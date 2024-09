Je to zase stará dobrá Kája, věří Muchové před osmifinále na US Open trenér Miške

Karolína Muchová (28) je podle svého kouče Emila Miškeho (52) už na stejné herní úrovni jako dřív. Osmadvacetiletá rodačka z Olomouce, která na US Open obhajuje semifinále, ale vynechala takřka deset měsíců kvůli zranění zápěstí, jde turnajem v New Yorku bez ztráty setu a po zdravotní stránce je v pořádku. Slovenský kouč vnímá, že se Muchové zvedá sebejistota a během rozhovoru s novináři jí věřil i do dnešního osmifinále proti turnajové pětce Italce Jasmine Paoliniové (28).

"Nechci to zakřiknout, ale už se na to dívám tak, že už je to zase ona. Už si věří a pocit z ní je daleko lepší než na začátku," řekl Miške.

Bývalá světová osmička Karolína Muchová nehrála od loňského US Open do června kvůli zranění pravého zápěstí. V únoru musela na operaci a vrátila se na kurty až před Wimbledonem. Podle Miškeho se postupně zlepšovala, v červenci se na turnaji v Palermu dostala do finále.

"Pak ale přišla, já říkám, že nešťastná, ale dobře víte, jak to myslím, olympiáda, která do programu nepasovala. Ta jí po herní stránce nepomohla, byla nedoléčená. A teď na prvním turnaji v Cincinnati to zase nebylo ono. Rozhodující však bylo, že jsme měli možnost tady týden potrénovat, což ji hrozně chybělo. Tajně jsem věřil, že jí to pomůže v herní jistotě a sebevědomí. A opravdu to tak bylo," podotkl Miške.

Karolina Muchova hits the SHOT OF THE YEAR at the US Open.



Behind the back lob.



It’s almost a joke how talented this woman is.



pic.twitter.com/ORsmFvpN2N — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2024

Muchová zatím na US Open vyřadila domácí Američanku Katie Volynetsovou, čtyřnásobnou grandslamovou vítězku Naomi Ósakaovou z Japonska a naposledy Rusku Anastasiu Potapovovou. Posledním grandslamem sezony prochází bez ztráty setu.

"Už první zápas naznačoval, že je to docela dobré. A s Ósakaovou to bylo podle mě až jasné. Lidé si možná neuvědomují, co to je hrát proti celému publiku s hráčkou, která má takový servis a nadupané sebevědomí. Bylo tolik věcí, které mohly Káju znovu znejistit, ale zvládla to brilantně. Tam jsem viděl, že už je to zase ta stará dobrá Kája," uvedl Miške s tím, že operované zápěstí v pořádku drží.

Díky tomu, že Muchová odehrála dosud všechny zápasy na dva sety, šetří také síly. "Na jednu stranu je to dobré, občas ale není špatné mít za sebou nějaký vybojovaný tříseťák. Čím půjde dál, tím budou soupeřky silnější a nedá se čekat, že Kája zvládne vše na dva sety. Někdy je dobré mít za sebou i třísetový zápas, aby člověk věděl, jak má rozložit síly. Ale po této stránce stoprocentně souhlasím, že u Káji je důležité ušetřit energii. Bereme to všema deseti," řekl dvaapadesátiletý kouč.

Muchová – Paoliniová (17:00)

V boji o čtvrtfinále čeká Muchovou dnes finalistka letošního Roland Garros a Wimbledonu Paoliniová. Se světovou pětkou se utkala třikrát, všechny zápasy vyhrála. Ten poslední s ní ale odehrála před třemi lety.

"Vždy jsem cítil, že má (Paoliniová) obrovský potenciál, ale byla známá tím, že se vystřelovala. Hraje dost nepředvídatelně, co ji napadne, to zahraje. Právě proto v minulosti dělala chyby. Teď mi ale už přijde, že to má větší hlavu a patu. Naučila se, do kterého úderu může jít, nebo u kterého by příliš riskovala. A teď je o hodně nepříjemnější v tom, že hraje stále tak nebezpečně rychle, ale už dělá méně chyb. Samozřejmě jí také narostlo sebevědomí," řekl Miške.

Vzájemné zápasy obou hráček. (@ Livesport)

Taktiku na zápas slovenský trenér prozrazovat nechtěl. "Bude to strašně těžké. Pevně ale věřím, že ty tři vyhrané vzájemné zápasy něco udělají i v rámci mentálního boje. Že si to bude pamatovat," uvedl.

"Moc se mi líbí, jak Kája teď vystupuje. Umím si představit, že z ní soupeřky mají trochu strach. Nedává na sobě nic znát, ale jde si suverénně za svými míčky. Tím, jak rozumně zahraje úder, nalomí soupeřkám trochu sebevědomí. Toto by mohla být její výhoda. A také všichni víme, že je Paoliniová malá. Je to její hendikep a od toho se bude odvíjet hra. Samozřejmě má i své silné stránky, ale tím, že je nižší, bude mít Karolína dobré šance, aby ji porazila," doplnil Miške.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.