Vjarsocki (3-ČR/-) – Kuum/Vellerand (Est.) 4:0 / dohrávka
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
10:30 | S. Jiráková/Schwaigerová (ČR/Rak.) – Averjanovová/Jurvetsonová (Est.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
