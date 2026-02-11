Dauhá: Muchová je poslední českou nadějí a vyzve nebezpečně rozjetou Rusku
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 12. 2.
Češi v akci
Muchová (14-ČR) – Kalinská (-) | Centre Court (17:30 SEČ)
Další čtvrtfinále
Ostapenková (Lot.) – Cocciarettová (It.) | Centre Court (13:00 SEČ)
Šwiateková (1-Pol.) – Sakkariová (Řec.) | Centre Court (14:30 SEČ)
Mboková (10-Kan.) – Rybakinová (2-Kaz.) | Centre Court (16:00 SEČ)
Muchová – Kalinská | 17:30 SEČ
Anna Kalinská prolomila svou bariéru v Dauhá, ovšem ve čtvrtfinále by měly hrát výraznou roli zkušenosti Karolíny Muchové.
Zápasové informace a forma
Muchová se po dlouhých sedmi letech probojovala do čtvrtfinále prestižního podniku v Dauhá, a to po skreči Karolíny Plíškové v českém derby. V katarské metropoli má velmi solidní formu a poradila si bez ztráty setu s Jaqueline Cristianovou i další krajankou Terezou Valentovou, přičemž síly pošetřila i ve středu proti Plíškové.
Před necelými dvěma roky se vrátila po vážném zranění zápěstí a dá se říct, že od té doby má velmi stabilní výkonnost i výsledky na betonech. Platí to zatím i pro letošní sezonu, kterou začala postupem do semifinále v Brisbane, kde si vyšlápla na Jelenu Rybakinovou. Následovalo osmifinále na Australian Open a na obou akcích podlehla hráčkám TOP 10.
Kalinská musela na osmifinálový duel s Elinou Svitolinovou velmi dlouho čekat. Letos výborně hrající ukrajinskou tenistku nakonec přehrála snadno 6:4, 6:3 a vítězství slavila až po půlnoci. V Dauhá si zahraje své první čtvrtfinále v této sezoně, přestože zrovna v tomto dějišti prohrála v minulosti všechny čtyři zápasy.
V úvodní polovině loňského roku se ruské hráčce nedařilo, ovšem už v červenci zaznamenala výkonností i výsledkové zlepšení. Za posledních sedm měsíců zaregistrovala finále ve Washingtonu, čtvrtfinále v Cincinnati, Tokiu a Hongkongu a také třetí kolo na dvou grandslamových podnicích.
Vzájemná bilance
Muchová vede 3:0. Dva ze tří soubojů se rozhodovaly až ve třetím setu, včetně toho posledního v Ningbu 2024. Také počtvrté se potkávají na tvrdém povrchu.
Zajímavosti a fakta
Muchová bude hrát čtvrtfinále v Dauhá podruhé v kariéře. V roce 2019, kdy ještě nebyla v TOP 100 žebříčku, podlehla v této fázi Svitolinové.
Česká tenistka má na kontě sedm semifinálových účastí na turnajích WTA 1000 či vyšších, to poslední zapsala před rokem v Dubaji.
Kalinská byla ve své kariéře ve čtvrtfinále na hlavní tour celkem 21krát a pouze v šesti případech se podívala do semifinále.
Ruska zatím zaregistrovala jen jedno semifinále na akcích kategorie WTA 1000, a to předloni na Blízkém východě v Dubaji.
Sázkařská analýza
Obě aktérky měly loni zdravotní potíže a v posledních měsících sbírají úspěchy na tvrdých površích. Pokud jde ale o takto velké zápasy, tak má Muchová mnohem víc zkušeností. A právě to by mohlo jejich další souboj rozhodnout. Češka navíc ovládla všechny tři předchozí vzájemné duely, i když ani jeden pro ni nebyl snadný.
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)
Bilance: 9:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 9:2
Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:2 (kariérní 43:46)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Muchová – Qatar Open
Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Cristianová (6:2, 6:3), Valentová (6:1, 6:4), Plíšková (5:2 skreč)
Kalinská – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)
Bilance: 7:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:3
Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:3 (kariérní 25:32)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Kalinská – Qatar Open
Kariérní bilance: 3:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Bouzasová (6:2, 6:1), (12) Navarrová (7:5, 2:6, 6:2), (7) Svitolinová (6:4, 6:3)
Ostapenková – Cocciarettová | 13:00 SEČ
Jelena Ostapenková vyhrála posledních šest setů na turnaji a měla by mít ve čtvrtfinále víc sil než Elisabetta Cocciarettová.
