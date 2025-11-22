Další šílený tie-break! Carreňo po nevídaném průběhu zajistil Španělsku první bod

DNES, 14:22
Aktuality 1
DAVIS CUP - Jednu výhru jsou tenisté Španělska od postupu do finále Davisova poháru. O první bod pro zemi z Pyrenejského poloostrova se postaral v Boloni Pablo Carreňo (34), který v úvodním semifinálovém duelu porazil i díky neskutečné otočce v tie-breaku Němce Jana-Lennarda Struffa (35) po setech 6:4, 7:6. Ve druhém zápase na sebe narazí jedničky obou týmů Jaume Munar (28) a Alexander Zverev (28). Vítěz duelu si o titul zahraje v neděli s domácí Itálií.
Profily hráčů (7)
Carreno-Busta Pablo
Struff Jan-Lennard
Zverev Alexander
Munar Jaume
Pablo Carreňo se postaral o první bod pro Španělsku (@ ČTK / AP / Luca Bruno)

Carreňo mohl do zápasu se Struffem jít s vědomím, že ze šesti vzájemných duelů ovládl čtyři. Do utkání ale vstoupil lépe německý tenista, když hned ve třetí hře vzal svému soupeři servis. Výhodu z nadějně rozjetého setu však rychle eliminoval, když brejk potvrdit nedokázal, a bylo vyrovnáno 2:2.

V následujících gamech si oba hráči byli na svém podání jistí a vše směřovalo k tomu, že o osudu úvodní sady bude muset rozhodnout zkrácená hra. Rodák z Gijónu, který ve čtvrtfinálovém zápase pořádně trápil i Jakuba Menšíka, si ale svůj druhý úder schoval do desáté hry. V té o rok staršímu soupeři podruhé v setu vzal podání a první dějství tak ovládl za 38 minut 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu se do větších příležitostí prolomit soupeřův servis dostal německý tenista. První brejkbol si vypracoval hned v úvodním gamu, druhý pak v páté hře. Ani jeden však nedokázal Struff proměnit.

Rodák z Warsteinu se naopak do kritické situace dostal za stavu 4:5, kdy při svém podání odvracel hned tři mečboly. Díky přesnému servisu se mu povedlo z bezprostředního ohrožení dostat a srovnal.

Sadu tak musel rozhodnout tie-break. A v něm se odehrál další neuvěřitelný průběh. Zatímco v sobotním duelu zvítězil Flavio Cobolli nad Zizou Bergsem 17:15 v rozhodujícím tie-breaku třetího setu, tentokrát se odehrál úplně jiný příběh.

Struff ve zkrácené hře jednoznačně dominoval, když se dostal do vedení 6:1. Zápas, který tak jednoznačně směřoval do rozhodující sady, však nabral neskutečný obrat. Už bez zábran hrající Carreňo sedmi body v řadě průběh naprosto otočil, tie-break získal 8:6 a po hodině a 46 minutách zajistil Španělsku první bod.

Tie-break snů rozhodl semifinálové drama. Itálie útočí na daviscupový hattrick

Výsledky Davis Cupu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Mony
22.11.2025 14:27
Tohle jsou prostě Story!
Snad do třetice zítra
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist