Muchová začne obhajobu velkého finále a hrozí jí propad. Krejčíková vyzve rozjetou Rusku
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 26. 9.
Češi v akci
Bouzková (ČR) - Linetteová (33-Pol.) | Court 5 (06:30 SELČ)
Krejčíková (ČR) - Alexandrovová (9-) | Moon (09:30 SELČ)
Muchová (13-ČR) - Cirsteaová (Rum.) | Moon (11:00 SELČ)
Těžká výzva pro Muchovou i Krejčíkovou
Karolína Muchová měla v úvodním kole volný los a začne obhajobu pořádné porce bodů za loňskou finálovou účast až soubojem se Soranou Cirsteaovou. Nasazená Češka odehraje svůj první turnaj po čtvrtfinálové účasti na US Open, kde narazila právě i na rozjetou Rumunku a zvládla s ní maratonskou bitvu. Potíže by mohla mít i ve svém úvodním zápase na tisícovce v Pekingu. Cirsteaová totiž stále hraje ve výborné formě a v čínské metropoli si na úvod suverénně poradila s Caroline Dolehideovou, takže už si podmínky vyzkoušela v ostrém duelu. Muchová sice ve vzájemné bilanci dominuje 6:1 a vyhrála poslední čtyři střetnutí, nicméně její forma není nijak oslnivá, a proto jsou šance na postup velmi vyrovnané. Pokud Muchová tento zápas nezvládne, opustí v novém vydání žebříčku nejlepší dvacítku.
Barbora Krejčíková vstoupila do letošní sezony až v polovině května a v posledních týdnech se rozjela ke slušným výkonům i výsledkům. Asijskou tour zahájila už před týdnem v Soulu, kde vyhrála deblovou soutěž a i díky skalpu Emmy Raducanuové prošla do čtvrtfinále. V Pekingu startuje potřetí a před dvěma dny proti Anně Blinkovové slavila své první vítězství na tomto podniku. Teď ji čeká mnohem těžší ruská soupeřka. A sice Jekatěrina Alexandrovová, která v posledních měsících prožívá nejlepší a nejstabilnější období své kariéry a má na dosah debut v TOP 10 pořadí. Alexandrovová dorazila po finále v Soulu, v němž byla kousíček od výhry nad Igou Šwiatekovou. Krejčíková celkem jasně vyhrála poslední dva souboje v sezoně 2021 ve Štrasburku a na French Open a může srovnat vzájemnou bilanci na 3:3. Alexandrovová má nicméně výbornou výkonnost a je zaslouženě mírnou favoritkou.
V akci bude i Bouzková
Marie Bouzková hraje svůj první turnaj po vyřazení v úvodním kole US Open, kde nebyla stoprocentně fit. Pokud není zdravotně limitována, tak má od červencového návratu na betony výbornou formu. Toto období zahrnuje mimo jiné triumf na Livesport Prague Open a také semifinále v Monterrey. Skvělou fazónu potvrdila i v prvním kole v Pekingu, v němž jasně přehrála Tatjanu Mariaovou a poprvé na této akci vyhrála zápas hlavní soutěže. Solidní výkon bude nejspíše potřebovat i v souboji s Magdou Linetteovou, která se nakonec vešla mezi nasazené a měla na úvod volný los. Polská tenistka nemá v letošní sezoně dobrou formu a polovinu z 22 odehraných turnajů opouštěla bez výhry, přičemž na poslední akci v Guadalajaře skrečovala. Bouzková je sice níž v žebříčku, ale prožívá úspěšnější sezonu, má teď lepší formu a mohla by potvrdit roli kurzové favoritky.
Jelikož na tisícovce v Pekingu startuje druhé kolo, vstoupí do turnaje už i největší hvězdy. V akci budou například obhájkyně titulu Coco Gauffová, Jelena Rybakinová či Jasmine Paoliniová. Další previews najdete zde.
Začal už i mužský turnaj kategorie ATP 500 a první kolo čeká mimo jiné Jakuba Menšíka. Previews k mužskému turnaji najdete zde.
Páteční program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:00 SELČ)
1. Rachimovová (-) - Gauffová (2-USA)
2. De Minaur (3-Austr.) - Yunchaokete Bu (Čína) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Medveděv (8-) - Norrie (Brit.)
4. Xinyu Wang (Čína) - Shuai Zhang (Čína) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Sonego (It.) - Zverev (2-Něm.)
LOTUS (od 05:00 SELČ)
1. Rubljov (6-) - Cobolli (It.)
2. Rybakinová (8-Kaz.) - McNally (USA) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Paoliniová (6-It.) - Sevastovová (Lot.)
4. Boulterová (Brit.) - Anisimovová (3-USA)
5. Mpetshi Perricard (Fr.) - Musetti (4-It.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
MOON (od 05:00 SELČ)
1. Menšík (7-ČR) - Kecmanovič (Srb.)
2. Juncheng Shang (Čína) - Cazaux (Fr.)
3. Mannarino (Fr.) - Bublik (Kaz.)
4. Krejčíková (ČR) - Alexandrovová (9-)
5. Muchová (13-ČR) - Cirsteaová (Rum.)
COURT 5 (od 05:00 SELČ)
1. P. Kuděrmetovová (-) - Keninová (27-USA)
2. Bouzková (ČR) - Linetteová (33-Pol.)
