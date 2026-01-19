Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové
České reprezentantky vloni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Strýcová poté nahradila Petra Pálu, který byl kapitánem od roku 2008 a týmovou soutěž známou dříve jako Fed Cup s českými tenistkami šestkrát vyhrál.
Letos se kvalifikace vrátila k formátu domácích či venkovních zápasů. Finálová část pro osm nejlepších se uskuteční znovu v čínském Shenzhenu v týdnu od 21. září. Titul obhajují Italky.
Se Švýcarskem se tenistky utkají počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy je v listopadu 2023 porazily ve skupině finálového turnaje v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 s nimi prohrály v semifinále, o rok dříve na ně nestačily v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii s nimi mají bilanci 4:3.
Nejvýše postavenou českou hráčkou ve světovém žebříčku je 13. Linda Nosková, o šest míst níže je Karolína Muchová. V první stovce jsou také Markéta Vondroušová (34.), Marie Bouzková (44.), Kateřina Siniaková (45.), Tereza Valentová (54.), Barbora Krejčíková (58.) a Sára Bejlek (89.).
Hlavní hvězdou Švýcarska je desátá hráčka světa a olympijská šampionka z roku 2021 Bencicová, která v poslední době v reprezentaci exceluje a na začátku nové sezony málem dovedla svou zemi k triumfu v United Cupu. Do elitní stovky patří také Viktorija Golubicová (83.) či Simona Waltertová (87.).
Formát utkání bude stejný jako v Davis Cupu. Duel se odehraje na tři vítězné zápasy - po úvodních dvouhrách začne druhý den čtyřhrou, po níž přijdou na řadu další dvě dvouhry.
