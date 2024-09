Muchová je s hrou na US Open spokojená. Mám ráda zdejší vibe, řekla po postupu do osmifinále

Kdyby někdo tenistce Karolíně Muchové (28) před startem letošního US Open řekl, že se dostane do osmifinále bez ztráty setu, reagovala by opatrně. Kvůli návratu po zranění zápěstí nevěděla, co od sebe čekat, po sobotní výhře nad Ruskou Anastasiou Potapovovou (23) 6:4, 6:2 ve 3. kole ale byla se svou hrou spokojená. V rozhovoru s novináři řekla, že se cítí fyzicky dobře a vyhlíží další těžký zápas proti světové pětce Italce Jasmine Paoliniové (28).

"Před startem turnaje jsem nad tímhle vůbec nepomýšlela. Nevěděla jsem, co mám od sebe čekat. Tento rok jsem toho moc neodehrála, takže jsem se snažila soustředit na první zápas, který je obvykle nejzrádnější. Jsem ráda, že jsem postoupila do osmifinále. S každým zápasem se tu cítím lépe," uvedla Muchová.

Obhájkyně loňského semifinále porazila 38. hráčku světa Potapovovou za hodinu a 13 minut. V utkání udělala 11 nevynucených chyb, zatímco Ruska jich měla 29. "Věděla jsem, že to je velmi těžká soupeřka a vrátí mi spoustu míčů. Hrála dost rychle a hýbala se rychle. Bylo to těžké. Jsem ale ráda, že jsem zůstala soustředěná a využila šance, které mi dala," podotkla.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Rodačka z Olomouce jde dál turnajem bez ztráty setu. Po návratu od zranění zápěstí, kvůli němuž nehrála do druhé půlky června, se cítí bez omezení. "Fyzicky se cítím dobře. Musím to zaklepat," řekla.

Reagovala také na komentář legendární Chris Evertové, která přirovnala její styl k mužské hře. Na to reagovala Tunisanka Uns Džábirová, která řekla, že nemusíte být muž, aby člověk měl dobrý servis, pohyb a volej.

Muchová to brala s nadhledem. "Neberu to vůbec zle. A neslyším to poprvé. Přece jen 90 procent holek hraje pravá, levá a běhají. Uns hraje podobně jako já. Samozřejmě jsem si vzala nějakou inspiraci od Rogera Federera nebo Novaka Djokoviče. Ale nemyslím si, že hraju jako muž," uvedla Muchová.

Vrátila se také k situaci po výhře ve 2. kole nad Japonkou Naomi Ósakaovou, kdy ji zpovídal na kurtu Australan Nick Kyrgios. "Vůbec jsem neslyšela, co říká. Vždycky jsem chytila jedno slovo a snažila se z toho zjistit, na co se mě ptal. Bylo tam takové rušno a on mluví takovým stylem, že ho fakt nešlo slyšet. Nejdřív jsem si říkala, že ho uslyším z mikrofonu, pak jsem se k němu snažila přiblížit, a nakonec jsem si četla titulky za ním, co vlastně říká. Ale on je takový v klídečku. Rozhovory jsou příjemné, když tam je někdo víc uvolněný, než když je to stereotypní," doplnila tenistka I. ČLTK Praha.

Atmosféru New Yorku si užívá. Ruch velkoměsta se jí líbí. "Mám na tento turnaj hezké vzpomínky. Mám ráda zdejší vibe, je tu hluk a hodně lidí. Atmosféra New Yorku mi svědčí celkově. Ráda chodím do hezkých restaurací a miluju Central Park. Vždycky se těším, až se sem zase vrátím," řekla Muchová.

V boji o čtvrtfinále narazí na světovou pětku Paoliniovou, která se letos dostala do finále Roland Garros a Wimbledonu. Muchová s ní má bilanci 3:0, poslední vzájemný duel ale obě tenistky sehrály před třemi lety.

"Když se podíváte na její výsledky, můžete vidět, že se opravdu hodně zlepšila. Jsem její fanynka. Odvedla neskutečnou práci, že byla ve finále na antuce a pak hned na trávě ve Wimbledonu. Navíc je to velmi milá holka. Bude to určitě těžký zápas," uvedla Muchová.