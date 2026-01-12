Jeden z nejlepších návratů po mateřské pauze. Bencicová je znovu členkou TOP 10
Bencicové se 23. dubna 2024 narodila dcera Bella a už o šest měsíců později se vrátila k soutěžení na kurtech, přestože neměla žádný žebříček. Ke konci předloňské sezony začala na menších turnajích ITF a WTA 125, aby se následně mohla naplno vrátit. Což se jí povedlo naprosto skvěle.
Hned na třetím singlovém turnaji roku 2025 získala titul, když ovládla podnik v Abú Zabí a už tehdy se mluvilo o velmi povedeném návratu po mateřské pauze, přestože byla Švýcarka stále velmi daleko za svým předchozím postavením na žebříčku.
Bývalá světová čtyřka a olympijská vítězka na sebe do konce loňské sezony upozornila ještě především postupem do semifinále Wimbledonu a říjnovým titulem na pětistovce v Tokiu, kde ve finále smetla Lindu Noskovou. Dostala se až na 11. příčku žebříčku WTA a k návratu do TOP 10 ji už chyběl jen krůček.
Ten udělala hned v prvním týdnu nové sezony ve smíšené týmové soutěži United Cupu, kdy si po skvělých výkonech připsala skalpy Jasmine Paoliniové či světové dvojky Igy Šwiatekové a výrazně pomohla Švýcarsku k postupu do finále. V singlech neprohrála ani zápas a celkem z deseti utkání padla jen jednou až v poslední smíšené čtyřhře. Po zásluze tak byla oceněna hráčkou turnaje.
Po Sereně Williamsové se tak stala první matkou, která se po narození dítěte zvládla dostat zpátky do TOP 10. Američance se to podařilo před pěti lety. Tak podařený návrat po mateřské pauze se naopak nepovedl třeba Petře Kvitové, Naomi Ósakaové, Elině Svitolinové či Caroline Wozniacké.
