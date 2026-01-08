Muchová rozesmála australské publikum. Sabalenková: Bilance s ní mě nezajímá
Muchová vítězku nedávného Turnaje mistryň Rybakinovou zdolala svou typickou pestrou celodvorcovou hrou a po více než dvou hodinách boje se mohla radovat z výhry 6:2, 2:6, 6:4.
Fanoušky na stadionu ale olomoucká rodačka bavila i jinak než jen parádním tenisem. Během pozápasového rozhovoru vtipně reagovala i na otázku, v čem tkví kouzlo české tenisové školy.
"Jsme malá země a je krásné, kolik výborných hráčů máme. Možná je to tím, že jíme hodně knedlíků a další těžká jídla," rozesmála fanoušky dvacátá tenistka světa.
Už ve vážnějším duchu pokračovala. "Já jsem hlavně spokojená, že hraju. V posledních letech jsem v Austrálii kvůli zraněním nebyla, takže si to prostě užívám. Jsem ráda, že jsem tady s přáteli a celým svým týmem."
Jen slova chvály měl pro výkon Muchové uznávaný tenisový expert José Morgado. "Výborný výkon výborné a velmi talentované hráčky. Pro Muchovou je to velká výhra," měl jasno portugalský žurnalista.
Českou tenistku čeká v semifinále hvězda největší – Aryna Sabalenková. Běloruská superstar si v semifinále poradila dvakrát 6:3 s Madison Keysovou a turnajem zatím prochází naprosto hladce bez ztráty setu.
Že by ale měla mít ze své další soupeřky zvláštní radost, se říct nedá. S Muchovou má Sabalenková na svém poměry otřesnou bilanci 1:3. A co hůř – jediný vzájemný zápas vyhrála v roce 2019, v následujících třech vždy odcházela jako poražená.
Všechny tři duely rozhodovala až třetí sada, pokaždé se šťastným koncem pro Muchovou. Ta naposledy slavila v sezoně 2024, když uspěla ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Těžkou hlavu si ale ze statistiky alespoň podle vlastních slov nedělá. "Na tom, jestli mám vzájemnou bilanci lepší já, nebo ona, nezáleží. Vůbec mě to nezajímá,“ uvedla Sabalenková, která může na turnaji v Brisbane postoupit do třetího finále za sebou.
Snový vstup do sezony! Muchová si vyšlápla na hvězdnou Rybakinovou a je v semifinále
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře