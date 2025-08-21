Erraniová a Vavassori vytřeli zrak i Šwiatekové a Ruudovi. Znovu ovládli mix na US Open
Šwiateková/Ruud – Erraniová/Vavassori 3:6, 7:5, 6:10
"Hrajeme pro všechny deblisty, kteří tu nemohou být." Taková slova padla z úst Erraniové a Vavassoriho po výhře v prvním kole letošního mixu na US Open, v němž vyškolili členy TOP 10 singlových žebříčků Jelenu Rybakinovou a Taylora Fritze.
A Italové si nakonec došli až pro titul. Recept našli také na Karolínu Muchovou s Andrejem Rubljovem a Danielle Collinsovou s Christianem Harrisonem a ve finále přemohli šestinásobnou grandslamovou šampionku Šwiatekovou a trojnásobného grandslamového finalistu Ruuda.
Erraniová s Vavassorim si vypracovali rychlé vedení 3:0. O náskok brejku sice přišly, nicméně Polka s Norem v osmé hře brejk nepotvrdili a italští tenisté po rebrejku set suverénně doservírovali. Utkání mohli zakončit ve dvou setech. Erraniová s Vavassorim ale nedotáhli náskok 5:3 ve druhé sadě, prohráli čtyři gamy v řadě a navrch měli až v super tie-breaku (10:6).
Erraniová je na grandslamech úspěšná napříč všemi disciplínami. V roce 2012 hrála singlové finále na French Open, má šest triumfů ve čtyřhře žen a v mixu kralovala s Vavassorim také loni na US Open a letos na French Open.
V pozměněném formátu byli Erraniová s Vavassorim v mixu letošního US Open jediným týmem složeným z čistě deblových specialistů. Nový formát byl velmi kritizován, protože pozvánku dostali hlavně singlové hvězdy a většina deblových specialistů se musela smířit s tím, že do soutěže nezasáhne.
Turnaj se uskutečnil v pouhých dvou dnech. V úterý se odehrálo první kolo a čtvrtfinále a ve středu semifinále a finále. Hrálo se na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Klasický formát do šesti vítězných gamů, ale také bez výhod, nabídlo pouze finále. Vítězové získali milion dolarů.
Do soutěže smíšené čtyřhry měla původně zasáhnout i Kateřina Siniaková. Její parťák Jannik Sinner však kvůli nemoci odstoupil a rodačka z Hradce Králové se nakonec tohoto turnaje nezúčastnila.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
