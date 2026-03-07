Gesto, které vyvolalo rozruch: Jen to tak vypadalo, ujišťuje Rybakinová
Rybakinová společně s domácím Taylorem Fritzem ovládla v Indian Wells turnaj smíšených družstev Eisenhower Cup. Tato exhibiční akce nejvíce zaujala kontroverzním předáváním trofejí. Čerstvá šampionka Australian Open totiž předvedla gesto, které vzbudilo spekulace.
Během focení jí chtěl dát David Renker, vrchní viceprezident společnosti Eisenhower Health, která je důležitým sponzorem kalifornského podniku, ruku kolem pasu. Rybakinová si však uvolnila pravou ruku a nenásilně Renkerovu ruku odstrčila. Záběry tohoto incidentu obletěly tenisový svět i sociální sítě a přicházely velmi negativní reakce fanoušků.
"Chce se mi zvracet, když vidím, jak se tento muž dotýká Rybakinové. Co s tím bude WTA dělat?" napsal jeden z tenisových příznivců. "Kde jsou WTA, Pam Shriverová a další odborníci? Přece jim na Rybakinové tolik záleží," uvedl další a narážel na kontroverzi kolem Rybakinové a jejího kouče Stefana Vukova. "Je patrné, že si Rybakinová dává ruku za záda, aby odstrčila tu jeho. Snažila se dál usmívat, ale bylo jasné, že se cítí nepříjemně. Neexistuje žádný důvod pro to, aby se jí takto dotýkal," píše další.
Někteří tenisoví příznivci neváhali jít ještě dál a Renkera obviňovali ze sexuálního obtěžování. Rybakinová ale po úspěšném vstupu do oficiálního turnaje v Indian Wells své i ostatní fanoušky ubezpečila, že se nic neděje a nemusí incident dál řešit.
"Vlastně se nic nestalo. Jen to tak asi vypadalo," vysvětlovala dvojnásobná grandslamová šampionka na tiskové konferenci po dotazu jednoho z novinářů na tuto kontroverzní situaci.
Zatímco kontroverzní vztah Rybakinové s Vukovem řešila Ženská tenisová asociace velmi detailně, k tomuto incidentu mezi Rybakinovou a Renkerem se dosud nevyjádřila a zřejmě to ani neplánuje.
