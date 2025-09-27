Fantastické české tažení pokračuje! Nosková v Pekingu navázala na bezchybnou páteční jízdu

DNES, 11:13
Aktuality 2
WTA PEKING - Linda Nosková (20) potvrdila ve svém úvodním zápase na prestižní tisícovce v Pekingu roli favoritky, navázala na páteční jízdu svých krajanek a stala se čtvrtou českou zástupkyní ve třetím kole čínského podniku. Nasazená šestadvacítka si poradila 6:3, 6:2 s Xiyu Wang (24), srovnala s ní vzájemnou bilanci a o postup do osmifinále bude usilovat proti další domácí tenistce Qinwen Zheng, nebo Emilianě Arangové.
Linda Nosková potvrdila roli favoritky (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nosková – Wang 6:3, 6:2

Českým tenistkám se na probíhající tisícovce v Pekingu náramně daří. Čtyři z pěti zástupkyň se dostaly do třetího kola a v pátek postoupily bez ztráty setu mezi nejlepší dvaatřicítku Karolína Muchová, Barbora Krejčíková i Marie Bouzková. V sobotu na ně dle očekávání navázala Nosková.

S Wang prohrála úvodní dva souboje, ale loni po cestě za triumfem v Monterrey čínskou tenistku poprvé porazila a teď v Pekingu vzájemnou bilanci srovnala. O zisku obou setů vlastně Češka rozhodla vždy hned v úvodu.

Wang nepustila k žádné brejkbolové příležitosti, v prvním dějství se ujala vedení 3:0 a náskok nepustila. Vynikající vstup měla Nosková také do následující sady, ve které byla stejně jako v té předchozí mnohem jistější ve výměnách a hlavně na returnu i servisu. Číňance sebrala podání hned při první možnosti a tento set byl nakonec ještě snadnější, jelikož česká favoritka i díky chybám soupeřky odskočila do vedení o dva brejky. Dva mečboly měla už za stavu 5:1 na returnu, ale nakonec musela utkání doservírovat.

Nosková zatím odehrála v Pekingu jen dva zápasy a ještě v tomto dějišti neokusila porážku. Debut si odbyla předloni, kdy v úvodním kole přehrála jinou domácí outsiderku Fangran Tian a pak nenastoupila k souboji s Jelenou Ostapenkovou.

Loni naopak celou asijskou tour vynechala a po skončení US Open odehrála jen finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. V následujících týdnech má tak jedinečnou šanci vylepšit své žebříčkové maximum, 23. pozici, a také sezonu zakončit v TOP 20 pořadí.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O třetí letošní a celkové páté kariérní osmifinále na prestižních tisícovkách bude usilovat v pondělí. Ve třetím kole vyzve buď domácí hvězdu a členku TOP 10 Zheng, nebo lucky losera Arangovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2

2
HAJ
27.09.2025 11:40
To nedala, ale stejně bych řekl, že její podání na Číňanku fungovalo. Číňanka dlouhý dosah, tak si na mnoho míčku sáhla, ale nevrátila je přes síť. Řekl bych, že až na jeden game, Kdy Linda udělala dvě dvojchyby, podávala spolehlivě. Zdálo se, že se nepouštěla do rizika a na Číňanku to platilo.
Reagovat
jih
27.09.2025 11:27
Ale nedala ani jedno eso, to asi není moc častý případ.
Reagovat

