Macháčovi došly síly a bitvu otočit nedokázal. V Melbourne končí znovu před branami osmifinále
Macháč – Musetti 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6
Macháč osmou výhru v řadě na australském kontinentu nepřidal a třetí rok v řadě končí na Australian Open těsně před branami osmifinále. S pátým hráčem světa Musettim svedl velmi vyrovnanou bitvu, v jejím závěru byl však lepší Ital, který po čtyřech a půl hodinách hry postoupil mezi šestnáctku nejlepších.
První sada nabídla skvělou podívanou a trvala dlouhých 80 minut. Pro českého tenistu byl klíčový už začátek, kdy hned v úvodní hře zlikvidoval pět brejkbolů a následně sebral podání Itala. Náskok brejku sice hned ztratil a v pátém gemu musel odvracet další porci pěti šancí soupeře. Dlouhý game ustál na servisu i za stavu 4:4. Při výměně stran si vyžádal ošetření.
Následně nevyužil dva setboly, ale v koncovce byl lepší. Servis si po dalším dlouhém gamu uhrál a na čtvrtý setbol už dramatický první set získal.
To ho nakoplo do začátku druhého dějství, kde se rychle dostal do vedení 3:1. Následně však třikrát v řadě přišel do podání, o nadějný náskok přišel a sadu ztratil. Po srovnání na 1:1 kraloval na kurtu Musetti, který s přehledem ovládl i třetí set.
Český hráč však zabojoval a ukázal, že i s pátým hráčem světa dokáže držet krok. V průběhu dalšího velmi vyrovnaného dějství odvrátil ve třech gemech po sobě dohromady pět brejkbolových šancí Itala. Ve dvanácté hře znovu udeřil a poslal zápas do pátého setu.
V něm už Macháčovi jasně docházeli síly a na kurtu působil oproti Italovi unaveně a odevzdaně. Nepomohla mu ani krátká pauza kvůli horku za stavu 0:2, během které se v John Cain Areně zatáhla střecha. Musetti pokračoval ve své pestré a trpělivé hře a od Českého tenisty přicházely chyby.
Nedokázal si už ani pomáhat servisem a na příjmu byl naprosto bez šance, hlavně při prvním podání soupeře. Po snížení na 2:3 uhrál Macháč jen tři míčky a letošní Australian Open pro něj po obrovské čtyř a půl hodinové bitvě a bolestivé porážce skončilo. Ital tak v Melboure vylepšil své maximum a o čtvrtfinále si zahraje s Taylorem Fritzem nebo Stanem Wawrinkou.
Čech tak v Melbourne ani na třetí pokus neprošel do osmifinále a znovu končí ve třetím kole. Předloni v něm padl ve čtyřech setech s Karenem Chačanovem a minulý rok nestačil na desetinásobného šampiona Novaka Djokoviče.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
