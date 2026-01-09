Snový vstup do sezony! Muchová si vyšlápla na hvězdnou Rybakinovou a je v semifinále

WTA BRISBANE - Za mimořádně úspěšný může už teď Karolína Muchová (29) prohlásit začátek sezony 2026. Česká tenistka si na svém úvodním turnaji v Brisbane poradila s hvězdnou Jelenou Rybakinovou (26) po třísetové bitvě 6:2, 2:6 a 6:4. Olomoucká rodačka změří v semifinále síly s úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27), která si ve dvou setech poradila s Madison Keysovou (30).
Karolína Muchová si v Brisbane zahraje o finále (@ DARREN ENGLAND / EPA / Profimedia)

Rybakinová – Muchová 2:6, 6:2, 4:6

Jen dvakrát se na okruhu zatím potkaly Muchová s Rybakinovou. Bilance byla vyrovnaná 1:1 a i do třetího vzájemného utkání vstoupila česká tenistka bez myšlenek na to, že proti ní stojí vítězka posledního Turnaje mistryň a pátá hráčka světa.

Hned v úvodní hře si Češka vypracovala dva brejkboly, kazašská tenistka však ještě své podání uhájila. To samé se jí ale nepovedlo v páté hře, kdy hladce o svůj servis přišla.

Výborně podávající Muchová už své soupeřce v první sadě žádnou šanci na obrat nedala. Naopak. Za stavu 4:2 podruhé uspěla na returnu a sadu bez problémů dovedla za 36 minut k hladké výhře 6:2. Na svém podání ztratila světová dvacítka v gamu maximálně dva míče.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhá sada začala podobně jako ta úvodní. Opět hned při svém úvodním gamu na podání musela rodačka z Moskvy likvidovat brejkovou hrozbu, znovu si poradila.

Tím však podobnost s prvním setem skončila. Vítězka 11 turnajů na okruhu výrazně zpřesnila servis i celou hru, byla agresivnější tenistkou a ve čtvrté hře se jí to také vyplatilo, když poprvé v zápase vzala své soupeřce servis.

Muchová se dostávala během výměn pod tlak přesně hrající Rybakinové, za stavu 2:5 znovu přišla o podání a i ona ztratila za 40 minut hry sadu poměrem 2:6.

Aby bylo tradici učiněno zadost, i třetí set začala světová pětka na svém podání odvracením dvou brejkbolů. Za stavu 2:2 to byla znovu Rybakinová, kdo čelil dvěma hrozbám ztráty servisu. Z nebezpečné situace se vítězka Wimbledonu z roku 2022 ještě dostala, moc užitku z toho ale neměla.

Bez nervů hrající Muchová si na svou chvíli počkala do stavu 4:4, kdy dokonce čistou hrou připravila favoritku o servis a utkání už dopodávala. Po dvou hodinách a čtyřech minutách hry se tak mohla radovat z velmi cenného vítězství 6:2, 2:6, 6:4 a postupu mezi nejlepší čtyři hráčky turnaje.

Rybakinová tak po porážce s Muchovou přišla o sérii 13 vyhraných zápasů v řadě.

