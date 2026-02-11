Duel českých hvězd? Absolutní nezájem. Nechápal ani uznávaný expert

DNES, 19:00
V čem se lišil duel světové devatenáctky Karolíny Muchové (29) s bývalou světovou jedničkou Karolínou Plíškovou (33) od zápasu krajského přeboru? Pokud by se to bralo z pohledu diváckého zájmu, tak v ničem. Osmifinálový duel na podniku kategorie 1000 v Dauhá totiž "sledovaly“ prakticky liduprázdné tribuny.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Muchová Karolina
Karolína Muchová si v Dauhá zahraje čtvrtfinále (@ Noushad Variyattiyakkal / / Sipa Press / Profimedia)

Ne, nejednalo se o zápas, ve kterém by se úvodní výměny odehrály v čase daleko přesahujícím dobu, kdy drtivá většina lidí sbírá síly na další den. Naopak. V Dauhá odbila šestá hodina večerní, když se začal duel třetího kola mezi Muchovou a dvojnásobnou grandslamovou finalistkou Plíškovou.

Z místních diváků však mač českých hvězd nezaujal prakticky nikoho. V hledišti samozřejmě nechyběli trenéři obou hráček, to ale bylo také všechno.

Ponurou atmosféru českého derby, které se hrálo za poměrně silného větru, ještě podtrhlo zranění Plíškové, která nakonec musela duel za stavu 5:2 pro Muchovou kvůli problémům s pravým kolenem vzdát.

Samotné „atmosféře“ se na sociálních sítích podivoval i uznávaný portugalský expert José Morgado. "Zápas mezi Plíškovou a Muchovou by si v Dauhá zasloužil poněkud lepší návštěvu," psal žurnalista. Celou situaci dokreslil přiloženou fotografií na prakticky zcela prázdné ochozy.

Muchovou čeká ve čtvrtfinále souboj s vítězkou rusko-ukrajinského duelu mezi Annou Kalinskou a Elinou Svitolinovou. Zda boj o semifinále prestižního podniku přinese důstojnější kulisu, se ukáže již zítra.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
paddy
11.02.2026 20:51
fotka jako za covidu smile smile

Morgado se úplně zdiskreditoval, dát tam fotku po zápase smile smile

jelikož hráčky chtějí stále více peněz (loňská petice), tak si budou muset zvyknout smile
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.02.2026 20:45
Ručníkáři neví co s prachama, tak proč nenakoupí diváky ?
Reagovat
Sincaraz
11.02.2026 19:46
Aké dejisko, taká návštevnosť, čo už
Snáď dvojička Svitolina - Muchová zaujmú viac
Reagovat
chlebavevaju
11.02.2026 20:22
Rozhodčí prej přijde.
Reagovat
Sincaraz
11.02.2026 20:58
Solídny základ
Reagovat

