Česká mizérie pokračuje. Na Australian Open překvapivě končí i favoritka Nosková
Nosková – Wang 5:7, 4:6
Pro Noskovou, která suverénně vyhrála jediný předchozí souboj na loňském Livesport Prague Open, a Wang se jednalo hlavně o psychicky náročný duel. Na kurt se v horkém dni dostaly kolem 14:30 melbournského času a už po čtyřech gamech a zhruba 15 minutách je pořadatelé kvůli horku vyhnali do útrob stadionu.
Přerušení trvalo zhruba pět hodin. Nosková si čistou hrou uhájila servis a pak měla dva brejkboly na 4:2. Jenže ani jednu šanci nevyužila a od té doby v podstatě tahala za kratší konec. Následně sice otočila z 3:4 na 5:4, nicméně Wang byla v následujících minutách lepší a i díky fantastické obraně a vítěznému forhendu na druhý setbol zaslouženě brala úvodní sadu.
Nosková kupila nevynucené chyby i v následujícím dějství a opět doplatila na nevyužívání šancí. První dva brejkboly si vypracovala hned v úvodním gamu na returnu, avšak neproměnila ani jednu a pak sama zaváhala na podání. Číňance nedovolila brejk potvrdit, nicméně kritickou hru při skóre 4:4 vůbec nezvládla. Wang šanci na doservírování zápasu nepromarnila a Nosková ho uzavřela další lacinou chybou.
Aktuální česká žebříčková jednička Nosková mohla zapsat svou třetí kariérní účast ve druhém týdnu grandslamů. Do osmifinále na této úrovni dosud postoupila jen předloni právě na Australian Open (čtvrtfinále) a ještě loni ve Wimbledonu.
Wang je v osmifinále podniků velké čtyřky potřetí. Do další fáze se nepodívala na US Open 2023 ani předloni ve Wimbledonu. V Melbourne Parku bude její soupeřkou světová čtyřka a finalistka posledních dvou majorů Amanda Anisimovová.
Českým ženám se v sobotu vůbec nedaří. Karolínu Muchovou nedokázaly v osmifinále doplnit Nosková, Plíšková ani Bartůňková. Poslední nadějí je Tereza Valentová. Skončil i mužský zástupce Tomáš Macháč.
