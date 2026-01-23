Menšík: Čeká mě nejtěžší možný soupeř. Půjdu předvést to nejlepší, co ve mně je
"Na Australian Open není těžšího soupeře než desetinásobného vítěze. Udělám maximum, abych zregeneroval a dobře se připravil. Hraji tady výborně. Na zápas se určitě těším. Půjdu předvést to nejlepší, co ve mně je," řekl dvacetiletý rodák z Prostějova na webu tenisovysvet.cz.
Quinna vyřadil ve třech setech. "V důležitých momentech jsem vždycky zahrál skvěle, dokázal jsem se zkoncentrovat. Jsem rád, že jsem dokázal v koncovkách druhého a třetího setu nabídnout to nejlepší, co ve mně bylo," prohlásil Menšík, který bude v osmifinále mužské dvouhry jediným českým zástupcem.
Posouvání začátku zápasu kvůli horku ho neovlivnilo. "Nevěděl jsem, jestli půjdu hrát v šest, nebo až v deset. Když jsem nastupoval na kurt, byla už tma, ale stejně bylo 37 stupňů. Naštěstí se pak začalo ochlazovat," uvedl.
Djokoviče dokázal loni v Miami porazit. "Asi tím největším rozdílem budou tři (vítězné) sety. Na něj něco platí jeden game, pak si toho všimne a musíte to zase změnit. Bude to variace. Každý zápas hraje jinak. S trenérem se na to připravíme. V neděli to nastudujeme a určitě přijdeme s nějakým plánem, kterého se budu držet," dodal Menšík.
Menšík je poprvé v osmifinále grandslamu
