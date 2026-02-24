Možnost jít dál tam byla, přiznal Kopřiva po životním výsledku. Teď si chce splnit sny
Jízdu Kopřivy turnajem v Riu de Janeiru zastavil až pozdější šampion Tomás Martín Etcheverry. Český tenista, který prošel do svého životního semifinále bez ztráty setu, s Argentince svedl nesmírnou bitvu, která se kvůli dešti protáhla na dva dny a podruhé byla přerušena kvůli horku. V zápase ani jednou nepřišel o podání, přesto mu premiérové finále o kousíček uteklo.
"Pocity ještě nejsou úplně optimální, stále cítím hořkosladkost po prohře. Vím, že semifinále je skvělý úspěch, a určitě bych ho před turnajem bral. Ale stále mě to mrzí. Možnost jít dál tam byla. To je ale tenis, musím to teď přijmout," sdělil Kopřiva své pocity bezprostředně po porážce pro Tenisový svět. "Věřím, že za delší časový úsek to budu hodnotit jako jeden z nejlepších turnajů své kariéry," hodnotil zpětně svou cestu v Riu de Janeiru.
Jednu z největších bitev své kariéry podrobně rozebral. "Brejkl jsem ho na 5:4 a zrovna jsem měl jít servírovat na výhru v setu, když začalo pršet a zápas se přerušil. V ten moment jsem byl lepším hráčem. Hrálo se večer, podmínky byly trochu pomalejší a dokázal jsem lépe returnovat," odhalil a přiznal, že s možným přerušením kvůli dešti počítal. "Myslím, že i další den to byl kvalitní výkon z obou stran. Ale už jsem ho nedokázal brejknout."
Čech si porážku absolutně nevyčítá a dokázal se s ní sportovně smířit, což ukázal i po zápase, kdy zůstal na kurtu a podepsal se všem fanouškům. Naopak velmi ocenil výkon argentinského soupeře. "V důležitých momentech vytáhl neuvěřitelné údery a dokázal velmi solidně zaservírovat. Zápas byl velmi vyrovnaný, ani jeden jsme na returnu neměli moc šancí. Nevybavím si moment, kdy bych něco vyloženě pokazil a tím si prohrál zápas," uvedl.
Úžasné gesto Kopřivy po kruté porážce
Zúčastnit se únorových turnajů Golden Swing v Jižní Americe se tak znovu ukázalo jako skvělý nápad. V týdnu před Riem si totiž zahrál čtvrtfinále v Buenos Aires, kde porazil i bývalého člena TOP 10 Mattea Berrettiniho. "Antuka je můj nejoblíbenější povrch, proto jsme se rozhodli pro tento program. Navíc turnaje byly obsazením trochu slabší, takže jsem se vždy dostal přímo do hlavní soutěže, což je velké plus," vysvětlil toto rozhodnutí. Čeká ho ještě turnaj v Santiagu, kde začne proti nebezpečnému Argentinci Marianu Navonemu.
Díky skvělé jízdě v Brazílii Kopřiva vyletěl světovým pořadím o 22 pozic a je nyní už 65. hráčem planety. "Každý posun v žebříčku pro mě znamená hrozně moc. Dlouho jsem se chtěl dostat do stovky, což se mi podařilo loni. Proto jsem si musel přenastavit cíle a podívat se výš. Člověk neví, kde může být jeho limit," řekl o vylepšení svého kariérního maxima. "Moc si toho umístění vážím. Chtěl bych se posouvat co nejvýš, aby to číslo bylo co nejmenší. Mám sny, které bych si chtěl splnit. V následujících měsících mě čekají nějaké obhajoby a díky získaným bodům se mi bude dýchat o něco klidněji," dodal.
V Riu de Janeiru rozhodně strávil na kurtě více času, než před příletem očekával. Soustředil se tak jen na tenis a nemohl si užít možnosti, které město nabízí. I kvůli tomu se sem rozhodně plánuje vrátit. "Rio jsem si okamžitě oblíbil, i když chudoba okolo je velká a slumy ukazují fakt až neuvěřitelný kontrast. Hory i oceán jsou nádherné. V době turnaje se zde zrovna konal karneval, ale nemohl jsem ho navštívit, což mě trochu mrzí. Věřím, že se ještě někdy do Ria podívám," prozradil.
Sen o velkém finále je pryč. Kopřiva po obrovské bitvě podlehl Etcheverrymu
