Další oběť z TOP 10. Jovicová navázala na senzaci Bartůňkové a skolila světovou osmičku
Jovicová – Paoliniová 6:2, 7:6
Zatímco čtvrteční vítězství Bartůňkové nad letos neporaženou světovou desítkou Bencicovou bylo naprostou senzací, postup Jovicové přes Paoliniovou není zas tak velkým překvapením. Američanka je totiž ve své kariéře o několik kroků dál než česká hráčka.
Jovicová se loni pevně usadila na nejvyšším okruhu a momentálně okupuje 27. příčku v žebříčku. Před Australian Open hrála semifinále v Aucklandu a finále v Hobartu a loni ovládla pětistovku v Guadalajaře, kde vyřadila právě Bartůňkovou.
Životní formu prodává bývalá juniorská hvězda také na Australian Open, kde deklasovala Katie Volynetsovou i Priscillu Honovou a set nepovolila ani zkušené Paoliniové. Jovicová byla opět velmi dominantní a vedla už 6:2, 5:3.
V tu chvíli však znervózněla a Italka se vrátila do hry, když její mnohem mladší soupeřka dvakrát nezvládla utkání dopodávat. Dvojnásobná grandslamová finalistka si však protáhla pobyt na kurtu jen o několik minut, protože v tie-breaku na Jovicovou nestačila jasně 3:7.
Jovicová hrála třetí kolo na dospělém grandslamu poprvé a Paoliniovou skolila na třetí pokus. Jedná se o její první kariérní skalp TOP 10, po kterém znovu vylepšila své maximum na podnicích velké čtyřky. Navíc učinila další důležitý krok při útoku na debut v TOP 20 pořadí.
V osmifinále bude nasazená Jovicová plnit roli favoritky proti další zkušené soupeřce Julii Putincevové.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Bartůňková šokovala hvězdnou Bencicovou
