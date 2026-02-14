Dauhá: Muchová jde do boje o životní titul! Ve finále vyzve nebezpečnou kometu

Letošní ročník Qatar Open nabídne velmi překvapivé finále. Karolínu Muchovou dělí jedna výhra od zisku největšího a teprve druhého titulu v kariéře. Její soupeřkou v závěrečném kole tisícovky v Dauhá bude kanadská teenagerka Victoria Mboková, která pokračuje v raketovém vzestupu.
Muchová Karolina
Mboko Victoria
Karolína Muchová bude bojovat o svůj největší titul (© Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Muchová – Mboková | 16:00 SEČ

Karolína Muchová prolomila sérii porážek v semifinále a o svůj největší titul v kariéře se utká s rozjetou kometou Victorií Mbokovou.

 

Zápasové informace a forma

Mboková pokračuje i v Dauhá ve svém raketovém a neuvěřitelném vzestupu. Talentovaná 19letá hráčka se v novém vydání světového pořadí stane historicky teprve čtvrtou kanadskou členkou TOP 10 žebříčku. Tento úspěch si zajistila po vítězství 6:3, 6:2 nad grandslamovou šampionkou a dvojnásobnou finalistkou této akce Jelenou Ostapenkovou v semifinále.

Během lednového australského léta se představila na třech turnajích a dohromady posbírala osm vítězství. Není tak překvapením, že se jí daří i při debutu na Qatar Open, kde ve třech setech skolila Mirru Andrejevovou a čerstvou vítězku Australian Open Jelenu Rybakinovou. Navíc v tomto týdnu zapsala své čtvrté kariérní finále, druhé na podnicích WTA 1000.

Muchová potřebovala rozhodující set až ve čtvrtfinálové bitvě se znovuzrozenou Marií Sakkariovou. Proti řecké jedničce prohrávala o set a brejk, ale manko zlikvidovala a došla si pro výhru 3:6, 6:4, 6:1. Ta znamenala konec série čtyř semifinálových porážek a postup do prvního finále od závěru sezony 2024, kdy bojovala o titul na tisícovce v Pekingu.

Do Dauhá dorazila ve velmi stabilní formě. Před startem turnaje sice za posledních 12 měsíců zaregistrovala jen čtyři čtvrtfinálové účasti, nicméně dvě z nich si zajistila na úrovni WTA 1000 či vyšší (Dubaj a US Open). Úvodní čtyři zápasy v katarské metropoli zvládla bez problémů, což zahrnuje skalpy Anny Kalinské a vycházející hvězdy Terezy Valentové.

 

Vzájemná bilance

Bude se jednat o první vzájemný zápas.

Vizitka Karolíny Muchové.Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport / Enetpulse)

Zajímavosti a fakta

Bývalá světová osmička Muchová má na kontě jen jeden titul a prohrála pět ze svých šesti dosavadních finále. Poslední čtyři nezdary ve finálových zápasech utrpěla proti hráčkám TOP 10.

Muchová nepotkala po cestě do finále v Dauhá ani jednu nasazenou soupeřku a po návratu ze zranění v roce 2024 má v soubojích se zástupkyněmi TOP 20 pořadí bilanci 9:14.

Mboková napříč všemi úrovněmi posbírala už 10 profesionálních titulů. Sedm z nich slavila v loňské sezoně, a to na akcích W35 až WTA 1000.

Kanadská teenagerka vyhrála svá úvodní dvě finále na hlavním okruhu, když porazila Naomi Ósakaovou na domácí tisícovce v Montrealu a Cristinu Bucsaovou v Hongkongu. V tom posledním však neuspěla proti Andrejevové před měsícem v Adelaide.

 

Sázkařská analýza

Jízda Mbokové v Dauhá je fantastická a její progres za poslední rok se dá označit za neuvěřitelně raketový. Toto finále bude bezpochyby ještě důležitější pro Muchovou, která je velmi kvalitní hráčkou a má na kontě pouze jeden titul. Ten česká hráčka získala na menší akci v Soulu v roce 2019. Ačkoli bude Mboková velmi těžkou soupeřkou, má Muchová jedinečnou příležitost vybojovat svůj nejcennější triumf. Šance jsou nicméně naprosto vyrovnané a ani jedna z finalistek není favoritkou.

Vizitka Victorie Mbokové.Vizitka Victorie Mbokové. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)
Bilance: 11:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:2
Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:2 (kariérní 32:37)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:2)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 1:5)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Muchová – Qatar Open

Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Cristianová (6:2, 6:3), Valentová (6:1, 6:4), Plíšková (5:2 skreč), Kalinská (6:3, 6:4), Sakkariová (3:6, 6:4, 6:1)

 

Mboková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (finále)
Bilance: 13:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 13:3
Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:3 (kariérní 6:9)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 2:1)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Mboková – Qatar Open

Kariérní bilance: 5:0
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Bouzková (7:5, 6:2), Zvonarevová (6:4, 6:4), (5) M. Andrejevová (6:3, 3:6, 7:6), (2) Rybakinová (7:5, 4:6, 6:4), Ostapenková (6:3, 6:2)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
paddy
14.02.2026 09:33
poslední šance, tak snadný přístup k velkému titulu se už opakovat nebude smile
Muchová bude chtít napravit čtvrteční debakl s Kanadou 0:5

kurz se ustálil na nepatrně přes 1,8 pro Mboko, tj. 55/45, vklady 77/23
zajímavé, že včera ještě vystoupal na 2, kdy Muchová byla mírná favoritka smile

pro ty, kdo nebyli na naší poradě
mám na to oko
tipuji Mboko smile
Serpens
14.02.2026 08:43
Dnes nebo nikdy.
Vladimir
14.02.2026 09:51
Nemyslím. Pořád je tu nějaké příště.
Krisboy
14.02.2026 10:28
A navíc dnes to bude velice těžké. Mboko má letos formu jak hrom
