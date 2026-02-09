Dauhá: Plíšková může šokovat, Valentové hrozí konec v souboji vycházejících hvězd

DNES, 07:00
Kvarteto českých tenistek bude v pondělí v katarském Dauhá bojovat o vítězství na prvním letošním turnaji série WTA 1000. Karolína Plíšková, která odehraje už druhé kolo, se pokusí o velké překvapení v duelu s obhájkyní titulu a světovou čtyřkou. Linda Nosková si musí hned v úvodním kole dávat pozor, kvalifikantku Terezu Valentovou čeká souboj vycházejících hvězd a Kateřina Siniaková by výhrou napodobila krajanku Sáru Bejlek.
Plíšková Karolína
Siniaková Kateřina
Anisimova Amanda
Nosková Linda
Valentova Tereza
Karolína Plíšková se pokusí skolit obhájkyni titulu (© PAUL CROCK AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 9. 2.

Češi v akci
Nosková (9-ČR) – Jointová (Austr.) | Grandstand 1 (11:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Tausonová (11-Dán.) | Grandstand 1 (12:30 SEČ)
Valentová (ČR) – Ealaová (Fil.) | Centre Court (13:00 SEČ)
Plíšková (ČR) – Anisimovová (3-USA) | Centre Court (16:00 SEČ)

Plíšková zkusí šokovat, Nosková na pozoru

Karolína Plíšková absolvuje v Dauhá svůj teprve třetí turnaj na nejvyšším okruhu po více než roční zdravotní pauze. V prvním kole ubezpečila české fanoušky, že tenis opravdu nezapomněla, když za hodinu hry deklasovala lucky losera Solanu Sierraovou, a důležité je teď hlavně budování fyzické kondice. Nyní ji čeká výrazný skok, co se kalibru soupeřky týče. Šampionka ročníku 2017 totiž ve druhém kole vyzve světovou čtyřku a obhájkyni titulu Amandu Anisimovovou a bude jasnou outsiderkou. Ve vzájemné bilanci sice česká hráčka dominuje 5:1, nicméně poslední duel se uskutečnil v roce 2022, kdy Plíšková stále byla na vrcholu a Anisimovová ještě elitní hráčkou nebyla. S Američankou by to tentokrát měla mít bývalá světová jednička velmi těžké, ale klidně by se mohla postarat o velké překvapení.

Více informací

 

Linda Nosková je českou žebříčkovou jedničkou a v Dauhá plní roli nasazené devítky. Do prvního kola určitě mohla vyfasovat snadnější soupeřku než australskou vycházející hvězdu Mayu Jointovou, která má za sebou průlomovou sezonu a se svou hrou je nebezpečná pro kohokoli na tour. Ani jedna z aktérek nemá v úvodu sezony ideální formu a Nosková bude plnit v premiérovém vzájemném souboji roli favoritky. Jointová se letos s českými tenistkami utkala již dvakrát a set nesebrala Barboře Krejčíkové v týmovém United Cupu ani Tereze Valentové na Australian Open. Porazit by ji měla i Nosková, ale ideálně by potřebovala výkonnostní zlepšení oproti svým vystoupením v Brisbane a Melbourne. Zatímco Australanka na akci WTA 1000 v Kataru debutuje, Nosková se při obou předchozích startech podívala do osmifinále.

Více informací

Valentová v souboji hvězdiček, nastoupí i Siniaková

Tereza Valentová absolvuje při svém debutu na tisícovce v Dauhá už třetí zápas a opět bude favoritkou, i když tentokrát ne tak výraznou. Je nutné přiznat, že česká kometa si nevede v katarské metropoli dobře. Sice prošla dvoukolovou kvalifikací, ale výkonnostně za svým standardem zaostávala a velké potíže měla s Arinou Rodionovovou i Ellou Seidelovou. Po souboji s Němkou ji čeká další utkání vycházejících hvězd. Na úvod hlavní soutěže vyzve Alexandru Ealaovou, která dorazila po čtvrtfinále na pětistovce ve Spojených arabských emirátech. Valentová by si i přes pokles formy měla věřit, jelikož Ealaovou v jediném předchozím vzájemném duelu před pár měsíci v prvním kole v Ósace deklasovala poměrem 6:1, 6:2. Pokud chce ale česká tenistka potvrdit roli favoritky, bude se muset zlepšit, protože Ealaová bude bojovat o každý míč.

Více informací

 

Kateřina Siniaková startovala v minulosti v hlavní soutěži Qatar Open celkem pětkrát a první kolo překročila pouze při poslední účasti předloni, kdy došla do osmifinále. Další vyřazení hned v úvodním kole jí hrozí letos. Vyzve totiž členku TOP 20 žebříčku Claru Tausonovou. Dánská hvězda není letos v ideální formě, ale pořád si vede podstatně lépe než rodačka z Hradce Králové. Siniaková ještě nikdy nefigurovala v nejlepší dvacítce singlového pořadí, nicméně za poslední rok sehrála 11 soubojů s takto vysoko postavenými hráčkami a čtyřikrát slavila výhru. To značí, že aktuální deblová světová dvojka umí překvapit. Tausonová dokonce není výraznou kurzovou favoritkou a dorazila po porážce se Sárou Bejlek v semifinále pětistovky v Abú Zabí. Siniaková by tak mohla svou krajanku napodobit.

