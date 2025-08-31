Krejčíkovou a Macháče čeká peklo. Těžká výzva pro Vondroušovou, obrovská šance Lehečky
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 31. 8.
Češi v akci
Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)
Macháč (21-ČR) - Fritz (4-USA) | Louis Armstrong Stadium (21:00 SELČ)
Vondroušová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 03:00 SELČ)
Další osmifinále žen
Pegulaová (4-USA) - Liová (USA) | Arthur Ashe Stadium (17:30 SELČ)
Sabalenková (1-) - Bucsaová (Šp.) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ)
Další osmifinále mužů
Alcaraz (2-Šp.) - Rinderknech (Fr.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)
Djokovič (7-Srb.) - Struff (Něm.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 01:00 SELČ)
Lehečka – Mannarino | 17:00 SELČ
Jiří Lehečka si asi nemohl přát snadnější cestu do druhého týdne US Open. V úvodních dvou kolech si po prohraném prvním setu poradil s trápícím se Bornou Čoričem i Tomásem Martínem Etcheverrym, který není v nejlepší formě. O postup do osmifinále se pak utkal s nezkušeným Raphaëlem Collignonem, jemuž nepovolil set. Třiadvacetiletý český tenista měl sice na papíře snadný los, ale rozhodně si zaslouží uznání za to, jak dobře úvodní týden zvládl.
A příznivý los pokračuje i v osmifinále, jelikož místo zraněného člena TOP 10 a neoblíbeného soupeře Bena Sheltona potkává veterána Mannarina figurujícího na 77. místě žebříčku. Jedná se o jeho jednoznačně nejsnadnější osmifinále na grandslamech, protože v těch předchozích vyzval někoho z TOP 10. Do čtvrtfinále prošel jen předloni na Australian Open po skalpu Félixe Augera-Aliassimeho. Pak naopak neuspěl ve Wimbledonu 2023 (skreč proti Daniilovi Medveděvovi) ani letos na Australian Open (Novak Djokovič).
Na US Open by mohl prolomit sérii osmifinálových vyřazení z posledních týdnů. Na všech třech generálkách totiž vypadl právě v této fázi, nicméně pokaždé čelil hráči TOP 20. Jmenovitě Alexovi de Minaurovi (Washington), Taylorovi Fritzovi (Toronto) a Sheltonovi (Cincinnati). Pokud Mannarina porazí, tak by mohl mít jistý debut v TOP 20 pořadí a posune se v live žebříčku na post české jedničky.
Lehečka – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 33:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 19:8
Bilance proti hráčům TOP 50-100: 10:4 (kariérní 43:29)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Lehečka – US Open
Kariérní bilance: 5:3
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (osmifinále), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: Čorič (3:6, 6:4, 7:6, 6:1), Etcheverry (3:6, 6:0, 6:2, 6:4), Collignon (6:4, 6:4, 6:4)
Adrian Mannarino prožívá vlastně docela standardní sezonu. Po katastrofálním antukovém jaru se zvedl výkonnostně i výsledkově na oblíbených travnatých kurtech. Tentokrát ovšem pokračuje ve zlepšené formě i v rámci US Open Series a teď je i díky skreči Bena Sheltona za stavu 2:2 na sety překvapivým účastníkem druhého týdne US Open.
Sedmatřicetiletý Francouz má celou kariéru podprůměrné výsledky na těch největších turnajích, takže momentální tažení pro něj musí být obrovskou vzpruhou. Skvělými výkony se prezentoval už v přípravě na poslední grandslam sezony, dokonce v osmifinále na Masters v Cincinnati potrápil světovou jedničku Jannika Sinnera. Kromě Sheltona vyřadil na US Open také Tallona Griekspoora a Jordana Thompsona.
Další vítězství teď v New Yorku by znamenalo obrovský kariérní milník. Přestože byl na 17. místě žebříčku a francouzskou jedničkou, ještě nikdy nehrál čtvrtfinále na grandslamech. V osmifinále majorů má nulovou úspěšnost 0:5 a na US Open je v této fázi poprvé a až při 18. kariérním startu.
