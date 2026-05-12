Češi v akci, úterý 12. 5. Siniaková protáhla sérii, Nosková s Valentovou bez boje. Bejlek schytala výprask

VČERA, 20:00
Aktuality 31
Světová jednička Kateřina Siniaková úspěšně vstoupila do deblové soutěže na Masters v Římě a protáhla dlouhou neporazitelnost se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou. Linda Nosková s Terezou Valentovou postoupily bez boje už do čtvrtfinále. Sára Bejlek ztroskotala po výprasku na podniku WTA 125 v Paříži hned v prvním kole. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Kateřina Siniaková bude hájit neporazitelnost ve čtyřhře (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pondělí 11. 5.neděle 10. 5. | sobota 9. 5. | pátek 8. 5. | čtvrtek 7. 5. | středa 6. 5. | úterý 5. 5. | pondělí 4. 5. | neděle 3. 5. | sobota 2. 5.

 

WTA 1000 ŘÍM (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Nosková/T. Valentová (ČR) – Erraniová/Paoliniová (1-It.) / bez boje

• Čtyřhra - 1. kolo •
Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Baptisteová/Ealaová (USA/Fil.) 6:2, 6:1

 

WTA 125 PAŘÍŽ (Francie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Čarajevová (-) – Bejlek (5-ČR) 6:4, 6:0

 

ATP CHALLENGER 100 OEIRAS (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Kolář (ČR) – Zhizhen Zhang (Čína)

 

ATP CHALLENGER 75 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Forejtek (ČR) – Piros (5-Maď.) / odloženo

 

ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
Pokorný/Poljak (4-SR/ČR) – Hermassi/Nagoudi (Tun.) 6:2, 4:6, 10:8
15:30 | Bartoň/Vrbenský (3-ČR) – Chetouane/Nsairi (Tun.)

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Falejová (-) – Sedláčková (ČR) 6:1, 6:2
Zavacká (Ukr.) – Kučmová (ČR) 4:6, 6:4, 6:3
Knutsonová (7-ČR) – Zelníčková (SR) 7:5, 7:5
Hietarantaová (Fin.) – Havlíčková (ČR) 6:4, 6:1
J. Kovačková (ČR) – Gorgodzeová (5-Gruz.) 6:1, 6:1

• Čtyřhra - osmifinále •
Górská/Sedláčková (Pol./ČR) – Chudejová/Kusyová (SR/Guat.) 6:0, 6:2

 

ITF M25 LOUNY (Česko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Nicod (ČR) – Ad. Soukup (ČR) 6:0, 6:1
Filar (Pol.) – Chodora (ČR) 7:5, 7:6 (7:2)
Černý (ČR) – Bjelinskyj (5-Ukr.) 7:5, 6:3

• Čtyřhra - osmifinále •
Lieberman/Poling (3-USA) – D. Blažka/Gengel (ČR) 6:4, 6:3
Černý/Hrazdil (4-ČR) – Bien/Ad. Soukup (ČR) 6:1, 6:2
14:30 | A. Duda/D. Petrofský (ČR)Chodora/Psota (ČR)

 

ITF W15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Žoldáková (ČR) – Slavíková (ČR) 6:2, 6:0
Ševčíková (7-ČR) – Auerová (Rak.) 6:0, 6:2

 

J300 SANTA CROCE SULL'ARNO (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
T. Heřmanová (8-ČR) – Meabeová (Arg.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:2)

 

J200 HANNOVER (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:30 | Dujka (ČR) – Raghuram (7-USA)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
17:00 | S. Marešová (ČR) – Reuschová (Něm.)
17:00 | Oliveriusová (ČR) – Rangelovová (Bulh.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Dujka/Wagenknecht (ČR/Něm.) – Atkinson/Moise (N. Zél./Něm.) / odloženo

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
S. Marešová/Oliveriusová (ČR) – Biermannová/Welpová (Něm.) / odloženo

 

J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
Kliment (ČR) – Pugliese (It.) 6:1, 6:2
Štor (Slovin.) – Lebiš (ČR) 6:3, 6:2
Zapský (ČR) – Denys (Maď.) 6:1, 6:0
Luxa (ČR) – Petrini (It.) 6:3, 6:1
Ťutčenko (Ukr.) – Fedor (ČR) 6:2, 6:1
Jos. Svoboda (ČR) – Crisan (Rum.) 6:2, 6:4
M. Novák (ČR) – Selmeczi (Maď.) 6:2, 6:2

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
15:00 | Šedivá (ČR) – Fizelová (Maď.)

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
17:00 | Kliment/M. Novák (ČR) – Kaltenecker/Swisa (Švéd./Izr.)
17:00 | Jos. Svoboda/Zapský (ČR) – Šiftar/Ťutčenko (Slovin./Ukr.)
17:00 | Fedor/Komínek (ČR) – Selmeczi/L. Szász (Maď.)
17:00 | Luxa/Maršík (ČR) – Petrini/Pielat (It./Pol.)

 

J60 VENTSPILS (Lotyšsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Barina (ČR) – Viktoravičius (Lit.) / bez boje

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
Barina/Roberte (ČR/Švéd.) – Eklund/Fransson (Švéd.) / odloženo

 

J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Miškovská (ČR) – Concettiová (4-It.) 6:3, 6:0
Dasová Banerjeeová (Indie) – N. Iraholaová (3-ČR) 6:3, 5:7, 7:5

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
Miškovská/Zaťková (ČR) – Zaffutová/S. Zhou (It./Čína) 6:2, 4:6, 10:6

 

J30 CHRISTIANSTED (Americké Panenské ostrovy), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | M. Šmejcký (1-ČR) – Llovera De Lasse (Mex.)

 

J30 IZMIR (Turecko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Senová (Tur.) – Dudlová (12-ČR) 6:2, 7:5

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
Rakouš/Šebek (ČR) – Sedefoglu/Taskiran (Tur.) 7:5, 6:2

 

J30 NAIROBI (Keňa), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Kačenová (ČR) – Ahoyaová (7-Keňa) / bez boje


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

31
Přidat komentář
subaru
12.05.2026 17:26
Debl večer bez boje.
Reagovat
tenisman1233
12.05.2026 17:38
Tak i Italky pomáhají Katce ve zvýšení náskoku na poštu světové jedničky.Uvidíme co předvedou Terka s Lindou ve QF proti Hunter s Pegulou.
Reagovat
tommr
12.05.2026 17:57
a je to už jistý? Na Livescore je pořád ještě psanej začátek zápasu Nosková/Valentová vs Errani/Paolini v 18:30 ...
Reagovat
tenisman1233
12.05.2026 18:15
Už i na livescore by to mělo být.
Reagovat
Mony
12.05.2026 18:08
Gratulka holkám k QF a Spartě ke 3 bodům
Reagovat
tommr
12.05.2026 15:48
Jana Kovačková se s tím moc nepárala a nasazenou pětku na turnaji v Trnavě smetla dvakrát 6:1 ... smile
Reagovat
Serpens
12.05.2026 14:34
Tak já nevím s tou Luckou, stagnace či pokles pokračuje i v oblíbené Trnavě... dnes to nebyl ten obvyklý temperamentní charakter, ale úplná rezignace a apatie... asi mi jí začíná být líto a říkám si, jestli by se neměla opravdu věnovat něčemu, co jí baví nejvíce, protože tenis to není.
Reagovat
tommr
12.05.2026 12:35
SinTown s přehledem ... smile
Zatrnulo mi akorát po ošklivém pádu Katky v závěru zápasu. Vypadá to ale že kotník vydržel ...
Reagovat
lvicek
12.05.2026 12:34
Tak SinCity na pohodku a Sara tedy taky pro souperku na pohodku :D .
Reagovat
tommr
12.05.2026 12:36
co tam Sára zase vyváděla?
Reagovat
baba
12.05.2026 12:24
Tak tohle holky zvládly levou zadní, Eala s Baptiste naprosto neškodné
Reagovat
Liverpool22
12.05.2026 12:28
smile
Reagovat
baba
12.05.2026 12:24
Tak tohle holky zvládly levou zadní, Eala s Baptiste naprosto neškodné
Reagovat
Honza-K
12.05.2026 12:23
SinTown nezaváhaly a natahují šňůru vítězství
Reagovat
Liverpool22
12.05.2026 12:27
smile smile smile
Reagovat
Astarin
12.05.2026 11:48
Myslel jsem si, že Sára to letos na antuce rozjede. Že to bude právě ideální povrch pro ní, ale asi jsem se zmýlil.
Reagovat
Mony
12.05.2026 11:33
Sára trochu zdivočela
Reagovat
lvicek
12.05.2026 11:23
Nevite, proc na Canal+ Sport misto SinCity ctyrhry davaji nejake ukazky? Maji tam tu ctyrhru primo i uvedenou v programu a dle live skore uz se hraje .
Reagovat
lvicek
12.05.2026 11:28
Tak uz se vzpamatovali. Jestli to tu nekdo od nich cte, tak dik .
Reagovat
falcon_heavy
12.05.2026 11:47
Někdo se jich na to ptal i na fb a mělo jít o techické potíže na straně poskytovatele přenosu.
Reagovat
lvicek
12.05.2026 12:34
oukie ;) (no, mohli treba napsat nejakou zpravu dolu do pruhu na ty jejich studie tenistek)
Reagovat
peek
12.05.2026 11:08
Linda s Terkou by se mohly vytáhnout na italský minitenistky
Reagovat
tommr
12.05.2026 12:34
jj to by bylo fajn a pomohlo by to i Katce ...
Reagovat
lana
12.05.2026 16:59
Tak nakonec prošly bez boje...
Reagovat
Nenela
12.05.2026 10:49
Mate nekdo stream na Saru Bejlek ve Francii?
Reagovat
lvicek
12.05.2026 11:22
Tam by mela stacit free registrace na WTATV.
Reagovat
Liverpool22
12.05.2026 11:25
https://en84.sportplus.live/tennis/21657/7867047/
Reagovat
lvicek
12.05.2026 11:27
Tak jsem na to koukla a vidim tam jen Center a courte one, kde jsou jine zapasy, tak to tam mozna neni :/.
Reagovat
Alien
12.05.2026 06:24
Královna!
Reagovat
tommr
12.05.2026 00:00
SinTown si budou muset dát velký pozor aby je nezaskočilo duo složené ze dvou výborných singlistek Baptiste/Eala které nahradily původně psaný tým Cocciaretto/Fernandez ...
Reagovat
chlebavevaju
11.05.2026 21:12
- Ne, princezna ne!
- A co tedaaa?!
- Ty jsi královna!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist