Češi v akci, úterý 16. 6. Derby s Plíškovou a Muchová se Serenou! Hraje osm nadějí
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 15. 6. | neděle 14. 6. | sobota 13. 6.
Osm Čechů odehraje první kolo na generálkách
Extrémně bohatý program z českého pohledu nabídne úterý na nejvyšších tenisových okruzích. V akci bude celkem osm českých tenistů a všechny z nich čeká utkání prvního kola na různých turnajích.
V Berlíně budou v akci Karolína Muchová, která navíc nastoupí do čtyřhry s legendární Serenou Williamsovou, Linda Nosková a kvalifikantka Kateřina Siniaková. Všechny tři Češky jsou favoritkami na postup.
V londýnském Queen's Clubu se představí Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Lehečka vyzve nebezpečného Kamila Majchrzaka, který v minulém týdnu zazářil triumfem v Hertogenboschi, kde porazil mimo jiné tři zástupce TOP 10. Těžký úkol má i Menšík, protože jeho protivník Adrian Mannarino má travnatý povrch ve velké oblibě.
O velké překvapení bude usilovat Vít Kopřiva v Halle, kde vyzve domácí hvězdu, nasazenou jedničku a čerstvého grandslamového šampiona Alexandera Zvereva. Více informací ke všem těmto zápasům najdete v proklicích na PREVIEW.
V Nottinghamu dojde na ryze české derby mezi Karolínou Plíškovou a Sárou Bejlek. Favoritkou samozřejmě bude bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka Plíšková, jež prožívá úspěšný comeback po vážném zranění. Naopak Bejlek je v obrovské krizi a s travnatými kurty má minimum zkušeností. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Shuai Zhang (Čína)
12:30 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.)
14:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Masárová (Švýc.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Perezová/Schuursová (4-Austr./Niz.)
17:30 | Muchová/S. Williamsová (ČR/USA) – Olmosová/Routliffeová (Mex./N. Zél.)
ATP 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Menšík (3-ČR) – Mannarino (Fr.)
17:00 | PREVIEW | Lehečka (2-ČR) – K. Majchrzak (Pol.)
ATP 500 HALLE (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Zverev (1-Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Pavlásek/Vavassori (3-ČR/It.) – Cobolli/Shelton (It./USA)
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Bejlek (11-ČR) – Plíšková (ČR)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Bouzková/Panovová (4-ČR/-) – Guarachiová/Rosolská (Chile/Pol.)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Viďmanová (3-ČR) – Vološčuková (Portug.)
WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Štruplová/Zelníčková (ČR/SR) – Kučmová/Laboutková (ČR)
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bartoň (ČR) – Coppejans (Belg.)
14:00 | Mrva (ČR) – Santillan (Jap.)
14:30 | Krumich (ČR) – Wažny (Pol.)
ITF W35 YSTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:15 | L. Petruželová (1-ČR) – Pescucciová (15-It.)
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Sedláčková (ČR) – Radwaňská (Pol.)
• Čtyřhra - osmifinále •
10:30 | Kunzová/Pulchartová (Švýc./ČR) – Evansová/Lejkinová (4-USA/-)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Vachková (ČR) – Bonaccorsová (It.)
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Michálková (ČR) – Capurrová Tabordaová (1-Arg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
18:00 | Kuczerová/Šebestová (4-Pol./ČR) – Pawelská/Ženichovová (Pol./Něm.)
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Kajabová (ČR) – Skapecová (16-)
10:30 | Kopřivová (9-ČR) – Drozdzová (Pol.)
10:30 | Heinzová (8-ČR) – Laptevová (-)
* bude se hrát i finále
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | D. Petrofský/Tuša (ČR) – Doménech/Molino (Šp.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Vrba (9-ČR) – Kopilevič (7-Slovin.)
11:30 | D. Petrofský (ČR) – Barun (12-Chorv.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
09:00 | Hejtmánková (ČR) – Corviová (It.)
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Ševčíková (8-ČR) – Malaescuová (Rum.)
11:30 | Urbanová (ČR) – Saftaová (Rum.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
08:30 | Jelínková (7-ČR) – Mironová (Rum.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Bittoun Kouzmine/D. Blažka (2-Fr./ČR) – Kamboj/Seleznev (Indie/-)
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
08:30 | Klimas (11-ČR) – Novakovič (4-Srb.)
ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Hrazdil (ČR) – Batin (Rum.)
ITF M15 SAARLOUIS (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Filip (ČR) – Barbic (Něm.)
ITF M15 IRVINE (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
20:00 | Kalina (9-ČR) – Falck (4-N. Zél.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | D. Vágner (ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
J60 HOLTE (Dánsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Kačenová (ČR) – Wallinová (Švéd.)
13:00 | S. Jiráková (ČR) – Teilmannová (Dán.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
13:30 | Reifová (8-ČR) – Jeleničová (Chorv.)
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
11:00 | Drlík (ČR) – M. Nowak (6-Pol.)
14:00 | Laššan (4-ČR) – Žurek (Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
16:00 | Michalcová (ČR) – Sikoraová (8-Pol.)
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
11:30 | Mandelík (ČR) – Karpiňski (2-Pol.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Ciencialová (ČR) – Kurová (6-Něm.)
10:00 | Michnová (ČR) – Kowaliková (5-Pol.) 6:0, 4:0 / dohrávka
10:30 | Gottvaldová (7-ČR) – Erdmanová (Pol.) 6:0 / dohrávka
* bude se hrát i finále
J30 NIAGARA ON THE LAKE (Kanada), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
22:00 | Escobarová/Kofroňová (Kan./ČR) – Daiová/Kosenková-Melnyková (4-Kan.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Ale na ceske meteomape jdou vsechny superdeste na Cesko ze stredniho a jizniho Nemecka, Berlin zatim vypada bez deste.
A snad tam nekdo po dnesku zbyde, minimalne Muska s tou silnou pani z Emeriky.
ta Maky...
- duben 2021: Plíšková, Kvitová, Vondroušová, Muchová, Krejčíková, Strýcová, Bouzková, Siniaková, Kr. Plíšková, Martincová
- březen 2011: Kvitová, Šafářová, Koukalová, Benešová, Strýcová, Hradecká, Ondrášková, Voráčová, Hlaváčková, Záhlavová
Záhl-Strýcová je její příbuzná