Mannarino – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati, Hertogenbosch, Houston (osmifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (osmifinále)
Bilance: 31:30
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 12:12
Bilance proti hráčům TOP 30: 4:5 (kariérní 50:147)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:5)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (kvalifikace), Wimbledon (3. kolo)
Mannarino – US Open
Kariérní bilance: 17:14
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Toronto (2. kolo), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: (29) Griekspoor (7:5, 6:4, 6:0), Thompson (6:4, 6:7, 6:3, 6:3), (6) Shelton (3:6, 6:3, 4:6, 6:4 skreč)
Vzájemná bilance: 0:0. Mannarino absolvoval poslední osmifinále na grandslamech loni na Australian Open a málem neuhrál ani jeden game s Novakem Djokovičem. Proti Lehečkovi asi bude vzdorovat mnohem více, ale český favorit by se neměl nechat neortodoxním stylem francouzského veterána otrávit. Už teď může Lehečka hodnotit US Open jako velký úspěch, protože ještě před pár měsíci byl v pořádné krizi a hrozilo mu vypadnutí z TOP 40 žebříčku. Pokud ale s Mannarinem prohraje, určitě to bude považovat za promarněnou šanci.
Krejčíková – Townsendová | 19:00 SELČ
Barbora Krejčíková pokračuje na letošním US Open ve výborných výkonech. Ve třetím kole přežila bitvu s domácí nasazenou desítkou Emmou Navarrovou (4:6, 6:4, 6:4), přestože v rozhodujícím setu prohrávala už 0:3 a 0:30, a Američance oplatila nedávnou porážku z Wimbledonu. Jedná se o její druhý a nejcennější skalp TOP 20 v probíhající sezoně.
Bývalá světová dvojka, která loni předvedla šokující triumf ve Wimbledonu a zakončila sezonu v TOP 10 žebříčku, vstoupila kvůli vleklému zranění zad do aktuálního tenisového roku až v polovině května. Zpočátku nebyla v ideální formě ani kondici, ale postupně se rozjíždí a v posledních týdnech zapsala také třetí kolo ve Wimbledonu a osmifinále v Cincinnati.
Osm z předchozích devíti startů na US Open uzavřela nejpozději ve druhém kole. Jedinou výjimkou je debut v hlavní soutěži v roce 2021. Tehdy tady vyhrála čtyři zápasy po sobě bez ztráty jediného setu, včetně souboje s Garbiňe Muguruzaovou, a vypadla až ve čtvrtfinále s Arynou Sabalenkovou. V osmifinále grandslamů má 29letá Češka bilanci 5:3.
Krejčíková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (osmifinále)
Bilance: 11:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 6:2
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:1 (kariérní 246:132)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:3)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Krejčíková – US Open
Kariérní bilance: 9:4
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v osmifinále: 1:0
Generálka: Montreal (1. kolo), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: (22) Mboková (6:3, 6:2), Učidžimaová (6:4, 6:2), (10) Navarrová (4:6, 6:4, 6:4)
Taylor Townsendová znovu potěšila domácí publikum, když ve druhém zápase po sobě vyřadila nasazenou protivnici. Po vyhroceném duelu s grandslamovou šampionkou Jelenou Ostapenkovou zazářila skalpem světové pětky Mirry Andrejevové (7:5, 6:2). Proti ruské kometě slavila svou třetí kariérní výhru nad hráčkami TOP 10 a první po více než dvou letech.
Do osmifinále US Open se dokonce probila bez ztráty setu, přestože pořádně zabrat musela také proti Antonii Ružičové. Devětadvacetiletá Američanka je v osmifinálové fázi grandslamových podniků podruhé v kariéře. Na čtvrtfinále na této úrovni útočila v minulosti pouze před šesti lety právě v New Yorku.
Aktuální deblovou světovou jedničku tehdy do čtvrtfinále nepustila po třísetové bitvě pozdější šampionka Bianca Andreescuová. Je potřeba zmínit i fakt, že na kontě má pouhá dvě čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a obě zaregistrovala v posledních 13 měsících. Jedná se o vystoupení loni v Torontu a před pár týdny ve Washingtonu.
