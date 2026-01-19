Melbourne čeká české derby! Valentová vyřadila domácí hvězdičku a čeká ji Fruhvirtová
Valentová – Jointová 6:4, 6:4
Valentová letos vůbec poprvé vyrazila na ženské turnaje do Austrálie a stejně jako v Adelaide, kde včetně kvalifikace vyhrála tři duely, zaznamenala úspěšný debut i v Melbourne. Proti domácí jednatřicáté hráčce světa Jointové byla lehkou outsiderkou. Domácí hráčka však letos vůbec není ve formě a po proměnění mečbolu letos vyhrála jen jednou.
Aktuálně 54. hráčka žebříčku vyhrála za hodinu a 32 minut. Sebrala Jointové pětkrát servis a v poměru vítězných míčů ji přehrála 25:19. V dalším kole narazí v českém derby na krajanku Lindu Fruhvirtovou.
Na ostatních třech grandslamech Valentová startovala už loni. Na French Open se z kvalifikace dostala až do druhého kola, kde padla proti pozdější šampionce Coco Gauffové. Stejně daleko došla i na US Open a opět skončila na hráčce TOP 10 Jeleně Rybakinové. Ve Wimbledonu skončila krok od hlavní soutěže.
Sunová – Fruhvirtová 3:6, 4:6
Fruhvirtové se letos návrat do Austrálie vydařil náramně. Už jen zvládnutá kvalifikace, kde musela ve všech třech kláních do rozhodující sady, pro ni byla vzhledem k trápení v posledních letech úspěchem. Češka však přidala i čtvrtou výhru, když v prvním kole vyřadila ve dvou setech Sunovou z Nového Zélandu.
Souboj bývalých hráček TOP 50 začala lépe právě Novozélanďanka. Fruhvirtová však v úvodním setu otočila z 1:3 a po zisku pěti her v řadě se dostala do vedení 1:0 na sety. Druhé dějství bylo velmi vyrovnané a nabídlo mnoho ztracených servisů. O trochu lepší byla v závěru Češka, která v desáté hře šla podávat na postup. Tři mečboly však promarnila a dovolila soupeřce srovnat. Závěr už však ovládla a postup si ujít nenechala.
Fruhvirtová vyhrála zápas v hlavní soutěži Australian Open poprvé od roku 2023, kdy zde senzačně postoupila až do osmifinále. Tehdy vyřadila i krajanku Markétu Vondroušovou a padla až ve třech setech s Chorvatkou Donnou Vekičovou. Letos zajistila české derby s teenagerkou Valentovou.