Zápasové informace a forma
Ostapenková znovu ukazuje, proč patří Qatar Open mezi její nejoblíbenější a nejúspěšnější turnaje. Lotyška, která se v posledních měsících ohromně trápila, vyhrála už šest setů v řadě. Letošní vystoupení v Dauhá zahájila obratem proti Anastasiji Zacharovové a poté přehrála ve dvou setech Jekatěrinu Alexandrovovou i Camilu Osoriovou.
Do Dauhá rozhodně nepřijela v dobré formě, jelikož od Wimbledonu posbírala jen čtyři výhry a na alespoň dvě vítězství na jednom turnaji čekala od French Open. Bývalá světová pětka se ale v katarské metropoli výrazně zvedla a zaznamenala své teprve třetí čtvrtfinále za poslední rok a půl.
Cocciarettová opět nebyla daleko od vyřazení z letošní edice Qatar Open, když v osmifinále potřebovala pauzu na ošetření po druhém setu a v rozhodující sadě prohrávala 2:4. Italka však získala čtyři hry v řadě a světovou jednačtyřicítku Ann Liovou nakonec po téměř tříhodinové bitvě udolala 7:6, 5:7, 6:4.
I přes porážku v prvním kole Australian Open prožívá výborný vstup do této sezony. Dokonce vyhrála v Hobartu všech sedm zápasů, ztratila dohromady jen jeden set a získala svůj druhý titul na hlavní tour. Tady v Dauhá musí děkovat druhé šanci, jelikož si jako lucky loser i s pomocí senzačního skalpu Coco Gauffové zahraje své největší čtvrtfinále v kariéře.
Vzájemná bilance
Cocciarettová vede 1:0, předloni na trávě v Birminghamu měla navrch ve dvou setech.
Zajímavosti a fakta
Ostapenková má ve čtvrtfinále Qatar Open stoprocentní bilanci 3:0. Zatímco v roce 2022 skončila v semifinále, v letech 2016 a 2025 přebírala trofej pro poraženou finalistku.
Za posledních 24 měsíců zaznamenala jen dvě semifinálové účasti, loni hrála finále tady v Dauhá a o pár měsíců později ovládla Stuttgart.
Cocciarettová absolvuje své první čtvrtfinále na turnajích větších než WTA 250 a celkově má ve čtvrtfinálových zápasech na hlavním okruhu bilanci 6:7.
Dvě ze svých šesti semifinále na podnicích WTA zaregistrovala v posledních osmi měsících, konkrétně v Hertogenboschi a Hobartu.
Sázkařská analýza
Cocciarettová se v osmifinále pořádně nadřela, potřebovala pauzu na ošetření a na kurtu strávila bezmála tři hodiny. Navíc to byl její už pátý zápas na turnaji, takže Ostapenková by měla mít ve čtvrtfinále mnohem víc sil. Tempo hry bude diktovat agresivně hrající Lotyška a hlavně její počet nevynucených chyb rozhodne. Ostapenková je kurzovou favoritkou na postup.
Ostapenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)
Bilance: 5:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na venkovních betonech: 5:4
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 3:1 (kariérní 98:58)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 8:4)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Ostapenková – Qatar Open
Kariérní bilance: 23:9
Nejlepší výsledek: finále (2016, 2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 3:0
Generálka: Abú Zabí (osmifinále)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:7, 6:3, 6:4), (8) Alexandrovová (6:4, 6:2), Osoriová (6:3, 6:1)
Cocciarettová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (triumf)
Bilance: 12:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 12:3
Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:0 (kariérní 12:25)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Cocciarettová – Qatar Open
Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Jacquemotová (7:6, 6:2), (4) Gauffová (6:4, 6:2), Liová (7:6, 5:7, 6:4)
Šwiateková – Sakkariová | 14:30 SEČ
Iga Šwiateková může v Dauhá už při pátém startu v řadě postoupit do semifinále. Maria Sakkariová se pokusí potvrdit znovuzrození a bude se chtít vzepřít roli jasné outsiderky.
