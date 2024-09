Muchová měla na dosah finále US Open, Češi vybojovali v New Yorku jen jednu trofej

08:47

US Open navštívil rekordní počet fanoušků

US Open 2024 navštívil rekordní počet fanoušků. Během dvoutýdenní hlavní části zavítalo do Flushing Meadows 832.640 lidí, spolu s kvalifikací návštěvnost činila 1,048.669 diváků, což je oproti loňsku nárůst o osm procent. US Open zakončilo v neděli finále mužské dvouhry, ve kterém světová jednička Ital Jannik Sinner porazil 6:3, 6:4 a 7:5 domácího Taylora Fritze. Ženský titul získala Aryna Sabalenková z Běloruska po vítězství 7:5 a 7:5 nad Američankou Jessicou Pegulaovou.