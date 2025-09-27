Další česká paráda v Pekingu. Muchová s kamarádkou dominovaly proti vynikajícím deblistkám
Mladenovicová/Zhang – Honová/Muchová 3:6, 4:6
Muchová nastoupila letos do čtyřhry žen poprvé a hned je z toho povedený výsledek. Aktuální česká singlová jednička, která deblové soutěže moc nehraje, poprvé spojila síly se svou kamarádkou Honovou. Na turnajích se moc často nepotkávají, protože Australanka pořád čeká na debut v TOP 100 žebříčku dvouhry.
Česko-australský tandem si v prvním kole vyšlápl na favorizované Mladenovicovou a Zhang, které mají na kontě dohromady osm grandslamových triumfů v této disciplíně a letos společně triumfovaly v Abú Zabí. Francouzka s Číňankou měly lepší vstup do zápasu a vedly 3:1. Od té doby ovšem Muchová s Honovou dominovaly.
Honová s Muchovou předvedly sérii pěti vyhraných gamů a úvodní set otočily. Dokonce od stavu 1:3 získaly devět z následujících deseti her a vypracovaly si náskok setu a dvou brejků. Pak sice dovolily soupeřkám snížit na 3:4, nicméně poté už zase měly jasnou převahu a k mečbolům se dostaly již na returnu. Tři šance promarnily, avšak následně duel snadno doservírovaly.
Muchová i Honová působí také v singlové soutěži a obě jsou ve třetím kole. Muchová obhajuje loňské finále a Honová se mezi nejlepší dvaatřicítku probila z kvalifikace a i díky skalpu Jeleny Ostapenkové. V osmifinále čtyřhry narazí na domácí duo Yushan Shao a Ruien Zhang, nebo americko-nizozemskou dvojici Asia Muhammadová, Demi Schuursová.
V deblové soutěži se v Pekingu představí také hvězdný tým ve složení Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková. První kolo absolvují v neděli a vyzvou Šúko Aojamaovou z Japonska a Španělku Cristinu Bucsaovou.
Českým tenistkám se letos v čínském hlavním městě daří náramně. Čtyři z pěti našich zástupkyň postoupily do třetího kola dvouhry a po senzačním pátku uspěla v sobotu Linda Nosková.
Fantastické české tažení pokračuje! Nosková v Pekingu navázala na bezchybnou páteční jízdu
