Macháčův soupeř Tsitsipas hrozí: Mám na mnohem víc, moje hra půjde nahoru
Debut nebyl podle Tsitsipase ani snadný, ani zcela přesvědčivý. Přesto dokázal po prohraném prvním setu utkání s Močizukou otočit a postoupit do dalších bojů.
Na tiskové konferenci po utkání se řecký hráč podrobně rozpovídal o průběhu zápasu i o mentálním nastavení, s nímž do duelu vstupoval. "Snažil jsem se, takříkajíc, uzamknout ve svém mentálním nastavení a podle toho hrát. Bylo to především o hlavě a mně se to povedlo zvládnout," vysvětlil Tsitsipas.
Zároveň přiznal, že jej Močizuki v některých ohledech překvapil. "Byly aspekty, které jsem od hráče jeho úrovně a postavy neočekával," uvedl s tím, že Japoncova hra u sítě i způsob hry ho zaskočily.
Během rozhovoru se Tsitsipas s úsměvem vrátil také k jednomu z nejvýraznějších momentů své kariéry – vítězství nad Rogerem Federerem na Australian Open 2019. Zápas na centrálním dvorci Rod Laver Arena označil za splněný životní sen a jednu z nejkouzelnějších nocí svého života. "Když si na to vzpomenu, vykouzlí se mi úsměv na tváři," uvedl.
Do budoucna zůstává Tsitsipas podle vlastních slov motivovaný a plný naděje. "Věřím, že mám stále prostor pro to, abych se svým tenisem dokázal mnohem víc. Moje hra půjde nahoru," prohlásil. Připustil však, že byly roky, kdy nebyl tam, kde očekával, ale každá nová sezona podle něj přináší další příležitost. Dokonce zmínil i přání hrát až do čtyřiceti let.
Jeho cíl na letošním Australian Open má jasně daný. Neupíná se ke konkrétním výsledkům, ale k vlastní hře. "Mým cílem na tomto turnaji je užít si tenis a najít co nejvíce řešení proti každému soupeři," dodal Tsitsipas.
To se pokusí nalézt i proti Tomáši Macháčovi, s kterým se zatím na okruhu potkal jen jednou – v roce 2023 českého tenistu přehrál v třísetové bitvě na turnaji ve Vídni.
Macháč pokračuje ve skvělé formě a protáhl vítěznou sérii. Ve šlágru s Dimitrovem dominoval
