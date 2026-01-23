Macháč byl po kruté porážce pozitivní: Neměl jsem žádné křeče, soupeř zahrál výborně
"Hrálo se mi dobře. Ani v pátém setu jsem nehrál vůbec špatně, on ho ale zvládl výborně. Neměl jsem dnes vůbec křeče, což beru jako jedno z hlavních pozitiv," řekl Macháč na webu tenisovysvet.cz s připomínkou svých častých potíží v dlouhých zápasech.
Berounský rodák v jediném dosavadním vzájemném utkání Musettiho předloni v Marseille porazil. Odveta však vyšla Italovi, který už hrál na Roland Garros i ve Wimbledonu semifinále, ale do 4. kola v Melbourne se dostal poprvé.
"Musetti je pátý na světě, takže jsem věděl, že to bude od začátku těžké. Je extrémně šikovný, z forhendu i bekhendu. Dobře mění rytmus. Hraje nízké čopy, pak vysoké spiny. Chce diktovat hru," uvedl Macháč, který v minulém týdnu vyhrál turnaj v Adelaide a v Melbourne zdolal bývalé světové trojky Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase.
Čtvrtý set získal díky brejku v 12. gamu, ale celkově se v utkání s Musettim dopustil 82 nevynucených chyb. "Snažil jsem se ho dostat pod tlak svou agresivitou. Chvíli se to dařilo, ale nejde to pořád. Musíte proti němu hrát útočně, jinak diktuje tempo on," dodal Macháč, který došel do 3. kola Australian Open potřetí za sebou.
