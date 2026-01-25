Muchová v parádní bitvě vzala Gauffové set, do čtvrtfinále však míří Američanka

DNES, 06:20
Aktuality 50
AUSTRALIAN OPEN - Poslední česká zástupkyně v pavouku ženské dvouhry v Melbourne končí. Karolína Muchová (29) v osmifinálovém duelu Australian Open nestačila na favorizovanou Coco Gauffovou (21), které podlehla po třech setech 1:6, 6:3 a 3:6. Americká tenistka si o semifinále zahraje s vítězkou duelu mezi Ukrajinkou Elinou Svitolinovou (31) a Ruskou Mirrou Andrejevovou (18).
Profily hráčů
Muchová Karolina
Gauff Coco
Karolína Muchová gratuluje Coco Gauffové k postupu (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Gauffová – Muchová 6:1, 3:6, 6:3

Gauffová dosud odehrála s Muchovou čtyři vzájemná utkání, všechna vyhrála, navíc bez ztráty jediného setu. Ve stejném duchu začala Američanka i pátý vzájemný duel. Světová trojka byla v úvodu utkání daleko jistější hráčkou. Muchová navíc do utkání vstoupila poměrně nervózně a řadou nevynucených chyb, především pak z bekhendu, darovala soupeřce několik bodů.

Rodačka z Olomouce byla v prvních gamech úvodního dějství pod tlakem favoritky, hladce prohrála hned své úvodní podání a nabrala manko 0:3. Ani v dalších gamech nemohla najít na svou soupeřku zbraň a když přišla i o svůj další servis, svítil na ukazateli po 22 minutách jednoznačný stav 5:0 pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku.

Až poté se česká tenistka dočkala svého prvního gamu v utkání, který získala výstavním křižným forhendovým obhozem, a snížila na 1:5. Na jasném vývoji první sady to ale nic změnit nemohlo, Gauffová při svém podání set bez problémů získala a za 30 minut zvítězila jasně 6:1, čímž se ujala vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Klíčovým faktorem pro dominanci Gauffové v prvním setu bylo podání, když Američanka, stejně jako Muchová, trefila 79 % prvních servisů. Na rozdíl od své soupeřky ale po něm získala 68 % bodů, zatímco Češka jen 33 %.

Do druhého setu však Muchová vstoupila výborně. Ve druhé hře využila trápení soupeřky na podání, poprvé uspěla na returnu a šla do vedení 2:0. V osmiminutovém třetím gamu ale česká dvojka nedokázala brejk potvrdit a bylo sníženo.

Muchová výrazně zpřesnila hru, přestala chybovat, což vyústilo v další úspěch na příjmu a vedení 3:1. Tentokrát brejk dokázala potvrdit a šla do nadějného vedení 4:1. Přesně hrající Češka už žádné komplikace nepřipustila, vyhrála 6:3 a po devíti prohraných sadách si tak proti hvězdné soupeřce připsala první vítězný set.

Muchová ve druhém dějství přenechala iniciativu soupeřce, výrazně ale vylepšila úspěšnost získaných bodů po svém podání a na returnu, což jí vyneslo vyrovnání zápasu.

V rozhodující sadě přišel velmi důležitý moment ve druhé hře, kdy Muchová čelila dvěma brejkbolům, oba však maximálně agresivní hrou s velkou mírou rizika dokázala odvrátit a srovnala na 1:1. Gauffová ale v následujících gamech převzala iniciativu. Výborně podávala i returnovala a ve čtvrté hře čistou hrou prolomila soupeřce podání. To vzápětí potvrdila a šla do vedení už 4:1.

Za stavu 4:2 měla Muchová brejkbolové možnosti, Američanka i s trochou štěstí nebezpečí odvrátila a vedla 5:2. Česká tenistka ještě zabojovala, za stavu 3:5 odvrátila tři mečboly, ten čtvrtý ale už ne, a po setech 6:1, 3:6 a 6:3 slaví postup Gauffová.

"Jsem moc šťastná, že jsem to zvládla. Karolína hrála výborně, já jsem střídala výborné okamžiky s těmi horšími. Ale v klíčových okamžicích jsem dokázala zahrát velmi dobře. Tohle vítězství pro mě moc znamená," říkala po utkání spokojená vítězka.

