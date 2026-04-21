Češi v akci, středa 22. 4. Šance Plíškové, Siniakové a Macháče, další naděje čeká těžká výzva
Češi v akci (probíhající turnaje)
Plíšková a další naděje hrají na Masters
Celkem pět českých tenistů vstoupí v rámci středečního programu do hlavní soutěže na prestižní tisícovce v Madridu a minimálně jeden z nich by měl projít do další fáze španělského turnaje Masters.
Karolína Plíšková bude plnit roli favoritky proti kvalifikantce Sinje Krausové a ve stejné roli budou také Tomáš Macháč v souboji s Franciscem Comesaňou, který prožívá hodně nepovedený úvod letošní sezony, a Kateřina Siniaková proti kvalifikantce Elvině Kalievaové.
Naopak na papíře těžká výzva čeká další dva naše zástupce. Tereza Valentová, jež je jednou z nejvýraznějších komet loňské sezony a teprve zahájí antukové jaro, nastoupí proti zkušené Julii Putincevové. Vít Kopřiva má stejné kurzové šance na postup jako jeho protivník Zhizhen Zhang a mohl by využít toho, že se hraje na jeho nejoblíbenějším povrchu.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
14:00 | PREVIEW | Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.)
17:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Krausová (Rak.)
17:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Kalievaová (USA)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Zhizhen Zhang (Čína)
15:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Comesaňa (Arg.)
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
16:30 | Svrčina (1-ČR) – Bernet (Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Jecan/Pavel (Rum.)
ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
21:30 | Jermář/Kielan (ČR/Pol.) – Thayne/Vance (USA)
ITF W100 TOKIO (Japonsko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
05:00 | Knutsonová (ČR) – Hong Yi Cody Wong (Hong.)
• Čtyřhra - osmifinále •
09:30 | Jacenková/Knutsonová (-/ČR) – Osborneová/H. Y. C. Wong (Austr./Hong.)
ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Štruplová (ČR) – Nagyová (Maď.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – Ruggeriová/Zantedeschiová (It.)
16:00 | Cortezová/Štruplová (Šp./ČR) – Gavrilaová/Nagyová (Rum./Maď.)
ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Valdmannová (3-ČR) – Gillanová (Brit.)
ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Suchá (ČR) – Vlajičová (Srb.)
10:00 | Hejtmánková (ČR) – Ezzatová (Egypt)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Gengel (2-ČR) – Porickyj (Ukr.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Michálková (ČR) – Milovanovičová (3-Srb.)
J200 ALDERSHOT (Velká Británie), tv. povrch
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Čuješovová/Vrajíková (Ukr./ČR) – Griffithsová/Smartová (4-Brit.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Krejčí (2-ČR) – Salem (Egypt)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Havelková (ČR) – Hincuová (Mol.)
14:00 | Šmídová (3-ČR) – Bebarsová (Egypt)
J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | Barina (ČR) – Lukovac (2-Č. Hora)
J30 NIŠ (Srbsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | M. Šmejcký (4-ČR) – Dragičevič (Srb.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:30 | M. Šmejcký/Stojiljkovič (1-ČR/Srb.) – Pathan/Roselló (USA/Šp.)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
13:30 | Bláha (ČR) – Junho Choi (Korea)
J30 ZARAGOZA (Španělsko), antuka / hala
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Dudlová (ČR) – Cabreraová Burnsová (2-Brit.)
J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Hrubý (2-ČR) – Jóny (Maď.)
09:00 | M. Novák (4-ČR) – Saracin (Rum.)
10:30 | Žiška (8-ČR) – Fazekas (Maď.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
15:00 | Michalcová (ČR) – Z. Sziklaiová (Maď.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Plíšková - 50/50
Siniaková - 50/50
Kopřiva - výhra
Macháč - výhra