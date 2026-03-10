Češi v akci, úterý 10. 3. Nosková, Siniaková a Lehečka na Masters, Šalková začne v Turecku

Linda Nosková bude bojovat o čtvrtfinálovou účast na prestižní tisícovce v kalifornském Indian Wells, kde nastoupí k deblovým utkáním Kateřina Siniaková a Jiří Lehečka. Dominika Šalková odstartuje své působení na podniku kategorie WTA 125 v turecké Antalyi. Maxim Mrva odehraje první kolo na challengeru v Řecku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková zabojuje o čtvrtfinále na Masters v Indian Wells (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Nosková odehraje osmifinále na Masters

Linda Nosková je jednou z posledních českých nadějí na prestižní tisícovce v Indian Wells. Do osmifinále v kalifornské poušti se aktuální světová čtrnáctka probojovala poprvé v kariéře a zaznamenala svou teprve druhou vítěznou sérii v probíhající sezoně. Jedinou další předvedla na lednovém Australian Open, kde vypadla ve třetím kole.

V tomto roce tak nemá ideální formu. V Indian Wells se ovšem prezentuje zlepšenou výkonností. V úvodním zápase nedala šanci Jessice Bouzasové a následně vyhrála parádní třísetovou bitvu s letos výborně hrající veteránkou Soranou Cirsteaovou. A její letošní pouť v Indian Wells by rozhodně nemusela skončit už v osmifinále. Místo souboje s Coco Gauffovou totiž bude plnit roli kurzové favoritky proti Alexandře Ealaové.

Více informací přineseme v úterý v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - osmifinále •
středa 04:00 | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Ealaová (31-Fil.)

Pavouk čtyřhra ženyPavouk čtyřhra muži
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
23:59 | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.)

• Čtyřhra muži - osmifinále •
20:30 | Arends/Lehečka (Niz./ČR) – Bhambri/Göransson (Indie/Švéd.)

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Šalková (7-ČR) – Cengizová (Tur.)

 

ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Jones/Poljak (Brit./ČR) – Bertola/Blancaneaux (Švýc./Fr.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Mrva (ČR) – Kuzmanov (5-Bulh.)

 

ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Suchá (ČR) – Paganettiová (It.)

• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Hobgarská/Vargová (3-Něm./SR)

 

ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
17:30 | Coraová-Brunetonová/Vágnerová (Fr./ČR) – Brunetová-Bradyová/Sacazesová (Fr.)

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | D. Blažka/Van Aken (ČR/JAR) – Aržankin/Seleznev (-)

 

ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Černý (ČR) – Bjelinskyj (2-Ukr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Glöckler/Hrazdil (Rak./ČR) – Ivaniševič/Poljičak (Chorv.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
08:30 | Řeček (7-ČR) – Perego (9-It.)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Nicod (3-ČR) – Mujakic (Něm.)

 

J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Švíglerová (ČR) – Rivoliová (7-Braz.)
17:30 | Hettlerová (2-ČR) – Montoyaová (USA)

 

J200 BENICARLÓ (Španělsko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Jak. Kusý (1-ČR) – M. Carrascosa (Šp.)
15:00 | Psota (ČR) – Sadzik (6-Pol.)
15:00 | Krejčí (ČR) – Simon (Fr.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Sekerková (5-ČR) – Matvejevová (Lot.)
10:30 | S. Marešová (ČR) – Skliarová (6-Ukr.)
10:30 | Zajíčková (ČR) – Paunová (Šp.)
10:30 | Ďulíková (7-ČR) – Kotsevaová (USA)

 

J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Maršík (8-ČR) – Walker-Viry (Fr.)
13:30 | Ladman (ČR) – Laukys (5-USA)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Dujka/Maršík (3-ČR) – Clarkson/Fletcher (Brit.)
16:30 | Fays/Ladman (4-Belg./ČR) – Cornhill/Sallu (Brit.)

 

J100 HAMBURK (Německo), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | Komínek (8-ČR) – Ten (Švéd.)
10:30 | Vrtílka (2-ČR) – Rytelewski (Pol.)
11:30 | Čank (7-ČR) – Petušynskyj (Ukr.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
13:30 | V. Svobodová (2-ČR) – Strogalščikovová (Něm.)
13:30 | Mošková (ČR) – Danielsová (9-Belg.)
15:00 | Vrajíková (5-ČR) – Benmouyalová (Dán.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:00 | Čank/Komínek (4-ČR) – Cristea/Mertgens (Švýc./Něm.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
18:30 | Benmouyalová/Mošková (8-Dán./ČR) – Huberová/Kralusová (Něm.)
19:00 | V. Svobodová/Vrajíková (2-ČR) – Basilettiová/Fiorillová (It.)

 

J60 ADAŽI (Lotyšsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Markinová/Kr. Přikrylová (2-Lot./ČR) – Mateasová/Ricaudová (Rum./Brit.)

 

J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Zapský (ČR)Fedor (3-ČR)
10:30 | Laššan (ČR)Luxa (8-ČR)
10:30 | Černovický (1-ČR)Perutka (ČR)
10:30 | Drlík (ČR)Žiška (ČR)
12:00 | M. Novák (7-ČR) – Ilic (Kan.)
12:00 | Jos. Svoboda (5-ČR)Střílka (ČR)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | Pírková (ČR) – Stawowiaková (Pol.)
09:00 | Chánová (5-ČR) – Dekanová (SR)
10:30 | Novotná (ČR) – Luchettiová (It.)
12:00 | Horutová (ČR)Padrnosová (3-ČR)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Hrubý/Rousek (ČR) – Streich/Szymanski (Švýc.)
12:00 | A. Štěpánek/K. Štěpánek (ČR) – L. Szász/M. Szász (Maď.)
13:30 | Laššan/Vymazal (4-ČR)Dufek/Žiška (ČR)
13:30 | Barina/Janoušek (ČR) – Glos/Karas (SR)
13:30 | Drlík/Smolík (ČR) – Jedryka/Puchalski (Pol.)
15:00 | M. Novák/Perutka (ČR)Fedor/Pečonka (2-ČR)
15:00 | Luxa/Zapský (3-ČR) – Adamovič/Ivaško (SR)
15:00 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Bairo/Korolenko (SR/-)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
