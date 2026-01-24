Menšík to konečně dokázal a vyzve Djokoviče! V Melbourne je poprvé v osmifinále grandslamu

AUSTRALIAN OPEN - Jakub Menšík (20) prolomil prokletí na grandslamech a zajistil si své první kariérní osmifinále na turnajích velké čtyřky. Navíc po vítězství 6:2, 7:6, 7:6 nad Američanem Ethanem Quinnem (21) zachránil katastrofální českou sobotu na Australian Open. V dalším zápase vyzve nejúspěšnějšího hráče tohoto podniku, svůj vzor a srbského rekordmana Novaka Djokoviče.
Jakub Menšík si zajistil první osmifinále na grandslamu (© IZHAR KHAN / AFP / AFP / Profimedia)

Menšík – Quinn 6:2, 7:6, 7:6

Do tohoto utkání nastupoval Menšík s bilancí 0:4 ve třetím kole grandslamů, přičemž na US Open 2024 proti Nunovi Borgesovi a loni na Australian Open v bitvě s Alejandrem Davidovichem nevyužil mečboly. Své prokletí na majorech prolomil až nyní v Melbourne a svou jedinečnou šanci na nové maximum na turnajích velké čtyřky nepromarnil.

Proti Quinnovi vyhrál oba předchozí souboje bez ztráty setu a očekávalo se, že zvládne i ten dnešní. Úvodní sada byla pro českého favorita velmi snadná. Sice musel za stavu 4:1 odvracet dva brejkboly, nicméně v zádech měl náskok dvou brejků, který si nakonec pohlídal.

Druhé dějství už bylo podstatně složitější a Američan ho mohl při skóre 5:3 dopodávat. Quinn však vyrobil dvojchyby, odehrál celkově velmi špatný game a vrátil Menšíka do hry. Prostějovský rodák ale sám nedokázal ukončit set na servisu a rozhodnout musel tie-break, v němž svého soupeře přetlačil poměrem 7:5.

Menšík nakonec zvládl i třetí vzájemný duel s Quinnem bez ztráty setu. Komplikace ale řešil i v poslední sadě, když nepotvrdil brejk a dovolil protivníkovi srovnat z 1:3 na 3:3. Také toto dějství musel nakonec rozklíčovat tie-break. A opět měl ve zkrácené hře navrch český hráč, který zvítězil 7:5, ačkoli prohrával 3:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Tímto vítězstvím pokračuje Menšík ve velmi povedeném vstupu do letošní sezony. Po nepříliš vydařeném působení v týmovém United Cupu získal v Aucklandu svůj druhý kariérní titul a nyní má na kontě už sedm vítězství v řadě. V Melbourne tuto sérii protáhl také díky zvládnuté pětisetové bitvě s Pablem Carreňem a jasné výhře nad Rafaelem Jódarem.

Úřadující šampion Masters v Miami je jediným českým mužem v osmifinále letošního Australian Open. V ženské dvouhře do druhého týdne postoupila pouze Karolína Muchová. O znovu vylepšení svého maxima na grandslamech bude Menšík usilovat proti Djokovičovi.

Se svým vzorem, srbským rekordmanem a nejúspěšnějším hráčem všech dob i v historii Australian Open má vyrovnanou bilanci 1:1. Předloni s ním padl ve třech setech na Masters v Šanghaji a loni ho naopak senzačně skolil ve dvou tie-breacích ve finále turnaje stejné kategorie v Miami.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

24
Přidat komentář
JLi
24.01.2026 14:32
Potřebovali bychom uškvařit mrké v, ať to bere celé Kuba nebo Djoker
Reagovat
paddy
24.01.2026 14:23
dříve než sojka Krakonošovi spočítá a nahlásí mrtvé, a než se slétnou supi, tak myslím, že můžeme uzavřít hodnocení GS z českého pohledu

víceméně byly naplněny papírové předpoklady s tím, že ženy přinesly 4 překvapení navíc oproti překvapivým ztrátám, muži šul nul

z pohledu maxima jsem čekal necelé tři hráče ve druhém týdnu, zvládli to dva, takže ok

pokud jde o šanci na úspěch, tzn. čtvrtfinále, tak tu vidím výrazně nižší než před turnajem, spíš bude stačit důstojné rozloučení

a nyní se už můžeme zaměřit na objektivní sledování zbytku turnaje bez českého šumu
konec hlášení smile
Reagovat
JLi
24.01.2026 14:26
Češi jen tak nevyšumí.
Reagovat
Blondie
24.01.2026 14:11
Mám Neleho ráda, tu 11 a 25 bych mu přála, ale... Kubo, pojď!!!!
Reagovat
Blondie
24.01.2026 14:11
Noleho
Reagovat
sojka1
24.01.2026 14:16
nova prezdivka - Neleha, no, ja doufam, ze .......... :-))
Reagovat
paddy
24.01.2026 14:27
hele hele
tam je Nele!
kdepak vole
to je Nole!
smile
Reagovat
annah
24.01.2026 14:28
Já doufám, že lehne. Jako loni v Miami.
Reagovat
sojka1
24.01.2026 14:37
;-) :-))
Reagovat
Otmar
24.01.2026 13:40
Líbilo se mi, jak zvládl závěrečný TB. Ono se to moc dobře nevyvíjelo, potom dva skvělé returny a přímý bod z podání...paráda!
Reagovat
farr
24.01.2026 13:51
Jo, Kuba na Big pointech dnes zapnul a zahrál fantasticky. Ale nemůžu si pomoct, kdyby hrál aktivněji větší část zápasu tak nevěřím , že by z toho bylo tohle drama. Nicméně zaplať pánbůh za ty dary. Kletba prolomena, tak už to tam vyhraj celý ty naše dítě zlatý .
Reagovat
HAJ
24.01.2026 13:58
Tak Kuba zlomil Český černý den. Ale aspoň Kuba a Kája mezi 16.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 14:01
Přesně tak. Dneska sice bída. Hlavně Linda to měla dát, ale celkově z českého pohledu furt dobrý - v singlu i deblu máme stále někoho ve hře a navíc i šance na tituly máme viz. Katka
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 13:35
smile KUBA smile super smile
Reagovat
Walda58
24.01.2026 13:34
Miláček štěstěny Menšík Jakub - zavřel to na to šup.
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 13:36
smile smile smile
Reagovat
sojka1
24.01.2026 13:32
uffffffffff..... :-)
Reagovat
Walda58
24.01.2026 13:34
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 13:36
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.01.2026 13:37
uf, jediná česká výhra...
Díky Kubo! Další kolo proti Jokerovi není dobrá zpráva ani pro jednoho.
Reagovat
sojka1
24.01.2026 13:40
ani pro me..... :-)))
Reagovat
farr
24.01.2026 13:54
Škoda že to není třeba v SF nebo finále, repete Miami by se nikdo asi nezlobil. Italské kryse samozřejmě zase nadržovali, chudáček začal simulovat když mu to nešlo a vybrečel si střechu, hlavně že Macháče s Mussetim tam nechali upéct. Ubohost
Reagovat
Liverpool22
24.01.2026 13:58
V zápase Lindy to taky bylo na hlavu Po pár minutách dlouhá pauza. Jasně pro obě to bylo stejné, ale proč zápas vůbec začínal. Jinak doufám, že Sinner vyletí.
Reagovat
sojka1
24.01.2026 13:32
uffffffffff..... :-)
Reagovat

