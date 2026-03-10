Indian Wells: Noskovou čeká peklo a zkouška nervů. Znovuzrozená Češka bude plnit těžký úkol
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 10. 3.
Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Ealaová (31-Fil.) | Stadium 1 (středa 04:00 SEČ)
Noskovou čeká peklo i zkouška nervů
Linda Nosková neměla povedené úvodní dva měsíce sezony, ovšem teď v Indian Wells se prezentuje znovuzrozením a mnohem lepší formou než na předchozích letošních turnajích. V úvodním zápase si snadno poradila s Jessicou Bouzasovou a zlepšenou výkonnost potvrdila i v dalším kole, v němž ustála parádní bitvu s výborně hrající Soranou Cirsteaovou, které oplatila nedávnou porážku z Dubaje.
Další soupeřkou bude Alexandra Ealaová a Nosková se musí kromě role mírné favoritky připravit i na pekelnou atmosféru a zkoušku nervů na největším kurtu v areálu "pátého grandslamu". Filipínská hvězdička má totiž v kalifornské poušti mohutnou podporu a dá se očekávat, že diváci budou na její straně a podporovatelé Noskové naopak nebudou skoro vůbec slyšet.
Na profesionální tour se Nosková s Ealaovou ještě nikdy nestřetly. Mají za sebou pouze dva souboje v juniorkách, přičemž Ealaová měla navrch ve finále prestižního turnaje do 14 let Les Petits As i ve čtvrtfinále na dívčím French Open 2020. Češku pokaždé porazila po obratu.
Zajímavou statistikou před jejich dalším utkáním je fakt, že Ealaová prohrála všech 10 dosavadních duelů s českými tenistkami na profesionální úrovni. Naposledy padla s Terezou Valentovou loni v Ósace i letos v Dauhá.
V rámci úterního programu se odehraje první polovina osmifinálových duelů. Hned na úvod hracího plánu dojde na šlágr mezi nejvýše nasazenou Arynou Sabalenkovou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou. Parádní podívanou slibuje i Night Session, během níž Joao Fonseca vyzve Jannika Sinnera. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.
Úterní program
STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Ósakaová (16-Jap.)
2. Tiafoe (21-USA) – Zverev (4-Něm.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Tien (25-USA) – Davidovich (18-Šp.)
4. Fonseca (Braz.) – Sinner (2-It.) / nejdříve ve středu v 02:00 SEČ
5. Nosková (14-ČR) – Ealaová (31-Fil.) / nejdříve ve středu v 04:00 SEČ
STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Fils (30-Fr.) – Auger-Aliassime (9-Kan.)
2. Gibsonová (Austr.) – Paoliniová (7-It.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Rinderknech/Vacherot (Fr./Monako) – Djokovič/Tsitsipas (Srb./Řec.) / nejdříve ve 22:30 SEČ
4. Mboková (10-Kan.) – Anisimovová (6-USA) / nejdříve ve středu v 02:00 SEČ
5. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – Dabrowská/Stefaniová (2-Kan./Braz.)
STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)
1. Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.) – Cabral/Miedler (7-Portug./Rak.)
2. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) – Doumbia/Reboul (Fr.)
3. Chačanov/Rubljov (-) – Auger-Aliassime/Korda (Kan./USA) / nejdříve ve 22:30 SEČ
4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.)
STADIUM 4 (od 19:00 SEČ)
1. Erler/Vavassori (Rak./It.) – González/Molteni (Arg.)
2. Arends/Lehečka (Niz./ČR) – Bhambri/Göransson (Indie/Švéd.)
Bouzková 2:0
Valentová 2:0
Linda Fruhvirtová 1:0
Knutson 1:0
Krejčíková 1:0
Martincová 1:0
Siniaková 1:0
Vondroušová 1:0
--------------------
celkem 10:0
Doufám že se Linda Nosková nenechá zahanbit a nebude první českou hráčkou která s Ealou na profi okruhu prohraje ...
Kam se hrabou velmoci
Až to zjistí Donald, buď uvalí vyšší Cla,nebo nás bude chtít koupit