Zápasové informace a forma
Šwiateková měla v osmifinále nečekané potíže s obrovskou outsiderkou Darjou Kasatkinovou. Po nečekaně prohraném úvodním setu však aktuální světová dvojka nastolila dominanci a ruskou rodačku reprezentující Austrálii nakonec přehrála 5:7, 6:1, 6:1. Má tak otevřené dveře k tomu, aby pátým rokem po sobě prošla v Dauhá do semifinále.
Po skončení antukového jara 2024 zapsala Šwiateková překvapivě jen tři triumfy, což rozhodně není pro šestinásobnou grandslamovou šampionku lichotivá vizitka. V letošním roce zatím nemá nejlepší formu, ovšem i navzdory jejím zaváháním dokázalo Polsko ovládnout týmový United Cup. Následně nestačila ve čtvrtfinále Australian Open na Jelenu Rybakinovou.
Sakkariová prožívá na tisícovce v Dauhá znovuzrození a všechny tři zápasy dokázala zvládnout bez ztráty setu. Po suverénních výhrách nad Zeynep Sönmezovou a členkou TOP 10 Jasmine Paoliniovou zlikvidovala v osmifinále s Varvarou Gračovovou manko brejku i setbol v úvodní sadě a poradila si s francouzskou kvalifikantkou 7:6, 6:0.
Jedná se o její první sérii tří vítězství od loňského antukového jara. Na tvrdých površích dokonce na takovou šňůru čekala od předloňského března. V Dauhá tak absolvuje své teprve druhé čtvrtfinále za posledních 12 měsíců. Loni v červenci nedokázala tuto fázi překročit na hardové pětistovce ve Washingtonu.
Vzájemná bilance
Šwiateková vede 4:3. Polská hvězda prohrála úvodní tři střetnutí (všechna v roce 2021), ovšem vyhrála poslední čtyři souboje, přičemž ten závěrečný se uskutečnil před rokem právě v Dauhá. Zajímavostí je, že všech sedm duelů skončilo ve dvou setech.
Zajímavosti a fakta
Šwiateková je ve čtvrtfinále Qatar Open stoprocentní (4:0 včetně jednoho postupu bez boje) a se třemi triumfy (2022-24) je nejúspěšnější hráčkou turnaje. Loni tady skončila v semifinále.
Za posledních pět let prohrála jen tři zápasy se soupeřkami figurujícími mimo TOP 50 žebříčku, naposledy neuspěla proti Alexandře Ealaové loni na tisícovce v Miami.
Sakkariová bude usilovat o svůj první skalp TOP 2 po vítězství nad Ons Jabeurovou na Turnaji mistryň 2022 v Texasu.
Řecká jednička se zároveň porve o svou první semifinálovou účast po téměř dvou letech. Mezi nejlepším kvartetem nebyla od Charlestonu 2024.
Sázkařská analýza
Sakkariová se už velmi dlouho trápí a po návratu ze zdravotní pauzy stále není v nejlepší možné formě. Na druhou stranu posbírala v posledním roce několik cenných skalpů a už nějakou dobu se prezentuje zlepšenou výkonností. Ačkoli Šwiateková není v optimálním rozpoložení, pořád bude obrovskou favoritkou na postup. V Dauhá má totiž fenomenální historii a vyhrála poslední čtyři souboje. Sakkariová by nicméně mohla vzdorovat a zajímavou volbou může být sázka na více než 18,5 gamu v zápase.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 9:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 9:3
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 2:0 (kariérní 87:9)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 20:4)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)
Šwiateková – Qatar Open
Kariérní bilance: 18:2
Nejlepší výsledek: triumf (2022-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 3:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Tjenová (6:0, 6:3), Kasatkinová (5:7, 6:1, 6:1)
Sakkariová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)
Bilance: 6:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 6:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:2 (kariérní 29:47)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 10:5)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Sakkariová – Qatar Open
Kariérní bilance: 14:7
Nejlepší výsledek: semifinále (2022-23)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 2:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Sönmezová (6:1, 6:3), (6) Paoliniová (6:4, 6:2), Gračovová (7:6, 6:0)
Mboková – Rybakinová | 16:00 SEČ
Jelena Rybakinová dál hájí svou dlouhou neporazitelnost. Další těžkou výzvou může být souboj s kometou loňské sezony a stále se zlepšující teenagerkou Victorií Mbokovou.
