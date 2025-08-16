Deblový titul a singlové finále. Valdmannová ve Španělsku zářila

Skvělá jízda Venduly Valdmannové (17) turnajem ve španělském Vigu zlatou tečkou neskončila. Ve finálovém zápase nestačila na favorizovanou Američanku Carol Leeovou (23) a prohrála 3:6, 4:6. Rodačka z Havířova přesto odjíždí ze Španělska s premiérovým titulem, když v sobotu spolu s Nizozemkou Joy De Zeeuwovou ovládly čtyřhru.
Vendula Valdmannová ve finále singla na titul nedosáhla (@ John Walton / PA Images / Profimedia)

Valdmannová – Leeová 3:6, 4:6

Valdmannová mohla do svého životního singlového finálového zápasu vstoupit plná sebevědomí. V semifinále totiž naprosto hladce poslala domů o téměř tři sta míst lépe postavenou Španělku Marinu Bassolsovou po setech 6:2, 6:1.

Vše navíc vyšperkovala zmíněným deblovým titulem, kde po boku Nizozemky De Zeeuwové porazily právě Leeovou s Australankou Tenikou McGiffinovou 7:5, 6:2. Toto vítězství bylo pro českou naději premiérovým triumfem na okruhu ITF.

V nedělním singlovém finále však Valdmannová už na 311. hráčku světa nestačila. V prvním setu držela Češka s Leeovou krok do stavu 2:3, pak si poprvé prohrála podání, a to o šest let starší soupeřce stačilo k ovládnutí úvodního dějství v poměru 6:3.

Ve druhém setu si do stavu 3:3 obě tenistky jednou vzájemně prolomily servis. V sedmé hře o něj česká naděje přišla znovu a Američanka už si nabídnutou příležitost ujít nenechala.

Po hodině a 30 minutách zápas vyhrála 6:3, 6:4 a mohla se radovat ze svého čtvrtého titulu na okruhu ITF. Všechny navíc získala v letošním roce.

Věkem stále ještě juniorka Valdmannová se letos může chlubit výbornou statistikou, když má na svém kontě dvacet výher oproti devíti porážkám.

Poprvé na sebe výrazně upozornila během svého tažení letošním Wimbledonem, kde v juniorské soutěži došla do semifinále dvouhry a spolu s Američankou Kristinou Pěničkovou ovládla čtyřhru.

Výsledky turnaje ITF W35 ve Vigu

Český talent řádí. Valdmannová smetla nasazenou jedničku a zahraje si o titul

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