Více informací

 

Pondělní program

CENTRE COURT (od 13:00 SEČ)
1. Valentová (ČR) – Ealaová (Fil.)
2. Sakkariová (Řec.) – Sönmezová (Tur.)
3. Plíšková (ČR) – Anisimovová (3-USA) / nejdříve v 16:00 SEČ
4. M. Andrejevová (5-) – Linetteová (Pol.)


GRANDSTAND 1 (od 11:00 SEČ)
1. Nosková (9-ČR) – Jointová (Austr.)
2. Siniaková (ČR) – Tausonová (11-Dán.)
3. Qinwen Zheng (Čína) – Keninová (USA)
4. Kalinská (-) – Bouzasová (Šp.)


COURT 4 (od 11:30 SEČ)
1. Siegemundová/Zvonarevová (Něm./-) – L. Kičenoková/N. Kičenoková (Ukr.)
2. Katóová/Stollárová (Jap./Maď.) – Panovová/Šnajderová (-)
3. Hunterová/Jointová (Austr.) – Y. Xu/Z. Yang (Čína)
4. Nosková/Valentová (ČR)Bouzková/Samsonovová (ČR/-)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

25
Přidat komentář
honza.khp
09.02.2026 13:46
Katka vs. Sára: když Ty, tak já tu Tauson smáznu taky
Reagovat
Mony
09.02.2026 13:47
Katka mazácky
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 13:16
Katka bere první set.
Reagovat
jih
09.02.2026 12:33
Nosková a Valentová jdou jako pár do čtyřhry. Tak to se tedy kouknu.
Reagovat
Otmar
09.02.2026 12:24
Lindu nikdo nenutil běhat a tak z toho byla palba "jak u Verdunu". A protože většinou trefovala, tak je vidět, že "brko" bylo ze špatného matroše. Možná jindy! Dobře Linda, dobře!!!
Reagovat
jeronym
09.02.2026 12:09
Obnazeny pupik, v nose hrebik,
Linda to pali, dneska vali..
Reagovat
zfloyd
09.02.2026 12:02
Nosík jede svůj standart , to je fajn , Brčková je nebezpečná soupeřka
Reagovat
HAJ
09.02.2026 12:16
To jo. Nakonec druhý set kanár. Linda dnes ve výměnách dobrá, ale chtěl bych vidět procento 1. podání v kurtu, mě se zdálo, že to muselo být pod 50%. Ale jinak dobrý.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.02.2026 12:17
Jj, máš pravdu. Jen 54 % a hlavně jen jedno eso oproti pěti dvojchybám, ale pěkně nebezpečnou a nevyzpytatelnou Joint vypráskala :)
Reagovat
HAJ
09.02.2026 12:22
Jo, nakonec pěkně vypráskala. Neztrácela hlavu při BB. Joint.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 12:17
Štíhlá Špeka vykouřit za silnější hodinku i s kanarem ne druhém setu. Dobré to bylo.
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 12:18
Stihla....ach ty autokorekce...
Reagovat
volejman
09.02.2026 11:55
Tak se mi zdá, že Linda trochu přibrala.
Reagovat
jih
09.02.2026 12:00
Je to mašina!!! To je vono! smile
Reagovat
HAJ
09.02.2026 12:17
Ona taková byla vždy. Je to holka z Valaškých kopanic
Reagovat
jih
09.02.2026 11:51
Linda! *slintající smajlík*
Reagovat
pantera1
09.02.2026 11:50
Nosíku, doufám že dnes bude výhra

Držím palce

https://youtu.be/gePN65SHdgY?si=pQdVpd9xDRAiZpBF
Reagovat
pantera1
09.02.2026 12:13
Lindička je při chuti .
Reagovat
frenkie57
09.02.2026 12:19
Tuhošlájoš poklepal Máje na ramínko.
Reagovat
pantera1
09.02.2026 12:32
Jj, šlukla ju jak malinu . Na ty naše holky je radost se dívat, doufám že jim to vydrží.
Reagovat
Mark976
09.02.2026 11:42
Tauson prohrála s Bejlek v semifinále, nikoliv čtvrtfinále
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.02.2026 11:43
Opraveno. Díky!
Reagovat
Mark976
09.02.2026 11:43
Reagovat
baba
09.02.2026 08:48
jedna povinnost, 2 už úspěch - tak to vidím já
Reagovat
Serpens
09.02.2026 08:30
V posledním zápase Terka Ealovou přejela, dnes ale je to proti celému stadionu fanatických filipínských dělníků + nepříliš dobrá forma z kvalifikace. Linda by to měla dát, Jointová se taky umí pěkně vyházet.
Reagovat

