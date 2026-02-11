Duel českých hvězd? Absolutní nezájem. Nechápal ani uznávaný expert
Ne, nejednalo se o zápas, ve kterém by se úvodní výměny odehrály v čase daleko přesahujícím dobu, kdy drtivá většina lidí sbírá síly na další den. Naopak. V Dauhá odbila šestá hodina večerní, když se začal duel třetího kola mezi Muchovou a dvojnásobnou grandslamovou finalistkou Plíškovou.
Z místních diváků však mač českých hvězd nezaujal prakticky nikoho. V hledišti samozřejmě nechyběli trenéři obou hráček, to ale bylo také všechno.
Ponurou atmosféru českého derby, které se hrálo za poměrně silného větru, ještě podtrhlo zranění Plíškové, která nakonec musela duel za stavu 5:2 pro Muchovou kvůli problémům s pravým kolenem vzdát.
Samotné „atmosféře“ se na sociálních sítích podivoval i uznávaný portugalský expert José Morgado. "Zápas mezi Plíškovou a Muchovou by si v Dauhá zasloužil poněkud lepší návštěvu," psal žurnalista. Celou situaci dokreslil přiloženou fotografií na prakticky zcela prázdné ochozy.
Muchovou čeká ve čtvrtfinále souboj s vítězkou rusko-ukrajinského duelu mezi Annou Kalinskou a Elinou Svitolinovou. Zda boj o semifinále prestižního podniku přinese důstojnější kulisu, se ukáže již zítra.
Nejhorší možný scénář. Plíšková se zranila, v Dauhá si zahraje čtvrtfinále Muchová
Morgado se úplně zdiskreditoval, dát tam fotku po zápase
jelikož hráčky chtějí stále více peněz (loňská petice), tak si budou muset zvyknout
Snáď dvojička Svitolina - Muchová zaujmú viac