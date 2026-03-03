Další špatná zpráva ohledně návratu Plíškové. Zranění je vážnější a Miami téměř vyloučila
Plíšková, jež v březnu oslaví 34. narozeniny, naposledy hrála v první polovině února v Dauhá. V Kataru po boji postoupila přes tehdejší světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovou, a dohrála až v osmifinále, kde kvůli zranění kolene skrečovala pozdější šampionce a krajance Karolíně Muchové. První vyšetření ukázalo, že má trhlinu v úponu lýtkového svalu, k tomu se navíc přidal natržený zkřížený vaz.
"Zprávy nejsou super, ale ani úplně špatné. Jsem ráda, že nebudu muset na operaci, což už párkrát zaznělo. Budeme čekat a uvidíme, jak se noha bude zotavovat. Můžu chodit, ale nemůžu běhat a samozřejmě trénovat na kurtu," řekla Plíšková v podcastu Rakety. Stále se snaží připravovat alespoň fyzicky, ale k tréninku se stále nevrátila. Její start na následující tisícovce na Floridě, kde si v roce 2019 zahrála finále, je tak v ohrožení.
"Miami bude dost na hraně, spíš si myslím, že to nedopadne, ale budu o to ještě bojovat. A potom by mě čekala příprava na antuku, na které jsem loni neodehrála vůbec nic a předloni hodně málo, takže bych tu přípravu potřebovala hodně velkou," dodala a upřesnila, že by před účastí na turnajích potřebovala alespoň dva až tři týdny tréninku na oranžové drti.
Plíšková se na WTA Tour letos vrátila po zdlouhavé léčbě zraněného kotníku z US Open 2024. Dvojnásobná grandslamová finalistka nejdříve zrušila start na australských generálkách v Brisbane a Adelaide a představila se až v Melbourne. Na Australian Open postoupila do třetího kola, kde padla až s obhájkyní trofeje Madison Keysovou, a dva zápasy vyhrála také v Dauhá.
Potřebuji více času, vysvětlila Plíšková neúčast v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nech si ty reakce, Maky