Česká mizérie pokračuje. Na Australian Open překvapivě končí i favoritka Nosková

DNES, 10:54
Aktuality 22
AUSTRALIAN OPEN - Po Karolíně Plíškové, Nikole Bartůňkové a Tomášovi Macháčovi nedokázala ve třetím kole Australian Open uspět ani Linda Nosková (21). Česká žebříčková jednička nezvládla roli favoritky proti Xinyu Wang (24) a s čínskou tenistkou padla 5:7, 4:6.
Linda Nosková nezvládla roli favoritky a končí (© IZHAR KHAN / AFP)

Nosková – Wang 5:7, 4:6

Pro Noskovou, která suverénně vyhrála jediný předchozí souboj na loňském Livesport Prague Open, a Wang se jednalo hlavně o psychicky náročný duel. Na kurt se v horkém dni dostaly kolem 14:30 melbournského času a už po čtyřech gamech a zhruba 15 minutách je pořadatelé kvůli horku vyhnali do útrob stadionu.

Přerušení trvalo zhruba pět hodin. Nosková si čistou hrou uhájila servis a pak měla dva brejkboly na 4:2. Jenže ani jednu šanci nevyužila a od té doby v podstatě tahala za kratší konec. Následně sice otočila z 3:4 na 5:4, nicméně Wang byla v následujících minutách lepší a i díky fantastické obraně a vítěznému forhendu na druhý setbol zaslouženě brala úvodní sadu.

Nosková kupila nevynucené chyby i v následujícím dějství a opět doplatila na nevyužívání šancí. První dva brejkboly si vypracovala hned v úvodním gamu na returnu, avšak neproměnila ani jednu a pak sama zaváhala na podání. Číňance nedovolila brejk potvrdit, nicméně kritickou hru při skóre 4:4 vůbec nezvládla. Wang šanci na doservírování zápasu nepromarnila a Nosková ho uzavřela další lacinou chybou.

Aktuální česká žebříčková jednička Nosková mohla zapsat svou třetí kariérní účast ve druhém týdnu grandslamů. Do osmifinále na této úrovni dosud postoupila jen předloni právě na Australian Open (čtvrtfinále) a ještě loni ve Wimbledonu.

Wang je v osmifinále podniků velké čtyřky potřetí. Do další fáze se nepodívala na US Open 2023 ani předloni ve Wimbledonu. V Melbourne Parku bude její soupeřkou světová čtyřka a finalistka posledních dvou majorů Amanda Anisimovová.

Českým ženám se v sobotu vůbec nedaří. Karolínu Muchovou nedokázaly v osmifinále doplnit Nosková, Plíšková ani Bartůňková. Poslední nadějí je Tereza Valentová. Skončil i mužský zástupce Tomáš Macháč.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Serpens
24.01.2026 11:45
Těžko hodnotit. Terka hraje s příliš velkým respektem, bojí se přitlačit, nechává Rybě moc prostoru rozdávat míče. Na US Open hrála mnohem odvážněji. První game byl nadějný, pak zbytečná ztráta podání a od té doby to nestojí za nic, ani diváky to nebaví.
Reagovat
jeronym
24.01.2026 11:44
Noskova si cestou domů povzdychla,
"To jsem to vymňoukla."
Reagovat
Mony
24.01.2026 11:40
Bez 1.servu to asi nepůjde
Reagovat
A211
24.01.2026 11:40
Linda N. moc chyb jakoby pozdě reagovala na jednoduché míče, příště přidávat, ať se daří.smile
Reagovat
Alien
24.01.2026 11:35
Tak Terezka vlétla do zápasu s Rybičkou jako uragán! A to je moc dobře. Terko do toho! Terko do toho!
Reagovat
Serpens
24.01.2026 11:37
Trochu zpoždění ne? Je to takové mdlé, Terka moc neví, co na ni hrát.
Reagovat
morso
24.01.2026 11:31
Jáj, čo by sme my na SK za takú mizériu dali...
Reagovat
JLi
24.01.2026 11:40
Konečně dobrý brat
Reagovat
Serpens
24.01.2026 11:30
Ryba si to zatím hlídá, Terka se nemá čeho chytit.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 11:39
Na začátku vzala Rybce servis a mohla jít do vedení 2:0, ale místo toho 1:2
Reagovat
bardunek666
24.01.2026 11:21
Tak rychle se oklepat, požádat o WC do Ostravy a vyhrát to tam
Reagovat
Mantra
24.01.2026 11:27
Reagovat
bardunek666
24.01.2026 11:20
No ne že bych to nečekal, ale přesto je to zklamání. Los byl dobrý.
Reagovat
Otmar
24.01.2026 11:14
NoLinda je pro mne zklamání, a to velké. Její hra se nikam neposouvá a myslím, že výkon 13. hráčky světa by měl vypadat jinak. Karo uhrála, co mohla, nicméně Keys hrála dobře a cesty nebylo. Bartůňková odehrála dobrý turnaj, smůla, že trefila velmi vyrovnanou a solidní Mertens. Nemá výkyvy ve výkonech, zřídka chybuje, zkrátka umí! Poněkud si nedokážu srovnat fakt, že ve třech utkáních po sobě schytá Nikola kanára, to se mi moc nezdá. Spravit podání a vyhnout se výkyvům, to by ji dostalo výš. Snad to zvládne Tereza. Machač prohrál v pěti setech se světovou pětkou po slušné rvačce, došly evidentně fyzické síly, moc bych se nad tím nepozastavoval.
Reagovat
darek.vrana
24.01.2026 11:18
Tak asi nedošly. Mně to teda taky nepřišlo, že by dojel na fyzičku.
Reagovat
EllNino
24.01.2026 11:20
Podle mě rozhodl ten začátek 5. setu, tam Lorenzo odvrátil 3 BP v řadě a šel na 2:0, po pauze už nebylo kudy
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 11:25
Linda zklamání a další zkušenost - extrémní vedro, přerušení zápasu na delší dobu, řvoucí diváci......Tohle vše Wang zvládla lépe. Bohužel.
Reagovat
Mony
24.01.2026 11:42
Oba měli skvělou kondici. Nebyli znát, že se hraje 5.set ve 40°vedru
Reagovat
Mony
24.01.2026 11:04
Terka i Kuba už v akci
Reagovat
Mantra
24.01.2026 10:56
Tak dnes je den D - a to jsem ani nepsal že vypadnou všichni. Co Menšík? Zvládne to nebo se přidá do houfu?
Reagovat
Serpens
24.01.2026 10:56
Jak krásný tenis je. V sudé dny nevíme, koho sledovat dřív, a pak rázem už nemáme koho, Terka to už asi nevytrhne.
Reagovat
JLi
24.01.2026 11:07
Není všem dnům konec.
Reagovat
JLi
24.01.2026 11:11
Ve hře Kuba a Djoker!!!
Reagovat

