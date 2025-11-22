Další šílený tie-break! Carreňo po nevídaném průběhu zajistil Španělsku první bod
Carreňo mohl do zápasu se Struffem jít s vědomím, že ze šesti vzájemných duelů ovládl čtyři. Do utkání ale vstoupil lépe německý tenista, když hned ve třetí hře vzal svému soupeři servis. Výhodu z nadějně rozjetého setu však rychle eliminoval, když brejk potvrdit nedokázal, a bylo vyrovnáno 2:2.
V následujících gamech si oba hráči byli na svém podání jistí a vše směřovalo k tomu, že o osudu úvodní sady bude muset rozhodnout zkrácená hra. Rodák z Gijónu, který ve čtvrtfinálovém zápase pořádně trápil i Jakuba Menšíka, si ale svůj druhý úder schoval do desáté hry. V té o rok staršímu soupeři podruhé v setu vzal podání a první dějství tak ovládl za 38 minut 6:4.
Ve druhém setu se do větších příležitostí prolomit soupeřův servis dostal německý tenista. První brejkbol si vypracoval hned v úvodním gamu, druhý pak v páté hře. Ani jeden však nedokázal Struff proměnit.
Rodák z Warsteinu se naopak do kritické situace dostal za stavu 4:5, kdy při svém podání odvracel hned tři mečboly. Díky přesnému servisu se mu povedlo z bezprostředního ohrožení dostat a srovnal.
Sadu tak musel rozhodnout tie-break. A v něm se odehrál další neuvěřitelný průběh. Zatímco v sobotním duelu zvítězil Flavio Cobolli nad Zizou Bergsem 17:15 v rozhodujícím tie-breaku třetího setu, tentokrát se odehrál úplně jiný příběh.
Struff ve zkrácené hře jednoznačně dominoval, když se dostal do vedení 6:1. Zápas, který tak jednoznačně směřoval do rozhodující sady, však nabral neskutečný obrat. Už bez zábran hrající Carreňo sedmi body v řadě průběh naprosto otočil, tie-break získal 8:6 a po hodině a 46 minutách zajistil Španělsku první bod.
