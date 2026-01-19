Krutý los a těžká premiéra Strýcové. Češky pojedou do Švýcarska, hrozí účast Bencicové

DNES, 12:50
Aktuality 3
České tenistky se v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové utkají se Švýcarkami, které budou mít výhodu domácího prostředí a nejspíše hlavní oporu v podobě Belindy Bencicové. Hrát se bude 10. a 11. dubna. V případě úspěchu postoupí svěřenkyně debutující kapitánky Barbory Strýcové do finálové části pro osm nejlepších. Jinak je čeká stejně jako v minulém roce baráž.
Profily hráčů (7)
Strýcová Barbora
Krejčíková Barbora
Muchová Karolina
Nosková Linda
Valentova Tereza
Linda Nosková byla hlavní českou oporou v loňské baráži (© ALEXANDR SATINSKÝ / MFDNES + LN / Profimedia)

České reprezentantky vloni neuspěly v tříčlenné kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě, kde obsadily druhé místo za Španělskem. Účast mezi elitou zachránily v listopadu, kdy ovládly barážovou skupinu. Ve Varaždínu porazily Kolumbii a domácí Chorvatsko. Strýcová poté nahradila Petra Pálu, který byl kapitánem od roku 2008 a týmovou soutěž známou dříve jako Fed Cup s českými tenistkami šestkrát vyhrál.

Letos se kvalifikace vrátila k formátu domácích či venkovních zápasů. Finálová část pro osm nejlepších se uskuteční znovu v čínském Shenzhenu v týdnu od 21. září. Titul obhajují Italky.

Se Švýcarskem se tenistky utkají počtvrté za posledních šest ročníků. Naposledy je v listopadu 2023 porazily ve skupině finálového turnaje v Seville 3:0 na zápasy. V roce 2022 s nimi prohrály v semifinále, o rok dříve na ně nestačily v Praze v základní skupině závěrečného turnaje. V samostatné historii s nimi mají bilanci 4:3.

Nejvýše postavenou českou hráčkou ve světovém žebříčku je 13. Linda Nosková, o šest míst níže je Karolína Muchová. V první stovce jsou také Markéta Vondroušová (34.), Marie Bouzková (44.), Kateřina Siniaková (45.), Tereza Valentová (54.), Barbora Krejčíková (58.) a Sára Bejlek (89.).

Hlavní hvězdou Švýcarska je desátá hráčka světa a olympijská šampionka z roku 2021 Bencicová, která v poslední době v reprezentaci exceluje a na začátku nové sezony málem dovedla svou zemi k triumfu v United Cupu. Do elitní stovky patří také Viktorija Golubicová (83.) či Simona Waltertová (87.).

Formát utkání bude stejný jako v Davis Cupu. Duel se odehraje na tři vítězné zápasy - po úvodních dvouhrách začne druhý den čtyřhrou, po níž přijdou na řadu další dvě dvouhry.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
tommr
19.01.2026 13:33
Těžký soupeřky a ještě k tomu venku. Bencic i Golubic na naše hráčky umí zahrát a pokud za Švýcarsko nastoupí tak moc velkou šanci na finále nemáme ...
Reagovat
PTP
19.01.2026 13:35
No ty rozhodně ne, Drápale!
Reagovat
Serpens
19.01.2026 13:13
Ach jo, Benčičová vždycky zametla s našima při všech reprezentačních událostech, včetně olympiády. Vondroušová, Krejčíková budou zraněné, o účasti Muchové a Siniakové si nedělám iluze, takže zase všechno na Lindě, a teď otázka, jestli Marie nebo Terka...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist