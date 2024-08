Loni bojovala se syndromem vyhoření, rok poté Anisimovová postoupila do životního finále

WTA TORONTO - Bývalá vítězka dívčího US Open a semifinalistka French Open ve dvouhře žen Amanda Anisimovová (22) po zdravotních problémech opět udeřila. Dvaadvacetiletá Američanka, jež loni přerušila kariéru kvůli syndromu vyhoření, na turnaji WTA 1000 v Torontu porazila krajanku Emmu Navarrovou (23), navázala na skalpu Aryny Sabalenkové a postoupila do svého největšího finále. O třetí titul se utká s Jessicou Pegulaovou, nebo Dianou Šnajderovou.

Amanda Anisimovová v roce 2016 jako 14letá prošla do finále dívčího French Open a na US Open si odbyla vítězný debut v kvalifikaci na grandslamu mezi ženami. O rok později v New Yorku ovládla bez ztráty setu soutěž juniorek.

V roce 2019 se v pouhých 17 letech dostala do semifinále Roland Garros a v Bogotě slavila premiérový triumf na hlavním okruhu. V sezoně 2022 v Melbourne přidala druhou trofej a byla 21. hráčkou světa.

Úspěchy v raném věku se ale negativně podepsaly na psychice americké tenistky ruských imigrantů a loni na jaře, když od začátku sezony prohrála 8 z 11 zápasů, kvůli syndromu vyhoření v pouhých 21 letech přerušila kariéru.

Navarrová – Anisimovová 3:6, 6:2, 2:6

Bez tenisu vydržela necelých devět měsíců, než se na začátku sezony 2024 na kurty vrátila. Kromě postupu do osmifinále Australian Open na úspěchy čekala, v rámci letní US Open Series se ale dostala do parádní formy a během dvou týdnů vyhrála 9 z 10 zápasů.

Po čtvrtfinále ve Washingtonu hraje životní turnaj na podniku WTA 1000 v Montrealu. Dvaadvacetiletá Američanka vyřadila už pět soupeřek včetně čtyř členek TOP 20 a světové trojky Aryny Sabalenkové a postoupila do svého čtvrtého a dosud největšího finále.

SPECIAL @AnisimovaAmanda is into her first 1000-level tournament after defeating Navarro in Toronto!#NBO24 pic.twitter.com/AJE0t6Jjuw — wta (@WTA) August 11, 2024

V boji o něj Anisimovová zdolala v životní formě hrající světovou patnáctku Emmu Navarrovou. O rok starší krajanku porazila po setech 6:3, 2:6, 6:2, když se dokázala oklepat z nepovedené fáze zápasu.

Anisimovová totiž po zisku prvního setu, v němž soupeřka netrefila jediný winner, a brejku v druhé sadě prohrála od stavu 6:3 a 2:1 pět gamů v řadě a psychická výhoda byla na straně Navarrové. Anisimovová ale znovu zmobilizovala síly, v rozhodujícím dějství ani jednou nepřišla o podání a po necelých dvou hdoinách mohla slavit.

"Nemohu tomu uvěřit. Porazila jsem tady několik skvělých tenistek a zahraju si finále na takto velkém turnaji. Před rokem jsem na nic takového neměla ani pomyšlení," přiznala Anisimovová.

Čtyři hráčky elitní dvacítky během jednoho turnaje porazila v této sezoně jako teprve druhá. Před ní se to podařilo jen Barboře Krejčíková cestou za wimbledonským triumfem. Do turnaje vstupovala jako 132. hráčka světa a je tak žebříčkově nejníže postavenou finalistkou Canadian Open za posledních 40 let.

132 - Amanda Anisimova (World No. 132) is the lowest ranked finalist at the Canadian Open in the last 40 years. Dazzling.#NBO24 | @NBOtoronto @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/RrgrH18OCs — OptaAce (@OptaAce) August 11, 2024

Postupem do finále si zajistila posun na 49. místo světového pořadí, v případě udržení neporazitelnosti si polepší ještě o dalších 13 pozic.

