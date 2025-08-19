Muchová a Rubljov titul na US Open nezískají. Ve čtvrtfinále je zastavili obhájci titulu

DNES, 19:25
Aktuality 78
US OPEN - Karolína Muchová (28) s Andrejem Rubljovem (27) vstoupili do dvoudenního turnaje smíšené čtyřhry na grandslamovém US Open skalpem domácí legendy Venus Williamsové a jejího krajana Reillyho Opelky, ale ve čtvrtfinále už neuspěli. Česko-ruská dvojice podlehla v souboji o středeční semifinále 1:4, 4:5 loňským šampionům Saře Erraniové a Andreovi Vavassorimu z Itálie.
Karolína Muchová skončila v mixu na US Open ve čtvrtfinále (© ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Williamsová/Opelka – Muchová/Rubljov 2:4, 4:5

Muchová deblové soutěže takřka vůbec nehraje a v mixu startuje teprve podruhé v kariéře. Premiéru si odbyla v rámci letošního ročníku soutěže smíšených družstev United Cup v Austrálii po boku Tomáše Macháče.

Na probíhajícím US Open spojila síly s Rubljovem a v úvodním kole potvrdili roli favoritů. Na podání začali muži a Opelka i Rubljov si ho suverénně uhájili. Pak přišla na řadu Williamsová, která naopak zaváhala. Potíže na servisu měla i Muchová, ale česko-ruská dvojice obě hrozby zlikvidovala a náskok si uhájila.

Také v následující sadě přišly první brejkboly ve třetí hře na podání Williamsové. Rubljov na ten úvodní zkazil bekhend a Opelka pak zaúřadoval na síti. Američané tedy tentokrát tlak ustáli. O pár gamů později měli Muchová s Rubljovem při servisu Williamsové tři brejkboly v řadě, ale soupeři všechny odvrátili. Nakonec musel za stavu 4:4 rozhodnout klasický tie-break, ve kterém česko-ruský tandem zvítězil 7:4.

Muchová/Rubljov – Erraniová/Vavassori 1:4, 4:5

Ke čtvrtfinále nastoupili Muchová s Rubljovem prakticky okamžitě po výhře nad Williamsovou a Opelkou. V souboji o místo ve středečním semifinále vyzvali obhájce titulu a jediné deblové specialisty v hracím poli Erraniovou a Vavassoriho.

A začali výborně, když Vavassorimu v prvním gamu sebrali podání. Italové však ukázali svou sílu, od Rubljova s Muchovou přišlo několik laciných chyb a Erraniová s Vavassorim získali čtyři hry v řadě a tím i úvodní set.

Druhá sada byla podstatně vyrovnanější. Muchová s Rubljovem drželi krok a za stavu 3:3 40:40 přežili v neskutečné výměně brejkbol. Toto dějství musel rozklíčovat tie-break a česko-ruský tým na rozdíl od předchozího zápasu ve zkrácené hře neuspěl (4:7), přestože měl solidní náskok 4:1.

Erraniová s Vavassorim tak navázali na suverénní vítězství nad členy TOP 10 singlových žebříčků Jelenou Rybakinovou a Taylorem Fritzem. Soupeře pro semifinále se dozví za několik hodin.

Nový formát turnaje

Mix na letošním US Open se hraje v úplně jiném formátu než v minulosti a pořadatelé za to byli hlavně ze strany deblových specialistů kritizováni. Přednost totiž dali kvůli větší atraktivitě singlovým hvězdám. V úterý se odehraje první kolo a čtvrtfinále, ve středu semifinále a finále.

Smíšená čtyřhra se netradičně koná v týdnu kvalifikace a před zahájením hlavních soutěží dvouher. Hraje se na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Klasický formát do šesti vítězných gamů, ale také bez výhod, nabídne pouze finále. Vítězové získají milion dolarů.

Do soutěže smíšené čtyřhry měla původně zasáhnout i Kateřina Siniaková. Její parťák Jannik Sinner však kvůli nemoci odstoupil a rodačka z Hradce Králové se nakonec tohoto turnaje neúčastní.

Výsledky mixu na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

79
Přidat komentář
Preview.lover
19.08.2025 21:41
Za chvíli náš čeká vrchol dnešního dne: Guiomar Maristanyová Zuletaová De Realesová proti Tiantsoa Sarah Rakotomangaové Rajaonahové
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:32
btw, obhajoba titulu v jiném formátu by neměla platit.
A už vůbec ne při nerovných šancích při výběru účastníků.
Reagovat
paddy
19.08.2025 20:44
Iguška skvěle, už je semifinále smile
Reagovat
HankMoody
19.08.2025 20:46
Přeju jim to, sympatický pár.
Reagovat
com
19.08.2025 20:48
sympatická je jen mužská polovina
Reagovat
hanz
19.08.2025 20:49
No, come... víš, že už je pod čepcem
Reagovat
HankMoody
19.08.2025 20:50
Tak z tvého pohledu ano. Docela se divím, že tu nejsou blicí smajlíky od tebe.
Reagovat
com
19.08.2025 20:57
Casprovi fandim, Swiatkovou totalne nemusim, takze sem byl na rozpacich

Ale zvitezila moznost, aby Casper ziskal GS titul smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:24
Přijďte si zahrát US Open!
zn: GS titul rychle a levně.
Asi jako plzeňské university
Reagovat
Blondie
19.08.2025 21:11
smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:22
Reagovat
hanz
19.08.2025 21:24
Na comču přišla puberta
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:33
sexuálně dezorientovaný
Reagovat
hanz
19.08.2025 21:37
spíš nadržený
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 20:41
zku.. mixy určitě vyhraje nejsympatičtější dvojice. Varani mají našlápnuto
btw, nechápu, jak s nima Muška s Rublem mohli prohrát Ještě že už jsem na to nekoukal. Tím pro mě ten hnus definitivně skončil.
Reagovat
HankMoody
19.08.2025 20:44
Podle mě ten turnaj zruší, když se na to nebudeš dívat.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:26
klidně mi dej vědět, ale i tak mě to bude jedno
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:26
mně
Reagovat
PTP
19.08.2025 20:52
Tys v tý Itálii neměl trénovat, podívej, co jsi tam pomoh vytvořit za monstra
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:27
strašný, připadám si jak Einstein
Reagovat
Random33
19.08.2025 20:38
Muska strida vyborny udery s nesmyslnymi kiksy.. a to i v singlu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:34
pro to bys zrovna ty měl mít pochopení.
Reagovat
aape
19.08.2025 20:37
Kája teda dost hroznej výkon proti Italům, zkazila co se dalo
Reagovat
hanz
19.08.2025 20:38
No, na síti to bylo otřesný... vzpomněl jsem si na OH, kde na síti hrály naše obě naprosto tragicky...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 20:42
Muška na síti tragicky? Tak kde jinde by měla hrát dobře?
Reagovat
hanz
19.08.2025 20:48
No to nevím, ale v deblu jí to na síti nikdy nejde... buď to dá do sítě, nebo za zadní lajnu... popř. zahraje přímo na raketu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:28
v prvním zápase to tak špatný nebylo
Reagovat
hanz
19.08.2025 20:35
Muchová s Russem zmrvili co se dalo a navíc ty ksin-lové italský měli z pr.ele kliku...
Reagovat
paddy
19.08.2025 20:38
každý získal od r. 2024 7 deblových titulů a společně 3 v mixu
to na kliku nevypadá smile
Reagovat
hanz
19.08.2025 20:39
A viděl jsi tajbrejk, minimálně dvakrát to uhaluzili...
Reagovat
HankMoody
19.08.2025 20:43
Je vidět, že si nikdy ten sport nehrál
Reagovat
HankMoody
19.08.2025 20:39
Mně fakt přijde zbytečný urážet italskou deblovou dvojici a snižovat jejich výkon. Vyhráli spolu nedávno grandslam v mixu.
Reagovat
com
19.08.2025 20:35
Se Siniačkou vyjebali a Mucha po prvnim dnu na US Open tak konci.. To nam to pekne zacina
Reagovat
paddy
19.08.2025 20:31
do kolika se hraje MTB?
na webu měli pravidla 10b
na TV grafice je 7b
Reagovat
paddy
19.08.2025 20:32
už jsem dohledal, že dnes se hrálo jen do 7
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 20:37
zítra do 8
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 20:39
Zítra už to nebude nikoho zajímat...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:16
pokud ještě vypadne kučeravý Ben s TT, tak už Amíkům moc kusů na fandění nezbyde...
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 21:17
Reagovat
zfloyd
19.08.2025 20:30
to jsou teda sranda matche do 4 bodů a pak se někdo bude chlubit že má GS
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 20:35
Otras, urobili z toho exibiciu!!!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 20:25
marně přemýšlím, co má ta mrňavá průměrná Errani za kouzlo, že s ní mívají v deblu takový problém
Reagovat
aligo
19.08.2025 20:30
Je rychlá, nepokazí, vydrží jak fyzicky, tak psychicky a umí dokonale číst hru...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 21:19
hrubé síle nemůže odolat a zvláště v mixu, jak vrátí lehčí míč, přijde zámaz.
Nepochybně něco umí, ale soupeři už by měli vědět, co proti ní hrát.
Reagovat
aape
19.08.2025 20:30
Taky nechápu s jejím servisem...
Taky nechápu Káji return, když ten její servis nedokáže zreturnovat přes síť
Reagovat
Preview.lover
19.08.2025 20:23
Rozhodující bod za stavu 3:3
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 20:23
WOOOOOOOOOOOOW
Reagovat
PTP
19.08.2025 20:25
Teď to bylo docela zábavný
Reagovat
PTP
19.08.2025 20:15
Chci si pochutnat na makarónech al dente
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 20:05
No, musím říct, že se Vavassori k Errani velmi hodí... Takhle nesympatický pár jsem už dlouho neviděl...
Reagovat
paddy
19.08.2025 20:09
hrají spolu od loňska
19-4
3 tituly, vč. RG a USO

snad to tam vyhrají smile
Reagovat
aape
19.08.2025 20:31
Snad ne
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 20:19
ještě lepší by byl Darderi
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 20:26
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 19:58
Saaaara - vamos!!!!
Reagovat
hanz
19.08.2025 19:56
Stará Errani sotva přehodí síť při servu a voni ho ani nedokážou zreturnovat...
Reagovat
aligo
19.08.2025 20:04
Říkala to nedávno někde Hlaváčková i Hradecká, ona jak ho má extrémně pomalé, tak je to i z toho důvodu strašně těžké, jednak je hodně roztočené a jednak nemá žádnou energii, kterou by returnující hráč mohl využít
Reagovat
paddy
19.08.2025 19:53
hrál se TB někde jinde za stavu 4:4?
já pamatuju jen 3:3

progresivisté by ho mohli navrhnou za stavu 3:1 smile
Reagovat
PTP
19.08.2025 19:50
Rublev to teď párkrát posral
Reagovat
aligo
19.08.2025 19:41
Kolik je tam člověků v ochozech?
Reagovat
PTP
19.08.2025 19:47
Nab(l)ito v šapitó
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 20:09
nevím, viděl jsem zběžně a myslím, že se návštěvou moc nechlubí. možná 1/4, ale třeba zabrali tu nejzaplněnější část stadionu
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 19:31
Počkat, oni hrajou s Errani/ Vavassori už teď? WTF?
Reagovat
honza.khp
19.08.2025 19:34
jsou rozehřátí, ne?
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 19:35
To jo, ale stejně... Není to trochu divný?
Reagovat
com
19.08.2025 19:48
když cirkus, tak pořádnej smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
19.08.2025 20:15

a při střídání stran by mohli dostávat hambáče s colou za řevu živé country s falešně zpívajícím cowboyem. Místo time pak výstřel z coltu.
Reagovat
paddy
19.08.2025 20:18
ve správném cirkuse samozřejmě nesmí chybět ani šašek smile

pozn: Šáša Zverev nastoupí ve 21 h našeho času
Reagovat
com
19.08.2025 20:24
Ta Bencic ma ale odvahu smile ..jestli mu to bude kazit tak to schyta
Reagovat
PTP
19.08.2025 19:39
Tak a ještě jednou, dokud jsme pěkně napružený.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.08.2025 19:49
to jsem teda taky nečekal
Reagovat
paddy
19.08.2025 19:52
když zápas trvá 45 min., tak zvládnou i tři v řadě smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.08.2025 19:53
to jo, ale myslel jsem, že nastoupí až po těch dalších dvou zápasech prvního kola :D ale tak aspoň tam nemusej čumět dvě hodiny
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.08.2025 19:56
Přemýšlíme stejně
Reagovat
paddy
19.08.2025 20:03
právě proto to dává smysl, aby tam nemuseli být celý den
Reagovat
seeker
19.08.2025 19:28
hrozná sraczka ten mmix tam - jako rozcvička, strečink, možná, ale jinak nic
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 19:29
Reagovat
Amadeus1
19.08.2025 19:28
Rublev vypadal spokojeně, bavilo ho to. Evidentně na něj má ženská ruka dobrý vliv. Karolíně a Andrejovi hodně štěstí do dalšího kola.
Reagovat
pamppampalini
19.08.2025 19:26
Mala tam byt Siniakova!!!!!!!!!
Reagovat

