Game od porážky a skreč. Valentová po smolném zápase končí, v Dubaji si nazahraje

DNES, 14:05
Aktuality 4
WTA DUBAJ - Tereza Valentová (18) si hlavní soutěž prestižního podniku v Dubaji nezahraje. V semifinálovém duelu kvalifikace vzdala za stavu 6:0, 3:6 a 0:5 utkání australské soupeřce Kimberly Birrellové (27). V prvním kole by se tak mělo představit sedm českých tenistek.
Profily hráčů
Valentova Tereza
Valentová si hlavní soutěž v Dubaji nezahraje (@ ČTK / imago sportfotodienst / Markus Ulmer)

Valentová – Birrellová 6:0, 3:6, 0:5 skreč.

Valentová vstupovala do semifinálového duelu s Birrellovou v roli favoritky, což v prvním setu naprosto jasně potvrzovala. Úvodní dějství získala výsledkově naprosto jednoznačně 6:0, na kurtu se přesto odehrával mnohem dramatičtější souboj, než výsledek napovídal. Čtyři ze šesti her šly přes shody, v koncovkách ale měla pokaždé jistější ruku česká tenistka, která tak úvodní sadu získala za 36 minut bez ztráty hry.

Ve druhém setu se už vývoj utkání začal převracet na stranu Australanky. Ta za stavu 2:2 poprvé uspěla na příjmu, brejk potvrdila a dostala se do nadějného vedení 4:2. Valentová už na zlepšenou hru soupeřky odpověď nenašla, v deváté hře ještě jednou přišla o podání, a tím i o druhou sadu v poměru 3:6.

V rozhodujícím setu se žádná dramatická bitva nekonala. V prvních třech gamech získala rodačka z Prahy na svou stranu jen dvě výměny a Birrellové tak spadl do klína pohodlný třígamový náskok. Klíčkový moment zápasu se odehrál ve dlouhé čtvrté hře, kdy Valentová odvrátila dva brejkboly, třetí už ne, a nabrala ztrátu 0:4.

Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede

Hned v následující hře měla i česká tenistka jednu šanci vzít soupeřce servis a alespoň částečně se vrátit do zápasu, Australanka si však poradila. Za stavu 0:5 si rodačka z Prahy vyžádala kvůli zatím nespecifikovaným zdravotním problémům na kurt fyzioterapeuta, po krátké konzultaci se následně rozhodla v utkání nepokračovat.

V Dubaji se tak v hlavní soutěži představí sedm českých tenistek. Jedinou nasazenou by měla být jen Linda Nosková, naděje českých fanoušků budou směřovat i k ve výborné formě hrající Karolíně Muchové. Pokud jim zdraví dovolí, na chráněný žebříček se představí i Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková.

Do bojů zasáhnou i Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a díky divoké kartě i překvapivá vítězka z Abú Zabí Sára Bejlek.

Výsledky kvalifikace na turnaj v Dubaji

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Sehradice8
13.02.2026 14:35
Jaký byl důvod skreče? Nechtěla dostat kanára? Je zajmavé jak to naši tenisté skrečujou vždy, když prohrávají, kdyby ve třetím setu vedla, tak to dohraje. Je stejný uplakánek jako Machač, Gengel ten už to na challengeru dokonce skrečoval, když měl soupeř matchball. Asi z toho sportu nemají radost a zajímají je jen peníze. Čistě můj názor, sportu zdar
Reagovat
tommr
13.02.2026 14:28
Tereza je letos jako mátoha. Možná jsou za tím nějaké dlouhodobější zdravotní problémy a Tereza bude jen další z dlouhé řady našich skleněnek ...
Reagovat
Serpens
13.02.2026 14:32
To není úplně pravda, medical timeout si už ani nepamatuji, kdy si naposledy vzala, letos ani jednou. Ovšem dnešek může samozřejmě leccos znamenat, a děsím se návratu toho kyčle, to by byl konec nadějí.
Reagovat
tommr
13.02.2026 15:23
no právě. Pokud si dobře vzpomínám tak Tereza sama říkala že nikdo neví co s tou kyčlí vlastně měla a že to naštěstí samo od sebe vyšumělo do ztracena. Jenže stejně tak dobře se to může zase vrátit ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist