Keysová ve třetím kole žádné drama nepřipustila. V boji o čtvrtfinále vyzve Rybakinovou
Itóová – Keysová 4:6, 0:6
Madison Keysová na domácí tisícovce v Cincinnati začala jednoznačně prohraným setem 1:6 proti Evě Lysové. Němku nakonec přemohla v tie-breaku třetího setu po odvrácení dvou mečbolů. Ve třetím kole Američanka už žádné trápení nepřipustila.
Proti Japonce Aoi Itóové v prvním setu sice dvakrát ztratila servis, podání soupeřky však prolomila celkem třikrát a v desáté hře na druhý pokus úvodní sadu dopodávala. Trefila v ní 82 % prvních podání do kurtu a při druhém servisu získala čtyři z pěti míčků.
Ve druhém setu předvedla Keysová naprosto jednoznačnou jízdu. Soupeřce povolila pouhých pět bodů a za 21 minut jí nadělila kanára. Při svém prvním podání a druhém servisu soupeřky vyhrála sto procent míčků.
Šampionka z roku 2019 prožívá letos skvělou sezonu, kterou začala triumfem v Adelaide a následně získala první grandslamový titul na Australian Open, od té chvíle však čeká na postup do finále.
Další krok k zopakování šest let starého prvenství se pokusí udělat v souboji grandslamových šampionek proti Jeleně Rybakinové. Ve vzájemné bilanci vede Američanka 3:2, poslední duel sehrály letos v Melbourne. V Ohiu se potkaly už před třemi lety, a i tehdy zvítězila Keysová.
Rybakinová – Mertensová 4:6, 6:3, 7:5
Jelena Rybakinová si musela postup do osmifinále v Cincinnati pořádně vydřít. Proti Elise Mertensové ztratila v první sadě dvakrát podání. První manko brejku ještě dokázala dohnat, napodruhé už se jí to nepodařilo a úvodní dějství ztratila.
Ve druhém setu působila daleko jistěji a od začátku byla lepší hráčkou. Dostala se do vedení 3:0 a náskok tří her si udržela až do konce sady a srovnala. Rozhodující set nabídl největší drama. V šesté hře Rybakinová zvládla dlouhý game, ve kterém odvrátila tři brejkboly. V jedenácté hře čistou hrou sebrala Mertensové servis a následně utkání dopodávala.
Proti Belgičance vyhrála šesté ze sedmi vzájemných střetnutí. Nestačila na ni pouze před čtyřmi lety na antuce v Madridu. V následujících pěti zápasech uspěla a set ztratila až v tom posledním.
Rybakinová letos stále čeká na nějaký větší úspěch. Titul si připsala pouze na antukové akci ve Štrasburku, ale na tisícovkách a grandslamech se jí nedaří. Na severoamerických betonech letos na obou turnajích prohrála v semifinále v tie-breaku třetí sady s pozdější vítězkou z Kanady. Ve Washingtonu neuspěla proti Leylah Fernandezové a v Montrealu proti teenagerce Victorii Mbokové.
V Cincinnati byla pouze jednou ve čtvrtfinále, ve kterém v roce 2022 nestačila na Madison Keysovou, která bude její příští soupeřkou. Loni skončila hned po prvním zápase.
Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Cincinnati