Zápasové informace a forma
Rybakinová se pořádně nadřela v osmifinále s Qinwen Zheng, která se vrací po zranění, a klidně mohla přijít o svou aktuální vítěznou sérii. Čerstvá šampionka Australian Open likvidovala manko setu a zaváhala v koncovce rozhodujícího dějství. Bývalou členku TOP 10 žebříčku a čínskou hvězdu ale nakonec přetlačila 4:6, 6:2, 7:5.
Vynikající formu měla Rybakinová už ve druhé polovině loňské sezony, během níž zapsala triumfy v Ningbu a na Turnaji mistryň a také semifinálové účasti na tisícovkách v Montrealu a Cincinnati. Před pár týdny na Australian Open porazila tři kolegyně z elitní desítky pořadí v řadě a došla si pro svůj druhý grandslamový titul.
Rovněž Mboková se mohla loučit na letošním Qatar Open v osmifinále. Kanadská senzace dokonce proti Miře Andrejevové returnovala na setrvání v zápase a musela odvracet mečbol. Nasazenou pětku nakonec skolila poměrem 6:3, 3:6, 7:6 a postoupila do svého pátého kariérního čtvrtfinále, druhého na podnicích kategorie WTA 1000.
Po fenomenální jízdě na okruhu ITF v úvodních měsících loňské sezony se začala prosazovat i na nejvyšší tour. Po třetím kole na French Open šokovala triumfem na domácí tisícovce v Montrealu, kde porazila mimo jiné i Rybakinovou. Od té doby kralovala v Hongkongu, hrála finále letos v lednu v Adelaide a teď je ve čtvrtfinále v Dauhá.
Vzájemná bilance
Rybakinová vede 2:1. Na všechny tři souboje došlo ve druhé polovině loňské sezony na tvrdých površích. Zmíněné vítězství Mbokové v Montrealu přišlo mezi porážkami ve Washingtonu a Tokiu.
Zajímavosti a fakta
Rybakinová odehrála za poslední čtyři měsíce 23 zápasů a zaznamenala v nich jen jednu porážku. Navíc téměř polovinu z 22 vítězství slavila proti hráčkám TOP 10.
Ve čtvrtfinálových duelech v Dauhá má poloviční úspěšnost 1:1. V roce 2024 padla až ve finále s Igou Šwiatekovou a loni tady ztroskotala v této fázi po prohře právě s Polkou.
Mboková má na nejvyšším okruhu bilanci 3:1 ve čtvrtfinálových utkáních, jediný nezdar utrpěla proti Rybakinové loni v Tokiu.
Sázkařská analýza
Mboková pokračuje v raketovém progresu, což potvrzuje i včerejší skalp Andrejevové. Navíc se může ve velmi mladém věku pochlubit vynikající psychickou odolností, kterou dosvědčuje fakt, že vyhrála 13 z posledních 14 rozhodujících setů. Rybakinová sice v posledním zápase vydřela výhru, nicméně její servis byl zranitelnější než obvykle. Mboková dokázala Rybakinové ve všech třech předchozích soubojích vzdorovat, takže sázka na to, že získá alespoň jeden set, vypadá jako reálná možnost.
Mboková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (finále)
Bilance: 11:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 11:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 3:5)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Mboková – Qatar Open
Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Bouzková (7:5, 6:2), Zvonarevová (6:4, 6:4), (5) M. Andrejevová (6:3, 3:6, 7:6)
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 11:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 11:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:1 (kariérní 63:49)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 11:5)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Rybakinová – Qatar Open
Kariérní bilance: 10:4
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Xinyu Wang (6:2, 6:4), Qinwen Zheng (4:6, 6:2, 7:5)
