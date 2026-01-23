Další oběť z TOP 10. Jovicová navázala na senzaci Bartůňkové a skolila světovou osmičku

DNES, 09:20
Aktuality 4
AUSTRALIAN OPEN - Ženská dvouhra na letošním Australian Open má teprve druhou oběť z TOP 10 žebříčku a i tentokrát se o vyřazení takto vysoko postavené hráčky postarala teenagerka. Iva Jovicová (18) ve třetím kole přehrála 6:2, 7:6 světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a navázala na včerejší senzační vítězství Nikoly Bartůňkové (19) nad Belindou Bencicovou.
Profily hráčů
Paolini Jasmine
Bartůňková Nikola
Jovic Iva
Iva Jovicová slaví svůj první skalp TOP 10 v kariéře (© MARTIN KEEP / AFP)

Jovicová – Paoliniová 6:2, 7:6

Zatímco čtvrteční vítězství Bartůňkové nad letos neporaženou světovou desítkou Bencicovou bylo naprostou senzací, postup Jovicové přes Paoliniovou není zas tak velkým překvapením. Američanka je totiž ve své kariéře o několik kroků dál než česká hráčka.

Jovicová se loni pevně usadila na nejvyšším okruhu a momentálně okupuje 27. příčku v žebříčku. Před Australian Open hrála semifinále v Aucklandu a finále v Hobartu a loni ovládla pětistovku v Guadalajaře, kde vyřadila právě Bartůňkovou.

Životní formu prodává bývalá juniorská hvězda také na Australian Open, kde deklasovala Katie Volynetsovou i Priscillu Honovou a set nepovolila ani zkušené Paoliniové. Jovicová byla opět velmi dominantní a vedla už 6:2, 5:3.

V tu chvíli však znervózněla a Italka se vrátila do hry, když její mnohem mladší soupeřka dvakrát nezvládla utkání dopodávat. Dvojnásobná grandslamová finalistka si však protáhla pobyt na kurtu jen o několik minut, protože v tie-breaku na Jovicovou nestačila jasně 3:7.

Jovicová hrála třetí kolo na dospělém grandslamu poprvé a Paoliniovou skolila na třetí pokus. Jedná se o její první kariérní skalp TOP 10, po kterém znovu vylepšila své maximum na podnicích velké čtyřky. Navíc učinila další důležitý krok při útoku na debut v TOP 20 pořadí.

V osmifinále bude nasazená Jovicová plnit roli favoritky proti další zkušené soupeřce Julii Putincevové.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Bartůňková šokovala hvězdnou Bencicovou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
zfloyd
23.01.2026 09:43
koukal jsem , Džasmína hrála jen slabounký odvar toho co hrávala , nebylo to to tak těžké ji porazit
Reagovat
Liverpool22
23.01.2026 09:49
Nebyla ve své kůži, měla "skleněné" oči, volala doktory, brala prášky....Mladá Jovič využila příležitost a navíc v dalším kole hratelná Julia.
Reagovat
chlebavevaju
23.01.2026 09:32
Dle fotky jak kdybych se díval na mladší verzi Niculescu.
Reagovat
baba
23.01.2026 09:26
Tak mladé pušky se prosazují,Viki,Iva,Niky,Tereza, mladá je pořád ještě Míra...budou to mít ty zkušenější čím dál tím těžší
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist