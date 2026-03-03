Los Indian Wells: Češky proti favoritkám, Muchovou čeká Šwiateková. Menšík může vyzvat Sinnera

DNES, 07:05
Aktuality 9
INDIAN WELLS - Už ve středu startuje hlavní soutěž americké tisícovky v Indian Wells, do které zasáhne minimálně sedm českých jmen. A nutno podotknout, že k některým z nich byl los krutý. Linda Nosková (20) se v osmifinále "pátého grandslamu" může střetnout s domácí Coco Gauffovou, zatímco na Karolínu Muchovou (29) číhá ve stejné fázi turnaje Iga Šwiateková. Jiří Lehečka (24) by se v případě postupu do třetího kola měl potkat s Daniilem Medveděvem. Přijatelnější cestu pavoukem pak má Jakub Menšík (20), který by mohl až ve čtvrtfinále vyzvat Jannika Sinnera.
Karolína Muchová může v osmifinále čelit Ize Šwiatekové (@ Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nosková má jakožto turnajová čtrnáctka v prvním kole volný los a čeká na vítězku duelu mezi Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou a Španělkou Jessicou Bouzasovou. Ve třetím kole by poté měla vyzvat Rusku Dianu Šnajderovou. Pokud by zvládla vyhrát dva zápasy, což se jí povedlo letos pouze v Melbourne, mohla by čelit jedné z domácích favoritek Coco Gauffové.

Muchová je taktéž mezi nasazenými a začne proti lepší z dvojice mezi Maďarkou Annou Bondarovou a Francouzkou Elsou Jacquemotovou. Ve třetím kole by mohla jít na Číňanku Qinwen Zheng. V osmifinále pravděpodobně dojde na souboj se zdejší dvojnásobnou šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou.

Tereza Valentová hned do prvního kola dostala velmi nebezpečnou soupeřku. Při její premiéře v Kalifornii se utká s bývalou hráčkou TOP 20 Donnou Vekičovou, která zde startuje na divokou kartu. Pokud by Chorvatku porazila, zahrála by si s nasazenou pětkou a šampionkou poslední tisícovky v Dubaji Američankou Jessicou Pegulaovou.

Marie Bouzková se v prvním kole utká s jednou z úspěšných kvalifikantek a poté půjde na Ukrajinku Martu Kosťukovou, která se vrací po zranění kotníku. V případném třetím kole by mohla čelit vítězce Australian Open Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.

Kateřina Siniaková se na úvod střetne s domácí grandslamovou šampionkou Sofií Keninovou, která však není v nejlepší formě. I ve druhém kole má hratelnou nasazenou soupeřku, kterou by byla Kanaďanka Leylah Fernandezová. V boji o osmifinále by mohla vyzvat obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou.

Menšík se pokusí o reprízu z Dauhá

Lehečka může už ve třetím kole vyzvat dvojnásobného finalistu "pátého grandslamu" Daniila Medveděva. Ruský tenista je sice ve formě, protože minulý týden vyhrál prestižní pětistovku v Dubaji, ale kvůli válečné situaci ještě do Indian Wells nedorazil. Nemohl se tedy na rozdíl od českého tenisty, který stihl jedno z posledních letadel, připravit na kalifornské podmínky.

Ještě před soubojem s bývalou světovou jedničkou musí ale Čech porazit Argentince Sebastiána Baéze nebo kvalifikanta. V osmifinále se pak může střetnout s vítězem z roku 2022 a domácím sedmým nasazeným Taylorem Fritzem.

Menšík bude ve druhém kole velkým favoritem. Aktuálně 12. hráč světa vyzve vítěze duelu mezi domácím Marcosem Gironem a Argentincem Marianem Navonem. Ve třetím kole by mohl čelit nasazenému Španělovi Alejandru Davidovichovi. Pokud by splnil roli žebříčkového favorita, pravděpodobně by si o čtvrtfinále zahrál s Američanem Benem Sheltonem.

Pokud by se Menšík dostal až mezi osmičku nejlepších, mohl by se letos podruhé utkat se světovou dvojkou Jannikem Sinnerem. Itala senzačně vyřadil na nedávné pětistovce v Dauhá a připsal si nejcennější vítězství kariéry.

O účast v hlavní soutěži bojuje v kvalifikacích ještě pět českých jmen. Mezi muži se do hlavní soutěže snaží dostat Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Z žen se pětici Češek pokusí doplnit Linda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová.

Naopak chybí nemocný 50. hráč světa Tomáš Macháč. Na ženském seznamu je počet omluvenek daleko početnější. Divokou kartu nemohla kvůli zranění kolene přijmout Karolína Plíšková, stejný zdravotní problém má i Barbora Krejčíková. Bolavé rameno stále ještě nevyléčila Markéta Vondroušová a chybí i vítězka z Abú Zabí Sára Bejlek.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
zfloyd
03.03.2026 10:11
to má Svátková smůlu , Kačenka jí vypráská z turnaje
Reagovat
miss_tenis
03.03.2026 10:01
"paty grandslam" - nesmysl, uz s tim prestante
Reagovat
Diabolique
03.03.2026 09:33
Pro Terezu brutalni. A kvalifikantnky taky vtipny, doufam, ze Nikola spadne k Sabalence a ve druhym kole ji vyradi!!!
Reagovat
peek
03.03.2026 08:21
Siniaková si na to pořídila nový účes
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2728745263823724&set=a.331125935045917&type=3&ref=embed_post
Reagovat
lasseklus
03.03.2026 08:46
Fotka stará 6 let.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
03.03.2026 09:15
že by retro? Katka to s vizáží zkouší všelijak, ale pudl je pudl
Reagovat
Serpens
03.03.2026 08:00
Ach jo, takový brutus pro Terku...
Reagovat
Sinuhet1
03.03.2026 08:54
jo Terka ma fakt hnusny los
Reagovat
Mony
03.03.2026 07:43
Kotník, koleno,břišák, rameno...
cože je to u Toma?
Reagovat

