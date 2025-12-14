Kometě Valentové chyběl kousek. Češky se ale mezi nové tenisové královny nezařadily
Ženský tenis je považován za mnohem otevřenější než ten mužský. Někoho tedy možná překvapí, že sezona 2025 měla celkem devět nových mužských šampionů na nejvyšší úrovni, kdežto mezi ženami to dokázalo jen šest hráček.
Jako první se na letošní seznam dostala Maya Jointová. A to až v dubnu, kdy ovládla antukový podnik v Rabatu. Na další titul 19letá australská vycházející hvězda nečekala dlouho, slavila ho v červnu na trávě v Eastbourne.
V právě skončeném tenisovém roce zazářila i Lois Boissonová. Nejprve coby 361. hráčka světa a divoká karta senzačně došla do semifinále French Open a pak získala trofej na antuce v Hamburku. Dvaadvacetiletá Francouzka tak ukázala, že pařížská jízda nebyla žádná náhoda.
Největší uznání si ale zřejmě zaslouží Victoria Mboková. Talentovaná 19letá Kanaďanka začínala sezonu mimo TOP 300 žebříčku a nyní je světovou osmnáctkou. Po excelentním období na nejnižším okruhu ITF se velmi rychle prosadila na hlavní tour. Jednoznačně největším úspěchem je šokující triumf na domácí tisícovce v Montrealu. Zázračné období pak zakončila titulem z Hongkongu.
Seznam zakončíme dalšími třemi mladými kometami právě uplynulé sezony. Francouzka Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová (19 let) kralovala v brazilském Sao Paulu, Američanka Iva Jovicová (18) v mexické Guadalajaře a Janice Tjenová (23) v indickém Čennaí.
Moc nechybělo k tomu, aby se ke zmíněným hráčkám přidala Tereza Valentová. Ta má za sebou stejně jako všechny jmenované průlomovou a životní sezonu, ale na titul nedosáhla.
Nejblíže k němu měla v závěru sezony v Ósace, kde se z kvalifikace probila až do finále. V něm však prohrála třísetovou bitvu se zkušenou grandslamovou finalistkou Leylah Fernandezovou.
Seznam nových šampionek na okruhu WTA v roce 2025
Victoria Mboková - WTA 1000 Montreal, WTA 250 Hongkong
Maya Jointová - WTA 250 Rabat, WTA 250 Eastbourne
Iva Jovicová - WTA 500 Guadalajara
Lois Boissonová - WTA 250 Hamburk
Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová - WTA 250 Sao Paulo
Janice Tjenová - WTA 250 Čennaí
