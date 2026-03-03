Další špatná zpráva ohledně návratu Plíškové. Zranění je vážnější a Miami téměř vyloučila

DNES, 13:10
Rozhovory 6
Karolína Plíšková (33) se kvůli zranění kolene, které si přivodila v Dauhá, už před pár dny musela odhlásit z Indian Wells. Bývalá světová jednička nyní v novém dílu podcastu Rakety upřesnila její aktuální zdravotní stav. Účast na navazující tisícovce v Miami nevylučuje, ale svůj návrat spíše směřuje k antukové části sezony. "Budeme čekat a uvidíme, jak se noha bude zotavovat. Můžu chodit, ale nemůžu běhat a samozřejmě trénovat na kurtu," řekla a vyvrátila případnou operaci.
Karolína Plíšková kvůli zranění kolene zatím nemůže trénovat (@ Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Plíšková, jež v březnu oslaví 34. narozeniny, naposledy hrála v první polovině února v Dauhá. V Kataru po boji postoupila přes tehdejší světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovou, a dohrála až v osmifinále, kde kvůli zranění kolene skrečovala pozdější šampionce a krajance Karolíně Muchové. První vyšetření ukázalo, že má trhlinu v úponu lýtkového svalu, k tomu se navíc přidal natržený zkřížený vaz.

"Zprávy nejsou super, ale ani úplně špatné. Jsem ráda, že nebudu muset na operaci, což už párkrát zaznělo. Budeme čekat a uvidíme, jak se noha bude zotavovat. Můžu chodit, ale nemůžu běhat a samozřejmě trénovat na kurtu," řekla Plíšková v podcastu Rakety. Stále se snaží připravovat alespoň fyzicky, ale k tréninku se stále nevrátila. Její start na následující tisícovce na Floridě, kde si v roce 2019 zahrála finále, je tak v ohrožení.

"Miami bude dost na hraně, spíš si myslím, že to nedopadne, ale budu o to ještě bojovat. A potom by mě čekala příprava na antuku, na které jsem loni neodehrála vůbec nic a předloni hodně málo, takže bych tu přípravu potřebovala hodně velkou," dodala a upřesnila, že by před účastí na turnajích potřebovala alespoň dva až tři týdny tréninku na oranžové drti.

Plíšková se na WTA Tour letos vrátila po zdlouhavé léčbě zraněného kotníku z US Open 2024. Dvojnásobná grandslamová finalistka nejdříve zrušila start na australských generálkách v Brisbane a Adelaide a představila se až v Melbourne. Na Australian Open postoupila do třetího kola, kde padla až s obhájkyní trofeje Madison Keysovou, a dva zápasy vyhrála také v Dauhá.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, ČTK
Komentáře

6
PTP
03.03.2026 13:59
S trhlinkou ve svalu a natrženým vazem by snad mohla hrát, ne?
Nech si ty reakce, Maky
pantera1
03.03.2026 13:38
To pana Coma vůbec nepotěší,on se tak těší, že Kája vyhraje GS
Mony
03.03.2026 13:32
To je pech , všechny tyhle naše Esa to potkalo, když se dostaly do avé TOP formy
aligo
03.03.2026 13:18
Kája byla, ať si o ní myslím co chci, skvělá hráčka, ale podle mě už tohle nemá tak úplně smysl stále to má v ruce, o tom není pochyb, to jsme mohli letos vidět, ale asi by to chtělo poslechnout tělo a myslet spíš na něj
miss_tenis
03.03.2026 13:41
vypada to na duchod... ale videla bych ji dobre jako komentatorku tenisu v televizi, jako navratilova
aligo
03.03.2026 13:59
Nevím, její komentáře čehokoliv jsou často dost nepatřičné, jedovaté a příliš negativní, což samo o sobě není vždy přímo špatně, ale když to není schopná proložit něčím pozitivním, tak to není dobrý nápad. Nemá v sobě takové to diskrétno a s tím není dobré komentovat. Její komentáře v rakerách se nedají ani poslouchat
