Čtyři zápasy a jen 12 prohraných gamů. Muchová v Pekingu válí a ve čtvrtfinále vyzve se Sabalenkovou

WTA PEKING - Karolína Muchová (28) na tisícovce v Pekingu i počtvrté potvrdila roli favoritky a znovu přitom neprohrála víc jak čtyři hry. Španělku Cristinu Bucsaovou (26) deklasovala 6:2, 6:0, oplatila jí deblovou porážku z olympiády, vyhrála devátý z posledních 10 zápasů a se ztrátou pouhých 14 gamů ve čtyřech utkáních prolétla do čtvrtfinále. V něm už ale narazí na mnohem silnější soupeřku, možná tu v současnosti nejtěžší. O místo v semifinále se utká s 15 duelů neporaženou světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou (26).

Bucsaová – Muchová 2:6, 0:6

Karolína Muchová si na začátku září zahrála druhý rok po sobě v semifinále US Open a formu během následných dvou týdnů odpočinku a přípravy na závěrečnou část sezony neztratila. V Pekingu odehrála ve dvouhře čtyři utkání a ztratila v nich dohromady pouze 12 gamů, jednu dvousetovou výhru navíc přidala i ve čtyřhře.

Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce nedala šanci po trápící se Rusce Anně Blinkovové, nasazené Číňance Yue Yuan a Rumunce Jaqueline Cristianové ani Cristině Bucsaové. O dva roky mladší naturalizovanou Španělku figurující na 79. místě světového žebříčku přehrála v prvním vzájemném střetnutí snadno 6:2, 6:0.

Česká tenistka začala proti Bucsaové, se kterou v srpnu prohrála v boji o bronzovou medaili z olympiády v Paříži, aktivně. Po svém podání získala 20 z 25 fiftýnů a jen nevyužití všech šesti brejkbolů v dlouhém třetím gamu sadu natáhlo na 44 minut.

Ve druhém dějství už Muchová své šance na brejk proměňovala se stoprocentní úspěšností. V posledních pěti gamech bezradné soupeřce dovolila uhrát už jen pět míčků a dorazila ji kanárem. Na vítězné údery vyhrála drtivě 23:8 a udělala i méně nevynucených chyb (13:18).

Muchová od začátku US Open odehrála 10 zápasů a devět z nich vyhrála 2:0 na sety. Prohrála jen s Jessicou Pegulaovou, proti které v boji o první finále na newyorském grandslamu neudržela vedení 6:1 a 2:0.

Přestože se Muchová po operaci zápěstí vrátila na kurty teprve v červnu a body sbírá pouhé tři měsíce, figuruje v žebříčku na 49. místě a tři čtvrtě roku může své postavení jen vylepšovat. Po návratu má zápasovou bilanci 16:5.

Po čtyřech papírových outsiderkách ve čtvrtfinále čeká na Muchovou rozjetá 'mašina' Aryna Sabalenková. Se současnou světovou dvojkou a vítězkou dvou letošních grandslamů vede ve vzájemné bilanci 2:1, po porážce na WTA Elite Trophy v roce 2019 porazila o dva roky mladší Bělorusku loni po třísetových bitvách v semifinále French Open i na tisícovce v Cincinnati.

Sabalenková – Keysová 6:4, 6:3

Sabalenková po Roland Garros laborovala se zraněním ramena a přišla o Wimbledon. Na začátku srpna se po návratu na kurty bála hrát na sto procent a utrpěla dvě nečekané porážky, od 15. srpna však odehrála 15 zápasů a všechny vyhrála. Navíc v nich ztratila jediný set.

Po triumfech v Cincinnati a na US Open pokračuje na vítězné vlně i v Pekingu. Po Thajce Mananchaju Sawangkaewové a Ashlyn Kruegerové z USA si poradila ve dvou setech i s další Američankou Madison Keysovou. Aktuálně 24. hráčku světa přehrála 6:4, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4:1.

Postupem do čtvrtfinále šestadvacetiletá Běloruska Sabalenková vyrovnala své pekingské maximum z let 2018 a 2023 a dál zvyšuje šanci zakončit rok jako světová jednička. V případě postupu do finále by se v hodnocení letošní sezony dostala již na první místo před Polku Igu Šwiatekovou.