Výsledky ženské dvouhry na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

50
Přidat komentář
vojta912
25.01.2026 09:22
Muška i přes srdnatý výkon podlehla černé klisně turnaje.
Reagovat
Vlk-v-trave
25.01.2026 08:58
Tak, na BH ma uz Karolina diru jako prase s prominutim,... je to i pochopitelne, ale nasla se v tom zapase, ve druhem setu...to fakt potesilo, prekvapilo, a to Cori hrala pritom ve druhem dobre, jeste lepe nez v tom tretim setu, ale tam Muska doslovne zmrhala co mohla, a taky z toho byla solidne rozladena... a to byl ten dnesni klic prohry - darecky... Chapu, ze to uz nebude asi nikdy takova pecka, co hrala, ale taky mne to rozladilo...jak nikdy...;-)) Tohle zaboli... jak uz najde cestu a pak to clovek zvore... nastesti nebeham v jejich teniskach, nebot ja... bych teda rozmlatil ve vzteku nejen rakety, ale snad vse co by bylo kolem mne :-))
Tohle chvili bude bolet... a dost... nez se to preklopi v ten pozitivni aspekt hodnoceni... zacatku sezony, a nejde jen o vyhrany set, ale ze to proste s Groeneveldem ma jeste nejakou nadeji na jakoukoliv solidni hru... ze proste muze... no uvidime, snad se z toho otrepe... verim, ze do tydne, dvou to snad preboli... toz preji hodne stesti... to je jedine, co se ji da v tento moment kariery prat...;-))
Reagovat
Mony
25.01.2026 09:04
Reagovat
Mony
25.01.2026 09:06
Taky věřím, že těch chybiček s Gronnefeldem ubude
Reagovat
kupa
25.01.2026 08:49
Karolína je krásná slečna, která hraje dobrý a líbivý tenis. Moc hezky se na to dívá, ale na špičku prostě nemá.
Reagovat
Sinuhet1
25.01.2026 09:27
tak, tak, jsou tu taci kteri pisou ze to je jen zranenim ze jeste nema GS, ale ona na uplnou spicku proste nema
Reagovat
Otmar
25.01.2026 08:41
V některé z předchozích komentů někdo napsal, že Muška pod novým trenérem hraje jinak. Já si všiml jedné změny, a to že Muška velmi často chodí do výměn středem kurtu a většinou je prohrává UE. Tohle moc nehrála a není to změna k lepšímu...navíc proti Coco, která má rychlé nohy a skvělou techniku úderů. Taky to dala Mušce párkrát sežrat. Nevím, nakolik operované pravé zápěstí ovlivňuje podání Mušky, ale opravdu ke kvalitnímu podání to má dost daleko. Příčiny porážky jsou jasné....škoda!
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 08:58
Ono tyhle změny trenérů mají dvě strany mince. Na jedné straně super kouč může pomoci, posunout se o krůček dál což může znamenat výhru na GS, ale na druhé straně Češky jsou specifické viz. Kvitová, Bára, Maky nebo Muška. Prostě mají svůj styl a hlavně různé zdravotní trable což vyžaduje hodně empatie a speciální přístup. Takže spíš se přikláním k české cestě.
Reagovat
Otmar
25.01.2026 09:22
Reagovat
EllNino
25.01.2026 09:23
Operované má levé
Reagovat
pantera1
25.01.2026 08:41
Moc jsem Mušce přála výhru, stejně jako Tommymu. Kdyby oba uspěli byla by to paráda, zatím ovšem nemožné .
Reagovat
chlebavevaju
25.01.2026 08:30
No jo no, prostě každý hráč má svého klienta. Ostapenko si takto maže na chleba Swiatek, Gauff zase Muchovou. Potvrdilo se, že Gauff nemá z Karoliny vůbec žádný respekt a naopak Karolína prohrává už v šatně.
Reagovat
Serpens
25.01.2026 08:30
Letošní AO? Kvantita naráží na kvalitu. Máme spoustu výborných a talentovaných holek, TOP hráčka s konzistencí však chybí. Proto nemůžeme vyhrát ani BJKC se současným formátem.
Reagovat
chlebavevaju
25.01.2026 08:33
Možná ten talent není zase tak velký, jak si myslíme. Těžko soudit, ale z momentálně vycházející vlny českých hraček nevidím ani jednu a potencionálem výhry na GS. Stejne nebo podobne stare hračky jako jsou Andreeva, Jovic, Mboko jsou ve všech ohledech lepší.
Reagovat
Serpens
25.01.2026 08:34
Jovičová je velmi předceňovaná, ty další dvě budiž.
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 08:43
Tereza Valentová smile má potenciál vyhrávat GS - je stejný ročník jako Jovič. Na GS je to také hodně o losu je rozdíl hrát s Rybkou nebo s náladovou Putintsevou.
Reagovat
Serpens
25.01.2026 08:48
Paoliniová byla navíc chromá. Nemůžu si pomoci, ale ta holka má neskutečnou kliku na soupeřky na velkých turnajích. Stačí si projít celý loňský rok.
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 08:53
Přesně tak. Můj názor je, že Terka smile hraje lepší tenis a že vyhraje více GS. U Mboko je zase velký otazník zdraví - v 19letech už hraje s bandáží a má problémy s kolenem což nevěští nic dobrého.
Reagovat
Serpens
25.01.2026 09:03
Taky Terce věřím, má na to hlavu V Austrálské tour se však celkově nepotkala s formou, sama to potvrdila, I tak došla do třetího
Reagovat
joe39
25.01.2026 08:13
confidence is key, napisala na kameru Goufka
Reagovat
Serpens
25.01.2026 08:15
Pěkný vzkaz Mušce
Reagovat
aape
25.01.2026 08:59
Bohužel pravdivý
Reagovat
EllNino
25.01.2026 08:09
Doufám, že už si tyhle dvě nikdy nepotkají, hrozný matchup a hrozný tenis, nahazování moonbalů Coco a neschopnost Mušky tvořit z těch kopců a čopů cokoli hezkého mě neskonale otravuje :)) Coco snad nedokáže zahrát normální forehand, upřímně její zápasy vůbec nesleduju, tak mě to vždycky dokáže překvapit :))

Bohužel tak jako má Berďa svého Andersona, tak má Coco svoji Mušku ...

