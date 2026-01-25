Muchová v parádní bitvě vzala Gauffové set, do čtvrtfinále však míří Američanka
Gauffová – Muchová 6:1, 3:6, 6:3
Gauffová dosud odehrála s Muchovou čtyři vzájemná utkání, všechna vyhrála, navíc bez ztráty jediného setu. Ve stejném duchu začala Američanka i pátý vzájemný duel. Světová trojka byla v úvodu utkání daleko jistější hráčkou. Muchová navíc do utkání vstoupila poměrně nervózně a řadou nevynucených chyb, především pak z bekhendu, darovala soupeřce několik bodů.
Rodačka z Olomouce byla v prvních gamech úvodního dějství pod tlakem favoritky, hladce prohrála hned své úvodní podání a nabrala manko 0:3. Ani v dalších gamech nemohla najít na svou soupeřku zbraň a když přišla i o svůj další servis, svítil na ukazateli po 22 minutách jednoznačný stav 5:0 pro dvojnásobnou grandslamovou šampionku.
Až poté se česká tenistka dočkala svého prvního gamu v utkání, který získala výstavním křižným forhendovým obhozem, a snížila na 1:5. Na jasném vývoji první sady to ale nic změnit nemohlo, Gauffová při svém podání set bez problémů získala a za 30 minut zvítězila jasně 6:1, čímž se ujala vedení 1:0 na sety.
Klíčovým faktorem pro dominanci Gauffové v prvním setu bylo podání, když Američanka, stejně jako Muchová, trefila 79 % prvních servisů. Na rozdíl od své soupeřky ale po něm získala 68 % bodů, zatímco Češka jen 33 %.
Do druhého setu však Muchová vstoupila výborně. Ve druhé hře využila trápení soupeřky na podání, poprvé uspěla na returnu a šla do vedení 2:0. V osmiminutovém třetím gamu ale česká dvojka nedokázala brejk potvrdit a bylo sníženo.
Muchová výrazně zpřesnila hru, přestala chybovat, což vyústilo v další úspěch na příjmu a vedení 3:1. Tentokrát brejk dokázala potvrdit a šla do nadějného vedení 4:1. Přesně hrající Češka už žádné komplikace nepřipustila, vyhrála 6:3 a po devíti prohraných sadách si tak proti hvězdné soupeřce připsala první vítězný set.
Muchová ve druhém dějství přenechala iniciativu soupeřce, výrazně ale vylepšila úspěšnost získaných bodů po svém podání a na returnu, což jí vyneslo vyrovnání zápasu.
V rozhodující sadě přišel velmi důležitý moment ve druhé hře, kdy Muchová čelila dvěma brejkbolům, oba však maximálně agresivní hrou s velkou mírou rizika dokázala odvrátit a srovnala na 1:1. Gauffová ale v následujících gamech převzala iniciativu. Výborně podávala i returnovala a ve čtvrté hře čistou hrou prolomila soupeřce podání. To vzápětí potvrdila a šla do vedení už 4:1.
Za stavu 4:2 měla Muchová brejkbolové možnosti, Američanka i s trochou štěstí nebezpečí odvrátila a vedla 5:2. Česká tenistka ještě zabojovala, za stavu 3:5 odvrátila tři mečboly, ten čtvrtý ale už ne, a po setech 6:1, 3:6 a 6:3 slaví postup Gauffová.
"Jsem moc šťastná, že jsem to zvládla. Karolína hrála výborně, já jsem střídala výborné okamžiky s těmi horšími. Ale v klíčových okamžicích jsem dokázala zahrát velmi dobře. Tohle vítězství pro mě moc znamená," říkala po utkání spokojená vítězka.
Výsledky ženské dvouhry na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Tohle chvili bude bolet... a dost... nez se to preklopi v ten pozitivni aspekt hodnoceni... zacatku sezony, a nejde jen o vyhrany set, ale ze to proste s Groeneveldem ma jeste nejakou nadeji na jakoukoliv solidni hru... ze proste muze... no uvidime, snad se z toho otrepe... verim, ze do tydne, dvou to snad preboli... toz preji hodne stesti... to je jedine, co se ji da v tento moment kariery prat...;-))
Bohužel tak jako má Berďa svého Andersona, tak má Coco svoji Mušku ...
4. kolo neurazí, nenadchne, ale spíš nenadchla hra a paralýza Mušky
8 holek ve 2. kole, 5. ve třetím, 1 ve čtvrtém a dál nic ... hezké příběhy, ale na pozdější kola to nestačí (snad zatím) ...
Nadal to měl stejně jako Coco založené na pohybu a neslyšel jsem u něj "hrozný tenis"..
Za mě Muška i Coco ve skvělé formě
jedine, co si obecne myslim... nebot to bh je uz jen udrzba pomalu jak Potro, celkem bolestne - aspon pro mne - se na to divat... ze proste si ho bude muset vice obihat, ale sakra ty navyky... to bude jeste vyzva...;-))