Los Indian Wells: Češky proti favoritkám, Muchovou čeká Šwiateková. Menšík může vyzvat Sinnera
Nosková má jakožto turnajová čtrnáctka v prvním kole volný los a čeká na vítězku duelu mezi Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou a Španělkou Jessicou Bouzasovou. Ve třetím kole by poté měla vyzvat Rusku Dianu Šnajderovou. Pokud by zvládla vyhrát dva zápasy, což se jí povedlo letos pouze v Melbourne, mohla by čelit jedné z domácích favoritek Coco Gauffové.
Muchová je taktéž mezi nasazenými a začne proti lepší z dvojice mezi Maďarkou Annou Bondarovou a Francouzkou Elsou Jacquemotovou. Ve třetím kole by mohla jít na Číňanku Qinwen Zheng. V osmifinále pravděpodobně dojde na souboj se zdejší dvojnásobnou šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou.
Tereza Valentová hned do prvního kola dostala velmi nebezpečnou soupeřku. Při její premiéře v Kalifornii se utká s bývalou hráčkou TOP 20 Donnou Vekičovou, která zde startuje na divokou kartu. Pokud by Chorvatku porazila, zahrála by si s nasazenou pětkou a šampionkou poslední tisícovky v Dubaji Američankou Jessicou Pegulaovou.
Marie Bouzková se v prvním kole utká s jednou z úspěšných kvalifikantek a poté půjde na Ukrajinku Martu Kosťukovou, která se vrací po zranění kotníku. V případném třetím kole by mohla čelit vítězce Australian Open Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.
Kateřina Siniaková se na úvod střetne s domácí grandslamovou šampionkou Sofií Keninovou, která však není v nejlepší formě. I ve druhém kole má hratelnou nasazenou soupeřku, kterou by byla Kanaďanka Leylah Fernandezová. V boji o osmifinále by mohla vyzvat obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou.
Menšík se pokusí o reprízu z Dauhá
Lehečka může už ve třetím kole vyzvat dvojnásobného finalistu "pátého grandslamu" Daniila Medveděva. Ruský tenista je sice ve formě, protože minulý týden vyhrál prestižní pětistovku v Dubaji, ale kvůli válečné situaci ještě do Indian Wells nedorazil. Nemohl se tedy na rozdíl od českého tenisty, který stihl jedno z posledních letadel, připravit na kalifornské podmínky.
Ještě před soubojem s bývalou světovou jedničkou musí ale Čech porazit Argentince Sebastiána Baéze nebo kvalifikanta. V osmifinále se pak může střetnout s vítězem z roku 2022 a domácím sedmým nasazeným Taylorem Fritzem.
Menšík bude ve druhém kole velkým favoritem. Aktuálně 12. hráč světa vyzve vítěze duelu mezi domácím Marcosem Gironem a Argentincem Marianem Navonem. Ve třetím kole by mohl čelit nasazenému Španělovi Alejandru Davidovichovi. Pokud by splnil roli žebříčkového favorita, pravděpodobně by si o čtvrtfinále zahrál s Američanem Benem Sheltonem.
Pokud by se Menšík dostal až mezi osmičku nejlepších, mohl by se letos podruhé utkat se světovou dvojkou Jannikem Sinnerem. Itala senzačně vyřadil na nedávné pětistovce v Dauhá a připsal si nejcennější vítězství kariéry.
O účast v hlavní soutěži bojuje v kvalifikacích ještě pět českých jmen. Mezi muži se do hlavní soutěže snaží dostat Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Z žen se pětici Češek pokusí doplnit Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová.
Naopak chybí nemocný 50. hráč světa Tomáš Macháč. Na ženském seznamu je počet omluvenek daleko početnější. Divokou kartu nemohla kvůli zranění kolene přijmout Karolína Plíšková, stejný zdravotní problém má i Barbora Krejčíková. Bolavé rameno stále ještě nevyléčila Markéta Vondroušová a chybí i vítězka z Abú Zabí Sára Bejlek.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2728745263823724&set=a.331125935045917&type=3&ref=embed_post
cože je to u Toma?