Townsendová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (čtvrtfinále)
Bilance: 19:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 14:8
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:3 (kariérní 38:23)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo)
Townsendová – US Open
Kariérní bilance: 10:9
Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v osmifinále: 0:1
Generálka: Washington (čtvrtfinále), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Ružičová (6:4, 6:4), (25) Ostapenková (7:5, 6:1), (5) M. Andrejevová (7:5, 6:2)
Vzájemná bilance: Krejčíková vede 1:0, ovšem jejich jediný předchozí duel před osmi lety na podniku ITF v Austrálii nebude hrát žádnou roli. Jen velmi mírně favorizovaná česká tenistka má na kontě pět grandslamových čtvrtfinále a má jedinečnou šanci zapsat další. Bude se však muset vypořádat s rozjetou Townsendovou a stejně jako v předchozím zápase i s bouřlivým publikem.
Macháč – Fritz | 21:00 SELČ
Tomáš Macháč má v úvodních kolech grandslamových turnajů jasný úkol. A sice neztrácet síly se slabšími protivníky a ideálně s nikým, pokud chce pravidelněji postupovat do závěrečných kol. Čtyřiadvacetiletý český tenista v tomto ohledu na probíhajícím US Open uspěl na výbornou. S Lucou Nardim, hvězdným teenagerem Joaem Fonsecou i Ugem Blanchetem, přemožitelem Jakuba Menšíka, si totiž poradil bez ztráty jediného setu.
Takto parádní výkonností se ve Flushing Meadows prezentoval už loni. Také před rokem prošel do druhého týdne bez ztráty setu, nicméně v osmifinále naopak sám nezískal ani jednu sadu proti rozjetému Jackovi Draperovi. Jedná se o jeho jediné předchozí osmifinálové utkání na grandslamových podnicích v kariéře a rovněž letos v této fázi US Open potkává velmi těžkého protivníka.
Pokud je stoprocentně fit, tak patří rodák z Berouna mezi hrozby i pro nejlepší hráče na světě. Na kontě má třeba skalpy Novaka Djokoviče nebo Carlose Alcaraze. Celou kariéru však bojuje se zdravotními problémy. Možná právě kvůli slabší kondici ještě nikdy na grandslamech neporazil někoho z TOP 10 žebříčku. Na této úrovni prohrál s takto vysoko postavenými soupeři všechny čtyři souboje. Vzdorovat nicméně nedokázal pouze Djokovičovi na letošním Australian Open.
Macháč – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Acapulco (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulco (triumf)
Bilance: 22:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 14:6
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:4 (kariérní 4:16)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Macháč – US Open
Kariérní bilance: 6:2
Nejlepší výsledek: osmifinále (2024-25)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v osmifinále: 0:1
Generálka: Toronto (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)
Cesta turnajem: Nardi (6:3, 6:1, 6:1), Fonseca (7:6, 6:2, 6:3), Blanchet (7:5, 6:3, 6:1)
Taylor Fritz předvedl ve třetím kole další nepřesvědčivý výkon, ale využil toho, že soupeř má s takto vysokou úrovní jen velmi málo zkušeností. Jéromeho Kyma nakonec zdolal ve čtyřech setech. Svůj nejlepší tenis nehrál ani v předchozích zápasech proti Emiliovi Navovi a Lloydovi Harrisovi. Starosti si ale zatím dělat nemusí, protože v posledních letech si osvojil schopnost hráčů TOP 10. A sice vyhrávat, i když se výkonnostně moc nedaří.
Ačkoli nemá v letošní sezoně nejlepší formu, posbíral už přes 40 vítězství, figuruje v TOP 4 pořadí a po semifinále ve Wimbledonu může projít mezi nejlepší osmičku také v New Yorku. Teď na US Open je 27letý Američan určitě pod velkým tlakem, protože je největší domácí nadějí ve dvouhře mužů a obhajuje své jediné dosavadní grandslamové finále.
Na grandslamech se mu velmi dlouho nedařilo a do druhého týdne se poprvé podíval až na Australian Open 2022. Od té doby ovšem postupuje do závěrečných kol na této úrovni velmi pravidelně. Konkrétně v osmifinálových zápasech má na majorech skvělou bilanci 6:2, na US Open 2:0.
