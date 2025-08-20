Další nepříjemná rána pro Nišikoriho. Bývalý finalista nemůže startovat na US Open

DNES, 08:55
Finalista US Open 2014 Kei Nišikori (35) se letos newyorského grandslamu nezúčastní. Japonský tenista bojuje celou kariéru s častými zdravotními problémy a stoprocentně fit není ani v posledních měsících. Bývalý čtvrtý hráč světa uvedl, že se z turnaje odhlásil kvůli přetrvávajícímu zranění zad.
Nishikori Kei
Kei Nišikori vynechá další grandslamový turnaj (© KELLY DEFINA / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Nišikori se zranil v květnu a nemohl startovat na Roland Garros ani ve Wimbledonu. Pětatřicetiletý tenista se vrátil nedávno na turnaji v Cincinnati, ale vypadl v prvním kole a ve středu oznámil, že nebude hrát ani ve Flushing Meadows. V hlavní soutěži ho nahradí lucky loser z kvalifikace.

V roce 2015 vystoupal Nišikori ve světovém žebříčku až na čtvrté místo, nejvýš z asijských mužů. V posledních letech ho sužovala zranění a celou sezonu 2022 vynechal kvůli zranění kyčle. Aktuálně je 88. na světě.

"Bohužel ještě nejsem připravený. Podstoupil jsem magnetickou rezonanci a záda nejsou stoprocentní. Pracuju tvrdě na tom, abych byl co nejdříve zpět na kurtech. Děkuju za podporu," vzkázal fanouškům na sociálních sítích.

Na US Open nebudou startovat ani Arthur Fils, Grigor Dimitrov, Matteo Berrettini a Hubert Hurkacz. Mezi ženami se omluvily Qinwen Zheng, Paula Badosaová a Danka Koviničová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
