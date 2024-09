Muchová: Jsem ráda, že tady vůbec hraju. Čtvrtfinále je jenom třešnička na dortu

Karolína Muchová (28) byla po výhře nad Italkou Jasmine Paoliniovou (28) šťastná, že překonala nečekanou nervozitu. Postup do čtvrtfinále US Open označila s ohledem na dřívější zdravotní potíže za třešničku na dortu. Loňská semifinalistka porazila světovou pětku 6:3, 6:3 a v rozhovoru s novináři ji těšilo, že získává u soupeřek respekt. Váží si toho, že je zdravotně v pořádku, a během utkání zvládla i nepříjemnosti se suchým okem.

"Jsem moc ráda a vděčná, že tady vůbec hraju. A že jsem tady ve čtvrtfinále, je jenom třešnička na dortu. Je super, že se to povedlo tady," uvedla Muchová.

Po předchozích výhrách nad Američankou Katie Volynetsovou, Japonkou Naomi Ósakaovou a Anastasií Potapovovou působila také proti finalistce letošního Roland Garros a Wimbledonu Paoliniové na kurtu suverénně. Vzala jí čtyřikrát servis, sama přišla jen o jeden.

"Asi jsem dobrá herečka, protože jsem na začátku byla nervóznější. Celou dobu jsem se na kurtu necítila nejlíp. Ale potom, jak se mi ji podařilo brejknout a držet celou dobu servis, jsem si začala víc chodit pro své míče. Také mi to tam padalo. Jsem ráda, že to fungovalo, i když jsem se necítila úplně skvěle," řekla Muchová.

V prvním setu olomoucká rodačka prohrávala 1:3 a musela si na lavičce aplikovat kapky do očí, poté ale duel otočila a do konce zápasu povolila soupeřce jen tři gamy. "Už tady hraju potřetí první rundu a nejsem úplně ranní ptáče, takže jsem se trochu rozkoukávala. Také docela dost svítilo sluníčko, takže jsem měla trochu sušší oko. Ale bylo to v pohodě a zabralo to," líčila.

Zdravotně se na turnaji cítí v pořádku. "I před zápasem to bylo dobré, ale pak bylo na kurtu strašně rušno. Chtěla jsem hrát dobře a věděla jsem, že mám šanci. Tyto velké zápasy jsem dlouho nehrála, takže mě to trochu svázalo a cítila jsem to na sobě," přiznala.

Nakonec zvítězila za pouhých 69 minut. "Je to super, ušetřila jsem síly. Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Kdybych trochu povolila, ona by za to dokázala hned vzít a mohlo se to zvrtnout."

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Vzhledem k tomu, že utkání odehrála na kurtu Louise Armstronga, vzpomněla si na šest let starý triumf, kdy zde ještě jako hráčka z kvalifikace vyřadila ve 2. kole tehdejší světovou dvanáctku Španělku Garbiňe Muguruzaovou. "Ani bych neřekla, že už je to šest let. Furt na to vzpomínám jako na svůj průlomový zápas. Bylo to takové magické. Zlomilo se to a od té doby jsem začala hrát líp," podotkla.

Ve čtvrtfinále narazí na Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo Dánku Caroline Wozniackou. Svou hrou a návratem po zranění finalistka loňského Roland Garros získává zpět respekt. "Vůbec to nevnímám, ale je to možné. Snažím se to brát zodpovědně. Beru to tak, že mě chtějí porazit, já zase je a nehledám, jestli ze mě mají strach, nebo ne. Ale jestli mají, o to je to samozřejmě lepší," doplnila Muchová.