Fritz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto, Miami (semifinále)
Bilance: 41:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 24:8
Bilance proti hráčům TOP 30: 11:6 (kariérní 86:92)
Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 6:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále)
Fritz – US Open
Kariérní bilance: 19:9
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Bilance v osmifinále: 2:0
Generálka: Washington (čtvrtfinále), Toronto (semifinále), Cincinnati (osmifinále)
Cesta turnajem: Nava (7:5, 6:2, 6:3), L. Harris (4:6, 7:6, 6:2, 6:4), Kym (7:6, 6:7, 6:4, 6:4)
Vzájemná bilance: Macháč prohrává 0:2, ovšem pokaždé byl blízko k vítězství. Na French Open 2020, kdy měl minimum zkušeností, padl až v pěti setech a letos v United Cupu měl mečboly, než musel kvůli zranění skrečovat. V tuto chvíli vypadá český tenista stoprocentně fit a ve skvělé formě. Fritz naopak v úvodním týdnu moc nepřesvědčil, ale má na své straně více zkušeností. Dá se tedy očekávat vyrovnaná bitva, přestože je Američan favoritem a bude mít bouřlivou podporu publika.
Vondroušová – Rybakinová | pondělí 03:00 SELČ
Markéta Vondroušová má za sebou tři zápasy a všechny měly velmi podobný průběh. Do osmifinále prošla bez ztráty setu, ovšem proti každé soupeřce musela absolvovat tie-break a pokaždé ho zvládla. Bývalá světová šestka vyřadila kvalifikantku Oksanu Selechmetěvovou, nasazenou McCartney Kesslerovou a osmou hráčku pořadí Jasmine Paoliniovou.
Na US Open startuje pošesté v kariéře a už potřetí se probojovala do druhého týdne posledního grandslamu sezony. Zatímco v roce 2018 prohrála v osmifinále bitvu s Lesjou Curenkovou, při poslední účasti předloni zdolala v této fázi po obratu Peyton Stearnsovou a zastavila ji až další domácí zástupkyně Madison Keysová ve čtvrtfinále.
Šestadvacetiletá Češka v poslední době bojuje se zdravotními problémy. Loňskou sezonu musela uzavřít už po Wimbledonu a v té letošní řešila další potíže s levým ramenem a tři měsíce nehrála. V osmifinále na grandslamech má bilanci 4:3 a jejím letošním maximem je senzační triumf na trávě v Berlíně, kde skolila třeba i světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Vondroušová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (čtvrtfinále)
Bilance: 17:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 9:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 15:26)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:3)
Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Vondroušová – US Open
Kariérní bilance: 12:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance v osmifinále: 1:1
Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (2. kolo)
Cesta turnajem: Selechmetěvová (6:3, 7:6), (32) Kesslerová (7:6, 6:2), (7) Paoliniová (7:6, 6:1)
Jelena Rybakinová absolvovala ve třetím kole probíhajícího US Open šlágr s Emmou Raducanuovou. Žádné drama se ovšem nekonalo a bývalou šampionku velmi rychle a snadno deklasovala poměrem 6:1, 6:2. Mnohem více práce měla v předchozím zápase s českou teenagerkou Terezou Valentovou, když potřebovala tie-break a likvidovala setboly.
Aktuální světová desítka vyhrála všechny tři duely bez ztráty setu a pokračuje ve velmi povedené US Open Series. Šestadvacetiletá Kazachstánka dorazila do New Yorku po semifinálových účastech ve Washingtonu a na tisícovkách v Montrealu a Cincinnati. A teď ji čeká premiérové osmifinále na US Open, které je jejím nejslabším grandslamem.
Proti Vondroušové bude útočit na své sedmé kariérní grandslamové čtvrtfinále a první po více než roce. Pro ruskou rodačku by se jednalo o velkou vzpruhu, protože v poslední době se jí v závěrečných kolech nedaří. Ačkoli do nich postupuje docela pravidelně, za posledních 16 měsíců slavila triumf pouze letos na antuce ve Štrasburku.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Montreal, Washington, Dubaj, Abú Zabí (semifinále)
Bilance: 44:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 28:10
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 15:2 (kariérní 86:21)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:2 (kariérní 6:3)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo)
Rybakinová – US Open
Kariérní bilance: 8:5
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Washington (semifinále), Montreal (semifinále), Cincinnati (semifinále)
Cesta turnajem: Parejaová (6:3, 6:0), T. Valentová (6:3, 7:6), Raducanuová (6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: 1:1. Rybakinová vyhrála poslední souboj předloni v Římě, kde nakonec triumfovala, a oplatila Vondroušové porážku Moskvy 2021. Do souboje wimbledonských šampionek půjde jako favoritka Rybakinová, která má v poslední době lepší formu i kondici. Vondroušová má ovšem v New Yorku solidní výkonnost a mohla by výrazně vzdorovat.
Pegulaová – Liová | 17:30 SELČ
Jessica Pegulaová hraje na probíhajícím US Open v podstatně lepší formě než na posledních čtyřech turnajích, na kterých dohromady vyhrála jen dva zápasy. Světová čtyřka si poradila se všemi třemi soupeřkami bez ztráty setu a naposledy zastavila po vítězství 6:1, 7:5 bývalou světovou jedničku a trojnásobnou finalistku Viktorii Azarenkovou.
V posledních zhruba pěti měsících úplně ztratila svou obvykle výbornou i stabilní formu a jedná se o její teprve třetí vítěznou sérii z posledních 12 turnajů. Jednatřicetiletá Američanka ovšem nemůže být podceňována, obzvláště na domácích betonech. Letos má i navzdory nedávné krizi vynikající bilanci 40:16.
Od začátku sezony 2021 posbírala celkem sedm čtvrtfinálových účastí na grandslamových podnicích a minimálně mezi nejlepší osmičkou byla mnohokrát i na úrovni WTA 1000. Konkrétně na US Open je ve druhém týdnu už čtvrtým rokem po sobě, má v osmifinále bilanci 2:1 a loni zde hrála své jediné dosavadní grandslamové finále.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (triumf); Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 40:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 25:9
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 15:2 (kariérní 94:39)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 7:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo)
Pegulaová – US Open
Kariérní bilance: 21:8
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Bilance v osmifinále: 2:1
Generálka: Washington (osmifinále), Montreal (3. kolo), Cincinnati (3. kolo)
Cesta turnajem: Šarífová (6:0, 6:4), Blinkovová (6:1, 6:3), Azarenková (6:1, 7:5)
Ann Liová zaregistrovala v letošní sezoně finále v Singapuru a Clevelandu a také čtvrtfinále v Rabatu a na Livesport Prague Open. Na podnicích větších než WTA 250 se jí ovšem až doteď vůbec nedařilo. Navíc čekala na postup do druhého kola domácího US Open pět let, konkrétně od účasti ve třetím kole v ročníku 2020.
Pětadvacetiletá Američanka přesto letos v New Yorku exceluje a vyhrála už šest setů po sobě. Po úspěšném obratu proti slovenské jedničce Rebecce Šramkové porazila ve dvou setech nasazenou šestnáctku Belindu Bencicovou, proti níž slavila svůj první skalp TOP 20 v dohraných zápasech po více než třech letech, a Priscillu Honovou.
Po skvělých výkonech si za odměnu zahraje své premiérové osmifinále na grandslamových turnajích. Jejím předchozím maximem na této úrovni bylo třetí kolo na US Open 2020 a na Australian Open 2021. Na kontě má 11 čtvrtfinálových účastí na nejvyšším okruhu, ovšem deset z nich posbírala na nejmenších akcích WTA 250.
Liová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cleveland, Singapur (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (finále)
Bilance: 26:20
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 13:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 1:8)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Liová – US Open
Kariérní bilance: 5:4
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Cleveland (finále)
Cesta turnajem: Šramková (4:6, 6:2, 6:4), (16) Bencicová (6:3, 6:3), Honová (7:5, 6:3)
Vzájemná bilance: 1:1. Naposledy se tyto dvě americké tenistky potkaly na nedávném French Open. Pegulaová zlikvidovala manko 0:2 v úvodní sadě a také všech pět brejkbolových hrozeb v následujícím setu a zvítězila 6:3, 7:6. Navrch by měla mít Pegulaová i nyní v New Yorku, proti krajance Liové nastoupí opět jako jasná favoritka.
Sabalenková – Bucsaová | 23:00 SELČ
Aryna Sabalenková sice všechny tři úvodní zápasy na letošním US Open zvládla bez ztráty setu, nicméně v ani jednom z nich asi nebyla s výkonem příliš spokojená. Komplikace musela řešit už proti Rebece Masárové (7:5, 6:1) a pak potřebovala tie-break v soubojích s Polinou Kuděrmetovovou i nasazenou bývalou finalistkou Leylah Fernandezovou.
Sedmadvacetiletá Běloruska je nyní jednu výhru od jistoty setrvání na postu světové jedničky. Na US Open v posledních letech exceluje a v ročnících 2021-24 byla vždy minimálně v semifinále. Zatímco předloni musela kousat porážku ve finále s Coco Gauffovou, loni tady v sedmi duelech ztratila dohromady jeden set a přebírala trofej pro šampionku.
V letošní sezoně absolvovala 13 turnajů a na jedenácti z nich postoupila minimálně do čtvrtfinále. Na grandslamech ovšem už rok neuspěla. Na Australian Open i French Open prohrála ve finále a ve Wimbledonu skončila v semifinále (pokaždé padla ve třech setech). Letos tak triumfovala pouze na úrovni WTA 1000, a to dvakrát. K tomu má titul z pětistovky v Brisbane.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 53:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 29:5
Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 12:0 (kariérní 94:30)
Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 13:3)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále)
Sabalenková – US Open
Kariérní bilance: 31:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v osmifinále: 4:1
Generálka: Cincinnati (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Masárová (7:5, 6:1), P. Kuděrmetovová (7:6, 6:2), (31) Fernandezová (6:3, 7:6)
Od Cristiny Bucsaové se rozhodně postup do druhého týdne neočekával. V hlavní soutěži posledního grandslamu sezony US Open měla před startem letošního ročníku mizernou kariérní bilanci 1:4, a přesto si teď právě ve Flushing Meadows vylepšila své maximum na grandslamových podnicích a postarala se o několik překvapení.
V New Yorku má možná životní formu. V úvodním kole deklasovala 6:2, 6:1 domácí naději Claire Liuovou a pak zaskočila po setech 6:4, 6:3 vycházející hvězdu a favoritku Alexandru Ealaovou. To ale není všechno. Ve třetím kole totiž šokovala vítězstvím nad zkušenou Elise Mertensovou (3:6, 7:5, 6:3), a to z manka setu a brejku.
Na probíhajícím US Open tak dosáhla na svůj nejlepší výsledek na grandslamech v kariéře. Předchozím maximem bylo třetí kolo na předloňském Australian Open a nedávno ve Wimbledonu. Šance na postup do teprve třetího kariérního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu po loňských taženích v Abú Zabí a Bogotě ale vypadají z jejího pohledu celkem nereálně.
Bucsaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Nottingham, Bogotá, Austin, Singapur (osmifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (osmifinále)
Bilance: 26:25
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 16:14
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 0:8)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Bucsaová – US Open
Kariérní bilance: 4:4
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Washington (kvalifikace), Montreal (1. kolo), Cincinnati (1. kolo), Monterrey (1. kolo)
Cesta turnajem: Liuová (6:2, 6:1), Ealaová (6:4, 6:3), (19) Mertensová (3:6, 7:5, 6:3)
Vzájemná bilance: 0:0. Bucsaová prohrála všech osm dosavadních soubojů se zástupkyněmi TOP 10 žebříčku a proti aktuální světové jedničce by si první takto cenný skalp rozhodně připsat neměla. Navíc všech osm těchto porážek utrpěla ve dvou setech. Sabalenková byla ve čtvrtfinále při 13 z posledních 15 grandslamových startů a měla by s přehledem zapsat další takovou účast.
Alcaraz – Rinderknech | 19:30 SELČ
Fanouškům Carlose Alcaraze možná ve třetím kole US Open zatrnulo, ovšem 22letý Španěl pak po zápase potvrdil, že se o žádné vážnější zranění (potíže s kolenem) nejedná. Po ošetření velmi rychle a znovu nastolil dominanci a antukového specialistu Luciana Darderiho smetl 6:2, 6:4, 6:0. Do druhého týdne US Open tak postoupil bez ztráty jediného setu, výborný výkon předvedl také proti Reillymu Opelkovi a Mattiovi Belluccimu.
A jeho suverénní jízda by měla ještě pokračovat. Původně se počítalo s tím, že v osmifinále potká bývalého šampiona Daniila Medveděva, který by mohl případný zdravotní problém odhalit. Místo toho ovšem narazí na Rinderknecha, jenž má se závěrečnými koly na těch největších turnajích minimum zkušeností a neměl by španělského favorita nijak výrazněji ohrozit.
V osmifinále US Open má Alcaraz stoprocentní úspěšnost 3:0 a v roce 2022 tady vybojoval první ze svých pěti grandslamových titulů. Celkově má v této fázi na grandslamech takřka stoprocentní úspěšnost (12:1), prohrál pouze se svým aktuálně největším rivalem Jannikem Sinnerem před třemi roky ve Wimbledonu.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (triumf)
Bilance: 57:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 19:4
Bilance proti hráčům TOP 50-100: 20:1 (kariérní 69:10)
Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 12:1)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)
Alcaraz – US Open
Kariérní bilance: 20:3
Nejlepší výsledek: triumf (2022)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v osmifinále: 3:0
Generálka: Cincinnati (triumf)
Cesta turnajem: Opelka (6:4, 7:5, 6:4), Bellucci (6:1, 6:0, 6:3), (32) Darderi (6:2, 6:4, 6:0)
Postup Arthura Rinderknecha do osmifinále US Open se rozhodně nečekal. A nejen kvůli tomu, že v úvodní polovině sezony se extrémně trápil a prohrál deset z 12 duelů na tvrdých površích. Třicetiletý francouzský tenista se ovšem už na travnatých kurtech ohromně zlepšil a teď si poprvé v kariéře zahraje ve druhém týdnu na grandslamové úrovni.
Do třetího kola na grandslamech v minulosti postoupil pouze dvakrát a neuspěl předloni na US Open ani nedávno ve Wimbledonu. A pokud by šokoval skalpem Alcaraze, tak by se bývalý 42. hráč světa vrátil v live žebříčku do TOP 50. Momentálně mu patří až 82. pozice.
Osmifinále na US Open není jeho jediným úspěchem v rámci posledních týdnů, během nichž prožívá znovuzrození. Nedávno na trávě v Queen's Clubu totiž po vítězství nad Benem Sheltonem přerušil sérii 15 porážek s hráči TOP 10 a o pár dní později v prvním kole Wimbledonu skolil Alexandera Zvereva a slavil další takový skalp. Vlastně se jedná o jeho jediné dvě takto cenné výhry, dalších 16 soubojů se zástupci elitní desítky prohrál (bilance 2:16).
Rinderknech – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Kitzbühel (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (osmifinále)
Bilance: 22:28
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na venkovních betonech: 6:11
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:4 (kariérní 2:16)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Rinderknech – US Open
Kariérní bilance: 8:4
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Toronto (1. kolo), Cincinnati (3. kolo), Winston-Salem (1. kolo)
Cesta turnajem: Carballés (7:6, 7:5, 4:6, 6:2), (18) Davidovich (6:4, 3:6, 2:6, 6:2, 6:3), Bonzi (4:6, 6:3, 6:3, 6:2)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede 3:0. Španělský supertalent bude plnit roli obrovského favorita a jediné, co by mu mohlo postup zkomplikovat, je možný problém s kolenem z předchozího duelu. Rinderknech může i díky dělovému servisu v některých pasážích utkání vzdorovat, nicméně tady se očekává jednoznačná výhra Alcaraze.
Djokovič – Struff | pondělí 01:00 SELČ
Novak Djokovič bojoval ve třetím kole US Open se zraněním zad a potřeboval pauzu na ošetření, nicméně i tak si se svým oblíbeným soupeřem Cameronem Norriem poradil. S britským tenistou, s nímž to má nyní 7:0, prohrál tie-break a ve třetí sadě ztrácel o brejk, nicméně pak nastartoval suverénní obrat. V utkání si vypracoval 13 brejkbolů a nastřílel 18 es. Norrieho nakonec zdolal 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
US Open je jeho prvním turnajem po vypadnutí v semifinále Wimbledonu a nedostatečná fyzická kondice, kterou v tréninku prostě nabrat nelze, se očekávala. Osmatřicetiletý srbský rekordman se trápil ve všech třech zápasech, nicméně ve druhém týdnu dle očekávání nechybí. Vlastně se pro něj i v pokročilejším věku stále jedná o povinnost a letos to dokázal na všech grandslamech, zatímco pro ostatní vrstevníky by byl i jeden postup do osmifinále obrovským úspěchem.
Na všech třech letošních grandslamech se podíval až do semifinále, na Australian Open vzdal Alexanderovi Zverevovi a v Paříži a Wimbledonu prohrál s Jannikem Sinnerem. Pořád tak čeká na první grandslamový titul od US Open 2023 a letos v New Yorku by mohl poprvé od loňského Wimbledonu projít do finále, jelikož největší překážka Sinner je ve druhé polovině pavouka. Navíc ho nikdo ze soupeřů v jeho půlce pavouka neporazil na betonech, včetně rivala Carlose Alcaraze.
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)
Bilance: 29:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 15:5
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 6:1 (kariérní 207:30)
Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 63:5)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (semifinále)
Djokovič – US Open
Kariérní bilance: 93:14
Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2015, 2018, 2023)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v osmifinále: 13:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Tien (6:1, 7:6, 6:2), Svajda (6:7, 6:3, 6:3, 6:1), Norrie (6:4, 6:7, 6:2, 6:3)
Jan-Lennard Struff je po loňské olympiádě v Paříži už přes rok v krizi, letos zaznamenal sérii osmi porážek a ještě nedávno měl potíže vyhrát jakýkoli zápas. Dokonce se ve světovém pořadí propadl až do druhé stovky. Aby definitivně mohl toto trápení překonat, potřeboval nějaký výraznější výsledek. A vypadá to, že osmifinále na US Open, kde si vyšlápl na Holgera Runeho a Francese Tiafoea, by mohlo znamenat konec krize.
Pětatřicetiletý německý tenista začínal letošní ročník US Open už v kvalifikaci, a přesto při svém celkově 13. startu na tomto podniku vylepšil své zdejší maximum. Na grandslamech prohrál obě předchozí osmifinálová utkání. Recept nenašel na Djokoviče na French Open 2019 a set nezískal ani proti Diegovi Schwartzmanovi ve stejném dějišti o dva roky později.
Díky postupu do osmifinále na US Open se v live žebříčku posunul zpátky do TOP 100 a další vítězství by znamenalo jistotu návratu do nejvyššího patra hodnocení. To ovšem nebude snadné, protože se zástupci TOP 10 prohrál posledních 14 soubojů. Tato série se táhne od roku 2023. Na grandslamech to má s nimi celkově 1:14, porazil pouze Andreje Rubljova na French Open 2021.
Struff – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Kitzbühel, Marseille (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (osmifinále)
Bilance: 17:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:9
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 12:46)
Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)
Struff – US Open
Kariérní bilance: 9:9
Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v osmifinále: 0:0
Generálka: Cincinnati (kvalifikace), Cancún challenger (1. kolo)
Cesta turnajem: McDonald (3:6, 7:6, 6:3, 6:3), (11) Rune (7:6, 2:6, 6:3, 4:6, 7:5), (17) Tiafoe (6:4, 6:3, 7:6)
Vzájemná bilance: Djokovič vede 7:0. Struff umí být se svým top tenisem nebezpečný i pro nejlepší hráče na světě, ovšem někoho z užší špičky dokáže porazit jen málokdy. Je to způsobeno i slabší psychickou odolností, kterou předvedl také v předchozím kole proti Francesovi Tiafoeovi, když mohl utkání dopodávat a nasázel tři dvojchyby. Djokovič i díky suverénnímu vedení ve vzájemné bilanci nastoupí jako favorit a měl by senzační jízdu kvalifikanta Struffa ukončit.
Nedělní program
ARTHUR ASHE STADIUM (od 17:30 SELČ)
1. Pegulaová (4-USA) - Liová (USA)
2. Alcaraz (2-Šp.) - Rinderknech (Fr.) / nejdříve v 19:30 SELČ
3. Djokovič (7-Srb.) - Struff (Něm.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
4. Vondroušová (ČR) - Rybakinová (9-Kaz.)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)
1. Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.)
2. Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA) / nejdříve v 19:00 SELČ
3. Macháč (21-ČR) - Fritz (4-USA) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Sabalenková (1-) - Bucsaová (Šp.)
STADIUM 17 (od 17:00 SELČ)
1. juniorky
2. Olmosová/Sisková (Mex./ČR) - Muhammadová/Schuursová (7-USA/Niz.) / nejdříve v 18:30 SELČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
