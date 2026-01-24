Menšík to konečně dokázal a vyzve Djokoviče! V Melbourne je poprvé v osmifinále grandslamu
Menšík – Quinn 6:2, 7:6, 7:6
Do tohoto utkání nastupoval Menšík s bilancí 0:4 ve třetím kole grandslamů, přičemž na US Open 2024 proti Nunovi Borgesovi a loni na Australian Open v bitvě s Alejandrem Davidovichem nevyužil mečboly. Své prokletí na majorech prolomil až nyní v Melbourne a svou jedinečnou šanci na nové maximum na turnajích velké čtyřky nepromarnil.
Proti Quinnovi vyhrál oba předchozí souboje bez ztráty setu a očekávalo se, že zvládne i ten dnešní. Úvodní sada byla pro českého favorita velmi snadná. Sice musel za stavu 4:1 odvracet dva brejkboly, nicméně v zádech měl náskok dvou brejků, který si nakonec pohlídal.
Druhé dějství už bylo podstatně složitější a Američan ho mohl při skóre 5:3 dopodávat. Quinn však vyrobil dvojchyby, odehrál celkově velmi špatný game a vrátil Menšíka do hry. Prostějovský rodák ale sám nedokázal ukončit set na servisu a rozhodnout musel tie-break, v němž svého soupeře přetlačil poměrem 7:5.
Menšík nakonec zvládl i třetí vzájemný duel s Quinnem bez ztráty setu. Komplikace ale řešil i v poslední sadě, když nepotvrdil brejk a dovolil protivníkovi srovnat z 1:3 na 3:3. Také toto dějství musel nakonec rozklíčovat tie-break. A opět měl ve zkrácené hře navrch český hráč, který zvítězil 7:5, ačkoli prohrával 3:5.
Tímto vítězstvím pokračuje Menšík ve velmi povedeném vstupu do letošní sezony. Po nepříliš vydařeném působení v týmovém United Cupu získal v Aucklandu svůj druhý kariérní titul a nyní má na kontě už sedm vítězství v řadě. V Melbourne tuto sérii protáhl také díky zvládnuté pětisetové bitvě s Pablem Carreňem a jasné výhře nad Rafaelem Jódarem.
Úřadující šampion Masters v Miami je jediným českým mužem v osmifinále letošního Australian Open. V ženské dvouhře do druhého týdne postoupila pouze Karolína Muchová. O znovu vylepšení svého maxima na grandslamech bude Menšík usilovat proti Djokovičovi.
Se svým vzorem, srbským rekordmanem a nejúspěšnějším hráčem všech dob i v historii Australian Open má vyrovnanou bilanci 1:1. Předloni s ním padl ve třech setech na Masters v Šanghaji a loni ho naopak senzačně skolil ve dvou tie-breacích ve finále turnaje stejné kategorie v Miami.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
víceméně byly naplněny papírové předpoklady s tím, že ženy přinesly 4 překvapení navíc oproti překvapivým ztrátám, muži šul nul
z pohledu maxima jsem čekal necelé tři hráče ve druhém týdnu, zvládli to dva, takže ok
pokud jde o šanci na úspěch, tzn. čtvrtfinále, tak tu vidím výrazně nižší než před turnajem, spíš bude stačit důstojné rozloučení
a nyní se už můžeme zaměřit na objektivní sledování zbytku turnaje bez českého šumu
konec hlášení
tam je Nele!
kdepak vole
to je Nole!
Díky Kubo! Další kolo proti Jokerovi není dobrá zpráva ani pro jednoho.