4. kolo neurazí, nenadchne, ale spíš nenadchla hra a paralýza Mušky

8 holek ve 2. kole, 5. ve třetím, 1 ve čtvrtém a dál nic ... hezké příběhy, ale na pozdější kola to nestačí (snad zatím) ...
Reagovat
Mony
25.01.2026 08:16
To mě od tebe překvapuje nazvat tohle "hrozný tenis" ?!
Nadal to měl stejně jako Coco založené na pohybu a neslyšel jsem u něj "hrozný tenis"..
Za mě Muška i Coco ve skvělé formě
Reagovat
EllNino
25.01.2026 08:17
Coco opravdu nehraje moc líbivě, bohužel účinně, na krásu se nehraje
Reagovat
Mony
25.01.2026 08:18
I když samozřejmě Muška těch výkyvů má na špičkovou hráčku příliš
Reagovat
Ela-fon-isi
25.01.2026 08:25
P slzy.
Reagovat
Vlk-v-trave
25.01.2026 09:19
preci to neni dlouho, co pinkala jednoruc BH na kurtech... paradoxne se da rict, ze ted uhrala aspon set...
jedine, co si obecne myslim... nebot to bh je uz jen udrzba pomalu jak Potro, celkem bolestne - aspon pro mne - se na to divat... ze proste si ho bude muset vice obihat, ale sakra ty navyky... to bude jeste vyzva...;-))
Reagovat
GaelM
25.01.2026 08:00
Je to smutné, když je pro hráčku top20 úspěchem i zisk setu Ale na Coco prostě Muška neumí a asi nikdy nebude. To i v zápase s Igou nebo Sabalenkou by byla větší šance.
Reagovat
Mony
25.01.2026 08:10
Je fakt, že těch úderů proti ní potřebuje trochu víc a ty chyby visí na vlásku..Nezbývá, než zvýšit konzistenci, jako má Coco.
Reagovat
Mony
25.01.2026 07:56
Teď ani hezká vlna nepomohla ..ale po smůle snad na řadě nějaké štěstíčko
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 07:58
Teď to chtělo snížit na 3:4 ale je to 2:5
Reagovat
HAJ
25.01.2026 08:16
Muška v 1. a 3. setu dělala moc zbytečných nevynucených chyb. Střídala super okamžiky s těmi špatnými. Nebyla konzistentní a tak prohrála. No, ale proti Gauf se při jejím perfektním pohybu a dobrých úderech hraje obtížně. I tak Muška dobrý turnaj.
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 08:18
smile
Reagovat
joe39
25.01.2026 07:48
myslim ze muska sa v tejto faze zapasu divi aj sama sebe ako lahko a zadarmo to opat dava Coco..skoda po nadejnom druhom sete..
Reagovat
Mony
25.01.2026 07:46
Kája jak na houpačce. Krásná vlna v 2.setu..snad přijde další
Reagovat
EllNino
25.01.2026 07:44
Karolína z ní má prostě vítr a kazí triviální údery, co jindy ne
Reagovat
EllNino
25.01.2026 07:45
Poslední 3 gemy 12:1 na míčky ...
Reagovat
Random33
25.01.2026 07:46
No poslala ji do trhaku, dala ji to na zlatem podnose.
Reagovat
Liverpool22
25.01.2026 07:24
Kája super smile Poprvé uhrála set proti Coco - takže kletba prolomena smile
Reagovat
Otmar
25.01.2026 07:24
Ostuda už to nebude, po zdrcujícím 1.setu se Muška otřepala, Coco občas chybovala a hra se vyrovnala. Lehké UE u Mušky jsou nestravitelné.
Reagovat
baba
25.01.2026 07:21
No hurá, máme aspoň set!
Reagovat
Sinuhet1
25.01.2026 07:03
Karolina je uplne mimo, z jednoduchych pozic dela nevynucene chyby
Reagovat
baba
25.01.2026 06:56
Ten nepotvrzený brejk bude hodně mrzet,zase dostala Coco do sedla
Reagovat
EllNino
25.01.2026 06:55
Karolína je z Coco úplně paralyzovaná :/
Reagovat
EllNino
25.01.2026 07:03
Tenhle matchup je odporný, nekoukatelný
Reagovat
vojta912
25.01.2026 06:54
Začátek druhého setu vypadá nadějně, ale bude to těžké. Coco je největší černá klisna turnaje
Reagovat
baba
25.01.2026 06:39
Takže zase ani set?
Reagovat
Sinuhet1
25.01.2026 06:26
zatim to je vyprask
Reagovat
com
25.01.2026 06:43
zapl sem to od stavu 0:5 a hned uhrala game.. Asi nosim stesti smilesmile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist