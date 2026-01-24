Macháčovi došly síly a bitvu otočit nedokázal. V Melbourne končí znovu před branami osmifinále

DNES, 05:11
Aktuality 1
AUSTRALIAN OPEN - Tomáš Macháč (25) na Australian Open ani na třetí pokus nedokázal postoupit do osmifinále. Český tenista letos padl znovu ve třetím kole, tentokrát byl nad jeho síly pátý hráč světa Lorenzo Musetti (23). Italovi podlehl po náročné pětisetové bitvě dlouhé čtyři a půl hodiny 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6 a přišel o vítěznou sérii sedmi zápasů.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Musetti Lorenzo
Tomáš Macháč padl s Lorenzem Musettim (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Macháč – Musetti 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6

Macháč osmou výhru v řadě na australském kontinentu nepřidal a třetí rok v řadě končí na Australian Open těsně před branami osmifinále. S pátým hráčem světa Musettim svedl velmi vyrovnanou bitvu, v jejím závěru byl však lepší Ital, který po čtyřech a půl hodinách hry postoupil mezi šestnáctku nejlepších.

První sada nabídla skvělou podívanou a trvala dlouhých 80 minut. Pro českého tenistu byl klíčový už začátek, kdy hned v úvodní hře zlikvidoval pět brejkbolů a následně sebral podání Itala. Náskok brejku sice hned ztratil a v pátém gemu musel odvracet další porci pěti šancí soupeře. Dlouhý game ustál na servisu i za stavu 4:4. Při výměně stran si vyžádal ošetření.

Následně nevyužil dva setboly, ale v koncovce byl lepší. Servis si po dalším dlouhém gamu uhrál a na čtvrtý setbol už dramatický první set získal.

To ho nakoplo do začátku druhého dějství, kde se rychle dostal do vedení 3:1. Následně však třikrát v řadě přišel do podání, o nadějný náskok přišel a sadu ztratil. Po srovnání na 1:1 kraloval na kurtu Musetti, který s přehledem ovládl i třetí set.

Český hráč však zabojoval a ukázal, že i s pátým hráčem světa dokáže držet krok. V průběhu dalšího velmi vyrovnaného dějství odvrátil ve třech gemech po sobě dohromady pět brejkbolových šancí Itala. Ve dvanácté hře znovu udeřil a poslal zápas do pátého setu.

V něm už Macháčovi jasně docházeli síly a na kurtu působil oproti Italovi unaveně a odevzdaně. Nepomohla mu ani krátká pauza kvůli horku za stavu 0:2, během které se v John Cain Areně zatáhla střecha. Musetti pokračoval ve své pestré a trpělivé hře a od Českého tenisty přicházely chyby.

Nedokázal si už ani pomáhat servisem a na příjmu byl naprosto bez šance, hlavně při prvním podání soupeře. Po snížení na 2:3 uhrál Macháč jen tři míčky a letošní Australian Open pro něj po obrovské čtyř a půl hodinové bitvě a bolestivé porážce skončilo. Ital tak v Melboure vylepšil své maximum a o čtvrtfinále si zahraje s Taylorem Fritzem nebo Stanem Wawrinkou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Čech tak v Melbourne ani na třetí pokus neprošel do osmifinále a znovu končí ve třetím kole. Předloni v něm padl ve čtyřech setech s Karenem Chačanovem a minulý rok nestačil na desetinásobného šampiona Novaka Djokoviče.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Vlk-v-trave
24.01.2026 06:58
Nemam rad gs indoor....
Reagovat

