Game od porážky a skreč. Valentová po smolném zápase končí, v Dubaji si nazahraje
Valentová – Birrellová 6:0, 3:6, 0:5 skreč.
Valentová vstupovala do semifinálového duelu s Birrellovou v roli favoritky, což v prvním setu naprosto jasně potvrzovala. Úvodní dějství získala výsledkově naprosto jednoznačně 6:0, na kurtu se přesto odehrával mnohem dramatičtější souboj, než výsledek napovídal. Čtyři ze šesti her šly přes shody, v koncovkách ale měla pokaždé jistější ruku česká tenistka, která tak úvodní sadu získala za 36 minut bez ztráty hry.
Ve druhém setu se už vývoj utkání začal převracet na stranu Australanky. Ta za stavu 2:2 poprvé uspěla na příjmu, brejk potvrdila a dostala se do nadějného vedení 4:2. Valentová už na zlepšenou hru soupeřky odpověď nenašla, v deváté hře ještě jednou přišla o podání, a tím i o druhou sadu v poměru 3:6.
V rozhodujícím setu se žádná dramatická bitva nekonala. V prvních třech gamech získala rodačka z Prahy na svou stranu jen dvě výměny a Birrellové tak spadl do klína pohodlný třígamový náskok. Klíčkový moment zápasu se odehrál ve dlouhé čtvrté hře, kdy Valentová odvrátila dva brejkboly, třetí už ne, a nabrala ztrátu 0:4.
Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede
Hned v následující hře měla i česká tenistka jednu šanci vzít soupeřce servis a alespoň částečně se vrátit do zápasu, Australanka si však poradila. Za stavu 0:5 si rodačka z Prahy vyžádala kvůli zatím nespecifikovaným zdravotním problémům na kurt fyzioterapeuta, po krátké konzultaci se následně rozhodla v utkání nepokračovat.
V Dubaji se tak v hlavní soutěži představí sedm českých tenistek. Jedinou nasazenou by měla být jen Linda Nosková, naděje českých fanoušků budou směřovat i k ve výborné formě hrající Karolíně Muchové. Pokud jim zdraví dovolí, na chráněný žebříček se představí i Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková.
Do bojů zasáhnou i Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a díky divoké kartě i překvapivá vítězka z Abú Zabí Sára Bejlek.
