Češi v akci, úterý 21. 4. Bartůňková, Šalková a Viďmanová o Masters, Samson čeká souboj generací
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 20. 4. | neděle 19. 4.
Tři naděje o hlavní fázi na Masters, Samson v souboji generací
Trio mladých českých nadějí se porve o účast v hlavní soutěži na Masters v Madridu. V roli favoritky bude pouze Nikola Bartůňková, která v úvodním kole kvalifikačních bojů potřebovala všechny tři sety a narazí ve finále na Alinu Čarajevovou.
Papírově těžší výzva čeká Dominiku Šalkovou a Darju Viďmanovou. Šalková bude čelit člence TOP 100 žebříčku Simoně Waltertové, s níž těsně prohrála jediný předchozí duel na začátku sezony v Canbeře. Viďmanová se utká se zkušenou Dalmou Gálfiovou, která ve světovém pořadí figuruje o tři příčky níže. S Maďarkou změřila síly nedávno v hale v Oeirasu a vyhrála ve třech setech.
Už do hlavní soutěže naopak vstoupí Laura Samson. Původně obdržela divokou kartu jen do kvalifikace, ale pořadatelé změnili plány a české hvězdičce dali volnou vstupenku rovnou do hlavního losu. Osmnáctiletá naděje vyzve o 20 let starší Tatjanu Mariaovou. Šance jsou naprosto vyrovnané, nicméně zkušenosti jsou rozhodně na straně německé veteránky.
WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Samson (ČR) – Mariaová (Něm.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Bartůňková (10-ČR) – Čarajevová (-)
11:00 | Šalková (24-ČR) – Waltertová (7-Švýc.)
15:30 | Viďmanová (19-ČR) – Gálfiová (8-Maď.)
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Havlíčková (ČR) – Hunterová (Austr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Bayerlová/Lepchenková (ČR/USA) – Kempenová/Saldenová (Belg.)
15:30 | Havlíčková/Naefová (ČR/Švýc.) – Pridankinová/Q. Tang (1-/Čína)
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Forejtek (ČR) – Martín (Šp.)
16:30 | Mrva (ČR) – A. Vavassori (It.)
ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Martincová (ČR) – Gasanovová (3-)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Kučmová (7-ČR) – Bulatovová (-)
ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Valdmannová (3-ČR) – Adeshinaová (Brit.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | Paštiková (2-ČR) – Lombardiniová (It.)
ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Jelínková/Salaiová (ČR/SR) – Kubkaová/Kužmová (1-Pol./SR)
16:00 | Hejtmánková/Maklakovová (ČR/-) – Lazarenková/Jesypčuková (Ukr.)
16:00 | Górská/Suchá (Pol./ČR) – Mortensenová/Myhreová (Dán.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Suchá (2-ČR) – Jelínková (15-ČR)
10:00 | Hejtmánková (6-ČR) – Salaiová (SR)
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Palán (3-ČR) – Jimenez (Sin.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Bartůňková
Šalková
Viďmanová