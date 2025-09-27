Fantastické české tažení pokračuje! Nosková v Pekingu navázala na bezchybnou páteční jízdu
Nosková – Wang 6:3, 6:2
Českým tenistkám se na probíhající tisícovce v Pekingu náramně daří. Čtyři z pěti zástupkyň se dostaly do třetího kola a v pátek postoupily bez ztráty setu mezi nejlepší dvaatřicítku Karolína Muchová, Barbora Krejčíková i Marie Bouzková. V sobotu na ně dle očekávání navázala Nosková.
S Wang prohrála úvodní dva souboje, ale loni po cestě za triumfem v Monterrey čínskou tenistku poprvé porazila a teď v Pekingu vzájemnou bilanci srovnala. O zisku obou setů vlastně Češka rozhodla vždy hned v úvodu.
Wang nepustila k žádné brejkbolové příležitosti, v prvním dějství se ujala vedení 3:0 a náskok nepustila. Vynikající vstup měla Nosková také do následující sady, ve které byla stejně jako v té předchozí mnohem jistější ve výměnách a hlavně na returnu i servisu. Číňance sebrala podání hned při první možnosti a tento set byl nakonec ještě snadnější, jelikož česká favoritka i díky chybám soupeřky odskočila do vedení o dva brejky. Dva mečboly měla už za stavu 5:1 na returnu, ale nakonec musela utkání doservírovat.
Nosková zatím odehrála v Pekingu jen dva zápasy a ještě v tomto dějišti neokusila porážku. Debut si odbyla předloni, kdy v úvodním kole přehrála jinou domácí outsiderku Fangran Tian a pak nenastoupila k souboji s Jelenou Ostapenkovou.
Loni naopak celou asijskou tour vynechala a po skončení US Open odehrála jen finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. V následujících týdnech má tak jedinečnou šanci vylepšit své žebříčkové maximum, 23. pozici, a také sezonu zakončit v TOP 20 pořadí.
O třetí letošní a celkové páté kariérní osmifinále na prestižních tisícovkách bude usilovat v pondělí. Ve třetím kole vyzve buď domácí hvězdu a členku TOP 10 Zheng, nebo lucky losera Arangovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
