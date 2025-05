Jízda na životní maximum, teď čtvrtá porážka v řadě. Svrčina schytal debakl

CHALLENGER ZÁHŘEB - Vypadalo to na průlomový rok. A pořád tomu tak může být. Momentálně však Dalibor Svrčina (20) nezažívá dobré období. Naposledy vyhořel v prvním kole challengeru v Záhřebu s Francouzem Lucou van Asschem (21) jasně 2:6, 1:6. Jednalo se přitom už o jeho čtvrtou porážku v řadě.

Svrčina – Van Assche 2:6, 1:6

Semifinále v Čennaí, finále v Pune i Neapoli, triumf v Barlettě, semifinále v Monze – to je stručný přehled nejlepších letošních výsledků Dalibora Svrčiny, které ho také katapultovaly na životní 127. příčku světového žebříčku.



Od jízdy do semifinále challengeru v italské Monze se však skvěle rozjetá sezona ostravského rodáka zadrhla. Na challengeru v rodném městě skončil na raketě pozdějšího vítěze Zsombora Pirose (3:6, 1:6), v kvalifikaci na římský challenger pak v semifinále podlehl krajanovi Vítu Kopřivovi (2:6, 7:5, 2:6) a naposledy schytal zmíněný debakl od Lucy van Asscheho, bývalého 63. hráče světa.



Jednadvacetiletý Francouz je však v současné době až 211. hráčem světa a i on šel do souboje se Svrčinou s mizernou sérií čtyř porážek za sebou. S českým soupeřem však neměl žádné slitování.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Od prvních gamů jasně diktoval tempo zápasu. V prvním setu sice začal van Assche zvolna a rychle prohrával 0:2, to však byla jediná radost českého tenisty v zápase. Následující tři gamy při svém podání Svrčina ztratil, Francouz naopak už nezaváhal a za 44 minut šel do vedení 1:0 na sety.



A ani v pokračování duelu se Svrčina nevzpamatoval. Van Assche pokračoval ve vládě na returnu. Čech si nebyl schopen udržet ani další dvě hry při svém podání a náskok 0:4 už nebyl schopen smazat. V Belgii narozený tenista vzal trápícímu se Svrčinovi i další servis a za hodinu a 32 minut mohl slavit pohodlnou výhru 6:2, 6:1.



Van Assche se ve druhém kole utká s lepším ze zápasu Bulhara Kuzmanova a Dána Durasoviče.

Výsledky challengeru v Záhřebu