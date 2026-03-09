Mám obrovskou motivaci, hrozí příští soupeřka Noskové. Zrychlila hru a je mentálně silnější.

Alexandra Ealaová (20) zažívá velmi povedený vstup do sezony a po skalpu Coco Gauffové, která jí skrečovala, si zahraje své premiérové osmifinále v Indian Wells. "Doufám, že využiji momentum, které mi tato výhra dala," dodala motivovaná Filipínka, která si velmi pochvaluje svůj herní i mentální progres. O postup do čtvrtfinále se utká v úterý večer s Lindou Noskovou (20).
Alexandra Ealaová je připravená čelit Lindě Noskové (@ REUTERS)

Ealaová se ve třetím kole v Indian Wells na postup moc nenadřela. Její soupeřku Gauffovou od začátku zápasu trápila bolest levé ruky a Američanka musela za stavu 2:6, a 0:2 skrečovat. Přesto se pro filipínskou hráčku jedná o jeden z nejcennějších skalpů kariéry.

"Takhle jsem vyhrát rozhodně nechtěla. Doufám, že bude vše v pořádku a brzy se uzdravíš," vzkázala Ealaová soupeřce v rozhovoru na kurtu. "Přesto jsem velmi spokojená s tím, jak jsem hrála. Doufám, že využiji momentum, které mi tato výhra dala," dodala. "Hrála jsem mnohem agresivněji od základní čáry. Snažila jsem se lépe hýbat na nohách a přidávat na intenzitě, což se mi povedlo," komentovala své herní zlepšení v posledním zápase Filipínka, která podle statistik znatelně přidala na rychlosti svých základních úderů.

Její následující soupeřkou bude Nosková, se kterou se poprvé v kariéře střetne v úterý večer. "Linda je neuvěřitelná hráčka, velmi silná a na svůj věk velmi zkušená," řekla o české tenistce. Ealaová bude plnit roli mírné outsiderky, přesto se na zápas velmi těší a cítí se připravená. "Je to moje první osmifinále v Indian Wells, takže se na něj připravím co nejlépe a mám obrovskou motivaci."

Pochvaluje si především zlepšenou mentální stránku hry. "Myslím, že jsem si v průběhu let nashromáždila určité zkušenosti a už vím, jak zvládat náročné situace v zápasech. Snažím se soustředit pouze na to, co mohu ovlivnit," vysvětlila. "To, že jsem neustále obklopena hráčkami na takto vysoké úrovni, kde je tak velká konkurence, mě nutí se stále zlepšovat. Snažím se najít své limity a překonat je," dodala Ealaová, která na sebe poprvé výrazně upozornila před rokem na tisícovce v Miami. Na Floridě loni vyřadila i aktuální světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou a postoupila do semifinále.

 

